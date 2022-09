ACB ONE PRO - Mảnh ghép tài chính cho doanh nghiệp vừa và lớn

ACB ONE PRO - giải pháp chuyển đổi số dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn.

Bên cạnh ACB ONE BIZ phục vụ phân khúc khách hàng doanh nghiệp (KHDN) vừa và nhỏ, ACB chính thức ra mắt phiên bản ngân hàng số ACB ONE PRO dành cho KHDN vừa và lớn với những tính năng ưu việt được thiết kế chuyên biệt dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về "insight" khách hàng. Đây cũng được xem là mảnh ghép của hệ sinh thái ACB ONE, nơi cung cấp trọn gói các sản phẩm tài chính đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.

Nhu cầu chuyển đổi số cấp thiết của các doanh nghiệp

Theo Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 43% các doanh nghiệp mới bắt đầu chuyển đổi số tìm đến giải pháp giao dịch điện tử; đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 35,5% tìm kiếm các giải pháp thanh toán xuyên biên giới. Nhu cầu này đã thúc đẩy sự phát triển hàng loạt của ngân hàng số tại Việt Nam. Theo hãng tư vấn chiến lược toàn cầu McKinsey, ngành ngân hàng Việt Nam được đánh giá có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực, tăng từ 41% năm 2015 lên đến 82% vào năm 2021.

Nhiều ngân hàng nhanh chóng nắm bắt cơ hội, liên tục đầu tư công nghệ mới nhất để mang đến không chỉ một ứng dụng tốt với các tính năng cơ bản mà còn xây dựng cả một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ xung quanh. Đơn cử như ACB đã và xây dựng thương hiệu ngân hàng số ACB ONE thành một hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng Khách hàng.

Tháng 7/2022, ACB ONE BIZ - giải pháp ngân hàng số dành cho KHDN SMEs được nâng cấp nhận diện thương hiệu, cùng với nhiều tiện ích hiện đại, tập trung vào trải nghiệm tối ưu cho người dùng điện thoại thông minh. Khách hàng sau khi sử dụng ACB ONE BIZ cũng phản hồi rằng sự đồng nhất trên điện thoại và website cho phép họ dễ dàng thao tác và kiểm soát hơn, tính năng chuyển khoản QR code cũng hạn chế việc sai sót khi nhập số tài khoản, việc truy vấn danh sách các loại tài khoản tiền gửi tiền vay vô cùng nhanh chóng, từ đó dễ dàng quản lý và nắm bắt dòng tiền.

Tuy nhiên đối với KHDN lớn, có bài toán phân quyền quản lý tài khoản phức tạp, số lượng giao dịch khổng lồ, cùng yêu cầu bảo mật cao thì đòi hỏi một đáp án thuyết phục hơn thế. Do đó, lời giải tối ưu mà ACB cung cấp tới đối tượng này chính là ACB ONE PRO, chính thức ra mắt từ ngày 8/8/2022.

ACB ONE PRO - giải pháp chuyển đổi số dành cho các "ông lớn"

Việc ra mắt từng phiên bản ngân hàng số đối với mỗi phân khúc KHDN cho thấy ACB rất cẩn trọng trong việc cung cấp giải pháp số với phương châm trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu. ACB ONE PRO cũng được ra đời đầy thận trọng với các tính năng tân tiến, được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp lớn như doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất và phân phối theo chuỗi, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử và vận chuyển hàng hóa, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp FDI…

Bên cạnh việc đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch phổ biến cho doanh nghiệp như: chi lương bảo mật, chi lô lớn, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế TT 24/7… ACB ONE PRO còn được nâng cấp khả năng kiểm soát giao dịch tài khoản cho phép phân quyền người sử dụng theo nhiều tiêu chí khác nhau: Loại giao dịch, loại tài khoản, theo số tiền hoặc bất kỳ nhu cầu phức tạp nào của doanh nghiệp.

Tính năng phân quyền kiểm soát giao dịch tài khoản của ACB ONE PRO được nâng cấp chuyên sâu.

Ứng dụng vào thực tế, ví dụ đối với hoạt động chi lương, doanh nghiệp có thể thêm nhân sự HR vào kiểm soát. Hoặc với những KHDN có quy mô tập đoàn thường xuyên thực hiện nhiều dự án cùng lúc, ACB ONE PRO cho phép quản lý và sử dụng nhiều tài khoản của các công ty con cùng nhóm chủ sở hữu trên cùng một giao diện người dùng, từ đó dễ dàng phân quyền kiểm soát từng tài khoản tương ứng với những bộ phận phù hợp. Đây là những tính năng nâng cấp vượt trội chỉ có ở ACB ONE PRO.

Đại diện ACB chia sẻ: "Đối với KHDN vừa và lớn có bộ máy phân quyền phức tạp và nhu cầu giao dịch quy mô "khủng" thì chỉ có công nghệ hiện đại thôi là chưa đủ, sản phẩm còn phải phù hợp, với mục tiêu là đáp ứng tối đa yêu cầu doanh nghiệp, giúp vận hành ổn định cũng như đảm bảo tính an toàn bảo mật. Chúng tôi không yêu cầu người dùng phải thực hiện những thao tác phức tạp hoặc cần kiến thức chuyên môn về công nghệ, ACB ONE PRO được thiết kế để thao tác thuận tiện và dễ dàng nhất. ACB luôn có đội ngũ sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khi khách hàng khi cần thiết".

Có thể khẳng định với ngân hàng số ACB ONE PRO, quy trình quản lý tài chính sẽ được tối ưu hóa theo hướng hiệu quả và chính xác hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

