Abbott khuyến khích nhân viên phát huy tiềm năng

Dân trí Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (khảo sát thường niên được thực hiện bởi Anphabe) vừa vinh danh Abbott ở vị trí dẫn đầu nơi làm việc tốt nhất trong ngành Chăm sóc sức khỏe/Công nghệ sinh học/Dược phẩm Việt Nam 2021.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp Abbott nằm trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam và giữ vị trí dẫn đầu trong ngành Chăm sóc sức khỏe/Công nghệ sinh học/Dược phẩm 2021. Kết quả này một lần nữa phản ánh môi trường làm việc đa dạng và đổi mới tại Abbott, nơi đội ngũ nhân viên tài năng và tận tâm làm việc để giúp giải quyết những thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua những sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm thay đổi cuộc sống.

Abbott được vinh danh là một trong 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021.

Trong bối cảnh nhiều biến động của năm 2021, môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, kết nối nhân viên với mục đích và ý nghĩa công việc chính là chìa khóa vàng để mọi nhân viên đồng lòng vượt qua những thách thức, góp phần tạo nên môi trường làm việc khác biệt tại Abbott.

Bí quyết vàng giúp Abbott giữ vững vị thế dẫn đầu

Từ nhiều năm qua, Abbott đã liên tục khẳng định vị thế của mình với nhiều giải thưởng quốc tế như danh hiệu "Công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới" do Tạp chí Fortune bình chọn, "50 công ty hàng đầu có số lượng phụ nữ lãnh đạo lớn nhất" theo bảng xếp hạng do NAFE (Hiệp Hội Quốc gia cho nhân viên nữ) bình chọn, "Nhà tuyển dụng hàng đầu" theo khảo sát hàng năm của Tạp chí Science (Mỹ) và một trong 100 nơi làm việc tốt nhất cho các bà mẹ do tạp chí Working Mother công bố.

"Tại Abbott, chúng tôi luôn khuyến khích sự đổi mới, đánh giá cao những người tiên phong, sẵn sàng tạo ra thay đổi thông qua việc trao cơ hội phát triển, thúc đẩy nhân viên thăng tiến", ông Douglas Kuo - Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam chia sẻ.

Tôn trọng sự đa dạng và sáng tạo của mỗi cá nhân chính là cách Abbott luôn tiên phong mang đến những sản phẩm và dịch vụ mới, làm thay đổi cuộc sống con người. Năm 2021 đánh dấu việc ra mắt nhiều sản phẩm mới tiên tiến tại Việt Nam như hệ thống đo và theo dõi glucose liên tục FreeStyle Libre. Hệ thống này không chỉ cung cấp chỉ số glucose toàn diện trong 14 ngày liên tục mà còn dự đoán sự dao động đường huyết dựa trên thông tin về kết quả và xu hướng dao động đường huyết được ghi nhận trong 8 giờ gần nhất, giúp người mắc đái tháo đường quản lý tình trạng sức khỏe hiệu quả hơn. Sự ra mắt của FreeStyle Libre cũng trở nên đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ người mắc đái tháo đường quản lý sức khỏe khi Việt Nam bị ảnh hưởng bởi làn sóng bùng phát dịch Covid-19 từ cuối tháng Tư.

Một sáng chế đột phá của Abbott cũng có mặt tại Việt Nam trong năm nay là Amplatzer Piccolo Occluder, một thiết bị có kích thước chỉ bằng hạt đậu giúp đóng lỗ hổng trong trái tim của trẻ sinh non và trẻ sơ sinh mắc chứng còn ống động mạch (còn gọi là PDA). Thiết bị này vốn được phát triển cho người lớn, sau đó các nhà khoa học và kỹ sư của Abbott đã nghiên cứu để áp dụng công nghệ đột phá này để điều trị cho trẻ sinh non. Amplatzer Piccolo Occluder đã được nêu tên ở vòng chung cuộc bình chọn những ý tưởng thay đổi thế giới của tạp chí Fast Company trong lĩnh vực Sức khỏe.

Trong cuộc chiến chống Covid-19, Abbott đã nghiên cứu và phát triển một loạt 12 loại xét nghiệm chỉ trong vòng 12 tháng, trong đó có bộ xét nghiệm nhanh Panbio, xét nghiệm RT-PCR khẳng định nồng độ vi rút và xét nghiệm kháng thể. Hiện nay, Abbott đang cung cấp hơn 100 triệu bộ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR hàng tháng, góp phần đáp ứng nhu cầu về xét nghiệm C-19 hiện nay trên toàn cầu.

Abbott - nơi cam kết vì sức khỏe cộng đồng được đặt lên hàng đầu

Năm 2021 đặt ra hàng loạt những thách thức khiến nhiều nhân viên Abbott phải tạm gác lại cuộc sống cá nhân và gia đình, đồng lòng thực hiện 3 tại chỗ (ăn - ngủ - làm việc tại kho) nhằm đảm bảo đưa những sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu của Abbott đến với những người đang cần. Trong bối cảnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt, các nhân viên Abbott linh động thay đổi các phương án giao hàng cho phù hợp với diễn biến của dịch tại mỗi khu vực. Nhắc lại những ngày tháng này, anh Huỳnh Tấn Quang - Nhân viên giao hàng của Abbott tại TPHCM chia sẻ: "Việc giao hàng mùa dịch gặp rất nhiều trở ngại vì các quy định phong tỏa chặt chẽ. Có khu vực hôm nay đang là vùng xanh nhưng mai đã chuyển thành vùng vàng hoặc đỏ đòi hỏi chúng tôi phải nhanh chóng thay đổi phương án giao hàng, phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ, đưa hàng đến với bệnh nhân và người tiêu dùng kịp thời."

Cùng chia sẻ những khó khăn vừa qua, chị Lý Thị Ngọc Huệ - Quản lý phân phối khu vực TPHCM cho biết: "90 ngày áp dụng 3 tại chỗ thật sự là những kỷ niệm không thể nào quên khi mọi người cùng chăm lo, nâng đỡ nhau cả tinh thần và thể chất. Tôi biết các bạn đều rất nhớ và lo cho gia đình ở nhà. Chúng tôi động viên nhau vượt qua giai đoạn này vì việc giao các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu đến với các kênh phân phối là điều đúng đắn và ý nghĩa nhất lúc này. Mỗi chuyến xe giao hàng ra khỏi cổng là thêm nhiều người khác sẽ hồi phục và khỏe mạnh, trong đó có sự góp sức của chúng tôi."

Chị Lý Thị Ngọc Huệ - Quản lý phân phối khu vực TPHCM, Abbott tại Việt Nam.

Anh Lê Quốc Thái - Nhân viên giao hàng tại Cần Thơ xúc động nhắc đến sự quan tâm của tất cả đồng nghiệp Abbott toàn quốc, luôn hướng về đội ngũ kho bãi và giao hàng trong 90 ngày 3 tại chỗ. Anh cho biết: "Sự quan tâm và động viên của đồng nghiệp chính là động lực để chúng tôi cố gắng mỗi ngày. Thật vui khi biết là chúng tôi không đơn độc trong hành trình mang lại sức khỏe cho mọi người."

Với phương châm tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi mọi nhân viên đều được quan tâm, mọi nỗ lực và cống hiến được ghi nhận, Abbott sẽ tiếp tục đặt nhân viên là trọng tâm để xây dựng văn hóa sáng tạo, đa dạng và hòa nhập.

Trường Thịnh