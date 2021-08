71 doanh nghiệp ở Hòa Bình nợ thuế 137 tỷ đồng

Dân trí Tỉnh Hòa Bình hiện có 71 doanh nghiệp nợ tiền thuế với số tiền trên 137 tỷ đồng. Đơn vị nợ nhiều nhất là Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà chi nhánh 1, nợ 39,6 tỷ đồng.

Ngày 10/8, trao đổi qua điện thoại với Dân trí, bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình - cho biết, ngày 23/7, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã công khai 71 doanh nghiệp nợ ngân sách Nhà nước (NSNN) với tổng số tiền thuế nợ trên 137 tỷ đồng. 3 doanh nghiệp nợ số tiền lớn nhất.

Cụ thể, doanh nghiệp có số tiền thuế nợ nhiều nhất là Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 với số còn nợ là 39,6 tỷ đồng.

Đứng thứ hai trong danh sách nợ nhiều là Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên còn nợ 12,7 tỷ đồng.

Nợ nhiều thứ 3 là Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (địa chỉ tại Hà Nội), nợ 10,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 đang nợ gần 40 tỷ đồng tiền thuế.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác có số nợ nhiều là Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ An Thành (9,9 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội (8,2 tỷ đồng); Công ty TNHH BMC Hòa Bình (hơn 5,7 tỷ đồng)…

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cho biết thêm, đơn vị đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng.

Tính đến ngày 31/7, cơ quan thuế đã ban hành 1.107 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền là 360,4 tỷ đồng. Trong đó, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản 1.034 quyết định với số tiền cưỡng chế là 254 tỷ đồng; cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn 67 quyết định với số tiền cưỡng chế là 102 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng gửi 6 đề nghị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh với số tiền là 4,3 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng, cơ quan thuế ước thu được 211 tỷ đồng tiền thuế nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2020 bằng các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Mặc dù số nợ thuế ước tính đến 31/7 là 535 tỷ đồng song trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh Hòa Bình đã khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Do đó, kết quả thu nội địa một số khoản đạt khá. Số thu từ thuế và phí đạt 1.813 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán pháp lệnh, đạt 58,1% dự toán HĐND tỉnh, bằng 145,9% so cùng kỳ. Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cũng được xếp vào nhóm các địa phương có tiến độ thu so với dự toán đạt mức trung bình khá của cả nước.

Đàm Quang