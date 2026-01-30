Agribank trao thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm

Lễ trao thưởng giải đặc biệt của Agribank được tổ chức trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Khu vực 6, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại diện Agribank tham dự buổi lễ có ông Đỗ Đức Thành - Phó tổng giám đốc Agribank cùng lãnh đạo một số đơn vị chuyên môn tại Trụ sở chính, lãnh đạo các Chi nhánh Agribank trên địa bàn TP Hải Phòng và đông đảo khách hàng thân thiết của Agribank.

Chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng” được Agribank triển khai từ ngày 10/11/2025 và kết thúc sớm vào ngày 6/1, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo khách hàng trên toàn quốc.

Chương trình đã xác định được 3.300 giải thưởng với tổng giá trị lên tới 9,7 tỷ đồng, trong đó chủ nhân may mắn của giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng đã thuộc về khách hàng Bùi Thị Lan, với mã trúng thưởng 1044939, gửi tiền tại Agribank chi nhánh Kiến Hải, TP Hải Phòng.

Ông Đỗ Đức Thành - Phó tổng giám đốc Agribank và bà Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh KV 6 - trao giải cho khách hàng Bùi Thị Lan (Ảnh: Agribank).

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, ông Đỗ Đức Thành - Phó tổng giám đốc Agribank chúc mừng khách hàng Bùi Thị Lan đã may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, đồng thời bày tỏ mong muốn phần thưởng ý nghĩa này sẽ góp thêm nguồn lực để gia đình khách hàng đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho quê hương, xã hội.

Lãnh đạo Agribank cũng trân trọng cảm ơn khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và gắn bó với Agribank trong suốt thời gian qua.

Khách hàng Bùi Thị Lan chia sẻ niềm vui khi nhận giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng (Ảnh: Agribank).

Chia sẻ khi nhận giải đặc biệt, bà Bùi Thị Lan cho biết, bản thân là khách hàng gắn bó với Agribank trong nhiều năm và luôn tin tưởng lựa chọn Agribank là địa chỉ gửi gắm nguồn vốn an toàn, hiệu quả. Khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng, bà xác định đây là hình thức gửi tiền vừa an toàn, sinh lời, còn việc trúng thưởng là niềm vui ngoài mong đợi.

Theo vị khách này, giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa về mặt vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp gia đình có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, chăm lo cho con cháu học hành và ổn định cuộc sống lâu dài.

Song song với Lễ trao giải đặc biệt, tại các Chi nhánh Agribank trên toàn quốc, ngân hàng cũng đã tổ chức trao thưởng trang trọng cho hơn 3.000 khách hàng khác trúng các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích của chương trình, với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 10 tỷ đồng, qua đó lan tỏa niềm vui và sự gắn kết bền chặt giữa Agribank và khách hàng.

Với hành trình 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank không ngừng duy trì đà tăng trưởng ổn định cả về quy mô và chất lượng hoạt động, với tổng tài sản trên 2,6 triệu tỷ đồng, nguồn vốn vượt 2,3 triệu tỷ đồng và dư nợ cho vay nền kinh tế trên 1,9 triệu tỷ đồng.

Phát huy vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, kiên định sứ mệnh phục vụ “tam nông”, lấy khách hàng làm trung tâm và mang phồn thịnh đến khách hàng, nhân dịp Tết đến, xuân về, từ nay đến ngày 31/3, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân an khang - Sinh nhật vàng” dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm trên toàn quốc, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng và giá trị thiết thực cho khách hàng.