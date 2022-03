ACB được vinh danh "Thương hiệu truyền cảm hứng" từ APEA

APEA vinh danh ACB cùng Chủ tịch Trần Hùng Huy.

Trên website, nhà tổ chức APEA (Asia Pacific Enterprice Awards) lý giải hạng mục "Inspirational Brand Award" dành tôn vinh thương hiệu luôn nỗ lực mang những điều tốt đẹp cho cộng đồng song song với hoạt động kinh doanh, bên cạnh việc duy trì tính bền vững và lành mạnh - thành tố trọng yếu giúp tổ chức nổi bật trong danh sách các thương hiệu đình đám.

Việc một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được vinh danh ở hạng mục "truyền cảm hứng" đã tạo những bất ngờ thú vị. Đây là năm đầu tiên hạng mục giải thưởng này được APEA triển khai.

Đại diện ACB cho biết, nhìn lại hành trình triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng, thì giải thưởng "Inspirational Brand Award" là quả ngọt mà ngân hàng đón nhận sau nhiều năm liên tục chủ động "gieo trồng" nhiều hạt giống tốt.

Đại diện ACB chụp ảnh lưu niệm trong buổi vinh danh "Thương hiệu truyền cảm hứng".

Xuất phát từ tầm nhìn xây dựng ACB trở thành tổ chức phát triển bền vững, từ nhiều năm trước, Chủ tịch Trần Hùng Huy đã phát động chiến dịch "Gần Lại O" mang đến những ý tưởng sáng tạo về môi trường, gìn giữ, duy trì giá trị sống tích cực. Từ đó, chiến dịch xanh lan tỏa đến từng cá nhân, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thay đổi thói quen, hành vi trong cuộc sống hàng ngày. "Gần Lại O" không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn tạo ý thức hành động bằng việc lồng ghép chủ động.

ACB tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Từ bộ thẻ Eco đến những tặng phẩm cuối năm như lịch treo tường, tất cả đều chuyển tải thông điệp sống xanh. Những tặng phẩm dành cho khách hàng cũng ngập tràn sắc xanh, giúp người dùng tạo thói quen dùng bình giữ nhiệt thay vì ly nhựa, dùng túi vải đi chợ thay vì phải lỉnh kỉnh túi nhựa… Tất cả những việc nhỏ được lặp đi lặp lại mỗi ngày đã dần dà tạo nên một xu hướng lớn. Mỗi khi nhắc đến ACB, khách hàng dễ liên tưởng đến một thương hiệu không chỉ uy tín mà còn trách nhiệm.

Từ nhiều năm nay, ACB đã không ngừng số hóa mọi hoạt động, quy trình. Nhờ đó, ngân hàng cũng nhanh chóng đạt được mục tiêu "3 không": Không giấy, không in, không lưu vật lý, góp phần tiết kiệm 4 tỷ đồng/năm cho giấy in, 18 tỷ đồng/năm cho mực in, 4 tỷ đồng/năm cho việc lưu trữ, từ đó giảm thiểu gần 70 tấn rác thải từ giấy in, xác hộp mực hay máy móc thiết bị hư hỏng.

Giải thưởng "Best companies to work for in Asia" - Nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Là kiến trúc sư trưởng cho các chiến dịch vì cộng đồng, Chủ tịch Trần Hùng Huy cũng được APEA vinh danh ở hạng mục "Master Entrepreneur Award - Doanh nhân xuất sắc".

Ngoài hai giải thưởng trên, ACB cũng đồng thời được tôn vinh ở các hạng mục "Corporate Excellence Award" - Doanh nghiệp xuất sắc bởi APEA và "Best companies to work for in Asia" - Nơi làm việc tốt nhất châu Á bởi HR Asia.

Giải thưởng "Corporate Excellence Award" - doanh nghiệp xuất sắc dành để tôn vinh các doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh tích cực, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến chuyển dưới tác động của Covid-19.

ACB đã liên tục thích ứng, chuyển mình linh hoạt với nhiều thay đổi tích cực. Như việc ra mắt dịch vụ ngân hàng số ACB ONE, vừa tiếp nối những thành tựu mà ngân hàng truyền thống ACB đã đạt được trong hơn hai thập kỷ vừa kiên định với tầm nhìn, sứ mệnh mà ngân hàng tạo lập từ những ngày đầu. Với tham vọng chinh phục đa dạng khách hàng và thu hút nhiều người dùng nhất, ACB đã phát triển ACB ONE thành một "ONE-stop shop" trong lĩnh vực ngân hàng.

Những gặt hái về thành quả ngày hôm nay là kết quả của một chiến lược xây dựng và phát triển con người được ACB thực thi nhất quán từ ngày đầu thành lập. Tinh thần hợp tác được đề cao cùng với sự quan tâm đến việc phát triển nhân tài đã tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngân hàng trong 29 năm qua.

Đại diện ACB nhận giải thưởng.

ACB cho biết để trở thành một trong các ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam thì lực lượng lao động có chất lượng tốt là yếu tố tiên quyết để cung cấp được các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu và mang đến các trải nghiệm khiến khách hàng hài lòng.

Năm nay là lần thứ 3 liên tiếp ACB nhận giải thưởng "Best companies to work for in Asia" - Nơi làm việc tốt nhất châu Á do tạp chí HR Asia bình chọn. Đây cũng là kết quả cho mục tiêu trồng người mà ACB theo đuổi, như lời Chủ tịch Trần Hùng Huy từng chia sẻ: "Một trong các lợi thế cạnh tranh của ACB là tập trung phát triển con người".

Với những thành tựu đạt được, ACB tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu của mình trong danh sách 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021 do Forbes Việt Nam công bố. ACB được định giá trị thương hiệu trong nhóm từ 200-300 triệu USD với con số cụ thể là 257,3 triệu USD. Bên cạnh đó, ACB cũng hiện diện trong danh sách Top 500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất toàn cầu 2022 do Brand Finance (công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới) công bố trong tháng 2 vừa qua.