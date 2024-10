Ai đứng sau chuỗi trà sữa bình dân Tocotoco?

Trà sữa bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ năm 2002 nhưng đến năm 2012 mới trở nên phổ biến, đặc biệt với giới trẻ khi mà các chuỗi trà sữa Đài Loan đổ bộ vào thị trường.

Bên cạnh các thương hiệu lớn như Dingtea, Koi, Royal Tea, Gong cha, những thương hiệu nội địa như Phê La, Phúc Long cũng vươn lên. Những thương hiệu nội địa tiên phong như Tocotoco có vẻ như dần lép vế trước những tên tuổi mới nổi.

Tocotoco ra mắt cửa hàng đầu tiên vào năm 2013 và nhanh chóng phủ rộng cả nước. Để cạnh tranh với các thương hiệu ngoại, thương hiệu này tập trung vào phân khúc bình dân với nhiều hình thức khuyến mại.

Số liệu của một đơn vị nghiên cứu cho thấy năm 2023 chuỗi này đạt doanh thu gần 380 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận mức âm trong 3 năm gần đây.

Chuỗi được vận hành bởi Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Taco Việt Nam. Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp cho biết, đơn vị này được thành lập vào ngày 22/10/2013. Trụ sở được đặt tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện công ty này có vốn điều lệ gần 6,5 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Bùi Đăng Bảo (sinh năm 1983) và bà Trương Thị Thanh Huyền (sinh năm 1985). Bà Huyền là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc còn ông Bảo là Trưởng phòng kinh doanh.

Trà sữa là thức uống phổ biến với giới trẻ (Ảnh: IT).

Ông Bùi Đăng Bảo còn là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần TG Food cùng với bà Mai Thị Thúy Kiều. Ông này còn một số chi nhánh của Công ty cổ phần Ngọc Lễ F&B và Công ty cổ phần Otoke Chicken. Công ty cổ phần TG Food là đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng Chewy Junior và Otoke Chicken, Cô Tấm quán. Còn Công ty cổ phần Ngọc Lễ F&B là đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng Cơm tấm Cali.

2 thương hiệu Chewy Junior và Otoke Chicken vốn do ông Mai Trường Giang gây dựng. Doanh nhân trẻ này khá nổi tiếng trong ngành F&B và từng lọt vào danh sách "30 Under 30" do Forbes Việt Nam bình chọn năm 2015.

Tiền thân của Công ty cổ phần TG Food là Công ty TNHH TG Chain do bà Mai Thị Thúy Kiều làm chủ doanh nghiệp. Năm 2016, Công ty TNHH TG Chain đổi tên thành Công ty TNHH TG Food.

Năm 2017, doanh nghiệp nâng vốn từ 1 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng. Trong đó ông Mai Trường Giang góp 3,9 tỷ đồng (tương đương 65% vốn điều lệ) và bà Kiều góp 2,1 tỷ đồng.

Cổ đông góp vốn Công ty cổ phần TG Food năm 2017 (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó công ty đổi sang hình thức công ty cổ phần. Tại thời điểm tháng 8/2018, doanh nghiệp này tăng vốn từ gần 9,4 tỷ đồng lên 15,6 tỷ đồng. Bản đăng ký kinh doanh năm 2019 cho thấy ông Bùi Đăng Bảo là Phó giám đốc, bà Mai Thị Thúy Kiều là giám đốc và ông Mai Trường Giang là Chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Năm 2022, ông Mai Trường Giang rút khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Mai Thúy Kiều đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm giám đốc của TG Food.