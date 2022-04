AirAsia trở lại TPHCM, chào đón du khách giữa Malaysia và Việt Nam

Không khí hân hoan đang ngập tràn trụ sở của AirAsia tại sân bay klia2 ở Sepang, Malaysia sau khi hãng hàng không khởi động lại 12 chuyến bay quốc tế tới 8 quốc gia, bao gồm cả chuyến bay mở màn đầu tiên tới thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các chuyến bay khác khởi hành trong ngày 1/4 có điểm đến là các quốc gia Indonesia, Singapore, Thái Lan, Bangladesh, Philippines và Ấn Độ.

Đội ngũ của AirAsia bao gồm phi công, tiếp viên và nhân viên mặt đất đều được tiêm phòng đầy đủ và sẵn sàng phục vụ các du khách, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng không đang sôi sục do dồn đọng tại khu vực.

Lễ chào mừng và đón chuyến bay đầu tiên sau khi khôi phục đường bay quốc tế tới thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được tổ chức tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lễ chào mừng khai thác trở lại đường bay Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur của AirAsia tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: AirAsia).

Như vậy, từ tháng này, du khách từ TPHCM có thể bay thẳng tới Kuala Lumpur với mức giá từ 1.089.000 đồng một chiều và bay chuyển tiếp từ đây tới các địa điểm nổi tiếng tại Thái Lan, Indonesia, Singapore, Brunei, Philippines và Maldives. Khách hàng mua vé bằng cách chọn mục "Vé máy bay" trong ứng dụng Airasia cho các chuyến bay từ 1/4/2022 tới 25/3/2023.

Bo Lingam - Giám đốc điều hành AirAsia Aviation Group Limited (AAAGL) chia sẻ, việc mở đường bay trở lại là một sự kiện đặc biệt cho toàn thể đội ngũ AirAsia khi được chào đón du khách giữa Malaysia và Việt Nam sau 2 năm.

"Sự trở lại này vô cùng ý nghĩa vì Việt Nam là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo về mặt vận hành. Du khách có thể yên tâm rằng trải nghiệm bay sẽ an toàn, trơn tru và thuận tiện hết mức có thể. Chúng tôi cũng muốn hoan nghênh và cảm ơn Chính phủ 2 nước Việt Nam và Malaysia lần nữa vì quyết định mở cửa biên giới và giảm thiểu các yêu cầu di chuyển", ông Bo Lingam chia sẻ.

Đại diện AirAsia cũng bày tỏ mong muốn chung tay với các bên liên quan trong lĩnh vực để cùng xây dựng lại ngành hàng không và du lịch 2 nước. Hãng sẽ tiếp tục xem xét mạng lưới bay để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao. Nhiều dịch vụ cũng như đường bay mới sẽ được công bố trong thời gian tới khi thế giới từng bước thận trọng mở cửa trở lại.

Riad Asmat, Giám đốc điều hành AirAsia Malaysia cho biết: "Ngày hôm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phục hồi ngành du lịch tại khu vực. Chúng tôi đã khởi động lại các máy bay đang trong kho và sắc đỏ đã bắt đầu thắm lại trên bầu trời. Chúng tôi xin khẳng định với toàn thể khách hàng: AirAsia cam kết duy trì tại mọi thời điểm tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh cao nhất. Mỗi thành viên của đội ngũ AirAsia Allstar, dù phục vụ trên mặt đất hay trong máy bay, đều được tiêm phòng đầy đủ và sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chất lượng quốc tế và trải nghiệm bay hàng đầu trong khi vẫn đáp ứng các quy định và quy trình an toàn nghiêm ngặt để khách hàng có thể an tâm tuyệt đối."

Ông Riad Asmat cũng cho biết đang chuẩn bị để đảm bảo tất cả du khách có thể di chuyển an toàn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe linh hoạt như làm thủ tục phi tiếp xúc thông qua ứng dụng airasia, công nghệ nhận diện gương mặt FACES và nhiều biện pháp khác. Ông khuyến cáo khách hàng tuân thủ tất cả mọi chỉ thị của Chính phủ trong quá trình di chuyển.

AirAsia mở chuyến bay đầu tiên từ Hồ Chí Minh đến Kuala Lumpur tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: AirAsia).

Du khách đã tiêm phòng đầy đủ có nguyện vọng di chuyển giữa Malaysia và Việt Nam cần đảm bảo các yêu cầu đặt ra bởi Chính phủ Malaysia và các quốc gia khác tại điểm khởi hành và kết thúc trong suốt thời gian từ lúc thực hiện mua vé tới khi chuyến bay hoàn tất.

Trong quá trình thực hiện các nguyên tắc về sức khỏe và an toàn, AirAsia Malaysia đã điều hướng thành công 95% khách hàng sang hình thức tự làm thủ tục phi tiếp xúc thông qua Siêu ứng dụng airasia và website của hãng. Đây cũng là sáng kiến được AirAsia áp dụng nghiêm ngặt trong giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19 vào năm ngoái. AirAsia sẽ tiếp tục khuyến khích sử dụng các hình thức phi tiếp xúc trong công cuộc hoàn thiện kế hoạch phòng chống Covid-19.

AirAsia khuyến khích toàn thể khách hàng chuyển sang sử dụng ứng dụng airasia để được trải nghiệm bay phi tiếp xúc một cách thuận lợi. Dịch vụ làm thủ tục tại quầy của AirAsia chỉ được cung cấp cho một số nhóm ngoại lệ tại tất cả các sân bay Malaysia từ ngày 1/4/2022. Các nhóm ngoại lệ này bao gồm: Người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật đã đăng ký tại Cơ quan An sinh Xã hội, hành khách trẻ tuổi di chuyển một mình, khách đoàn từ 10 người trở lên, hành khách chuyến bay charter và một số nhóm khác.

AirAsia đã 2 lần được ghi nhận có kế hoạch phòng chống Covid-19 hiệu quả và toàn diện, đảm bảo mức an toàn và chất lượng vận hành cao, được đánh giá 7/7 bởi các chuyên gia hàng không tại airlineratings.com vào năm 2021 và 2022.