Agribank tri ân đối tác với chương trình nghệ thuật "Giai điệu tri ân"

Ngày 12/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, "Giai điệu tri ân" sẽ chào đón khách mời bước vào không gian nghệ thuật độc đáo, nơi âm nhạc vượt qua mọi giới hạn để chạm tới cảm xúc.

Trong không gian sang trọng và lộng lẫy của Nhà hát Hồ Gươm, một trong những địa điểm opera ấn tượng, chương trình sẽ quy tụ những giọng ca opera hàng đầu Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. "Giai điệu tri ân" là lời cảm ơn từ Agribank gửi đến những khách hàng, đối tác và cộng đồng - những người đã đồng hành, sẻ chia và cùng kiến tạo những giá trị bền vững trong suốt hành trình phát triển.

Đêm nhạc kể câu chuyện về những thành tựu kết tinh từ bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực không ngừng của các thế hệ Agribank luôn vững vàng trước mọi gian khó, đưa Agribank vươn lên trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Đóng góp của Agribank trong tiến trình gần 40 năm đổi mới đất nước đã và đang được viết lên bằng những dấu ấn quan trọng đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đưa nông nghiệp Việt Nam hiện thực khát vọng vươn ra thế giới.

Trong câu chuyện về nỗ lực thành công của Agribank, mỗi thành tựu, mỗi chặng đường đi qua đều mang dấu ấn đồng hành của hàng triệu khách hàng, đối tác, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính trong và ngoài nước, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn luôn tin tưởng, ủng hộ, chung vai sát cánh cùng Agribank.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại đêm nhạc "Giai điệu tri ân" (Ảnh: Agribank).

Qua câu chuyện âm nhạc được kể tại "Giai điệu tri ân", Agribank muốn gửi lời tri ân đến các khách hàng, đối tác - những người đã cùng Agribank trải qua những chặng đường phát triển và sẵn sàng cùng Agribank viết tiếp những câu chuyện ý nghĩa về thành tựu và sự phát triển bền vững, cùng nhau mang đến những giá trị thịnh vượng cho khách hàng.

Mở đầu cho bản hòa ca là ca sĩ Trọng Tấn với những giai điệu ngọt ngào và lời ca trữ tình sâu lắng từ ca khúc Quê hương ba miền, cùng những thanh âm hào sảng và đầy chất thơ của phần trình diễn mashup: Tình yêu của đất và nước - Hát về cây lúa hôm nay.

Hành trình cảm xúc của "Giai điệu tri ân" sẽ dẫn dắt người yêu nhạc đi qua các giai điệu hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và các tác phẩm opera kinh điển quốc tế, được thể hiện bởi các nghệ sĩ hàng đầu đến từ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Khách mời của chương trình sẽ được đến với những giai điệu mang âm hưởng hào hùng như Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương), Người con gái sông La (Doãn Nho), Việt Nam trên đường chúng ta đi (Hoàng Hà); những giai điệu da diết, bay bổng của Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ), Hà Nội 12 mùa hoa (Giáng Son), Hà Nội ngày trở về (Phú Quang).

Bên cạnh đó, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Lệ Giang trong Miền Nam quê hương ta ơi vang lên như một khúc tự sự, đưa khán giả lắng lại giữa dòng chảy cảm xúc mãnh liệt. Âm thanh giản dị, mộc mạc ấy chính là linh hồn của dân tộc, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với hiện đại.

Bằng một cách chuyển tải âm nhạc, "Giai điệu tri ân" sẽ đưa đến cho người yêu nhạc một hành trình văn hóa, nơi những giai điệu thấm đẫm bản sắc Việt hòa quyện với tinh hoa nghệ thuật thế giới, mang đến những cảm xúc ấn tượng.

Khách mời sẽ được bước vào thế giới nghệ thuật phương Tây qua những kiệt tác như Nessun Dorma (Puccini), Queen of the Night (Mozart), và Habanera (Bizet) với giọng hát của Tố Loan - giọng ca opera hàng đầu Việt Nam. Phần thể hiện Queen of the Night của cô sẽ được dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Trước bước chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc và hội nhập với thế giới, Agribank tiếp tục đồng hành, gắn kết cùng khách hàng, đối tác, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính trong và ngoài, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn với quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, cùng nhau vươn đến những mục tiêu chung và thành tựu lớn trong tương lai.