60 năm tiên phong và giữ vững vị thế của Rạng Đông trong lĩnh vực chiếu sáng

Dân trí Trải qua nhiều dấu mốc quan trọng, Rạng Đông không chỉ được biết đến với những sản phẩm bóng đèn, phích nước thông thường mà còn với các thiết bị chiếu sáng thông minh, bắt kịp những xu hướng thời đại công nghệ không ngừng thay đổi.

Ngày 28 tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tổ chức thành công "Diễn đàn Chuyển đổi số doanh nghiệp công nghiệp truyền thống - con đường phát triển của Rạng Đông" và "Lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 57 năm Người về thăm Công ty và Rạng Đông tròn 60 tuổi", là các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 60 năm thành lập.

Rạng Đông ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn VNPT để phát triển sản phẩm chiếu sáng thông minh

Lần đầu tiên tại diễn đàn, Rạng Đông đã chia sẻ chiến lược và kinh nghiệm của mình thông qua các tham luận được dẫn dắt bởi các chuyên gia, mang đến nhiều thông tin bổ ích và bài học quý báu về chủ đề chuyển đổi số đang rất được quan tâm hiện nay. Đồng thời, phần tọa đàm mở ra cơ hội chia sẻ cởi mở để tiếp nhận các đóng góp, gợi ý từ các nhà khoa học và chuyên gia, góp phần gia tăng giá trị cho một môi trường kinh doanh tiến bộ.

Tầm nhìn về một doanh nghiệp hiện đại và không ngừng cải tiến

Quá trình chuyển đổi số của Rạng Đông được thực hiện đồng bộ trên cả 03 phương diện: Công nghệ, quá trình và tổ chức - con người. Chia sẻ tại diễn đàn, TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng cho hay: "Khi triển khai Chuyển đổi số, công nghệ không phải là câu trả lời mà con người và sự chuyển đổi chính là câu trả lời, là yếu tố tiên quyết dẫn đến sự thành công của chuyển đổi số."

Hai doanh nghiệp lớn của Việt Nam về lĩnh vực Chiếu sáng và Viễn thông hợp tác chiến lược : Kiến tạo Thành phố Thông minh - Make in Viet Nam

Trong tham luận của mình về "Chuyển đổi số với việc triển khai các mô hình kinh doanh mới - nhìn từ thực tiễn Rạng Đông", TS Phạm Anh Tuấn - Viện phó Viện Sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam cho biết quá trình chuyển đổi số diễn ra trên ba lớp, trong đó, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quá trình này và thành công ở hai lớp đầu tiên. Chỉ riêng Rạng Đông đang bước đầu đạt cấp độ cao nhất, đó là chuyển đổi mô hình kinh doanh từ đơn kênh và chuỗi giá trị sang phương thức đa kênh và hệ sinh thái.

Với sứ mệnh phụng sự xã hội, phát triển bằng khoa học công nghệ/đổi mới sáng tạo và sự tử tế, Rạng Đông xác định một tầm nhìn và mục tiêu chiến lược bứt phá trong 6 năm tới rất cao, triển khai tư duy nhận thức, mô hình hoạt động và một phong cách làm việc mới. PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương - Chuyên gia tư vấn trưởng Chuyển đổi số Công ty Rạng Đông khẳng định Rạng Đông sẽ phát triển hệ sinh thái xanh, thông minh, vì sức khỏe con người, trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực LED 4.0 vào năm 2025, đồng thời tăng doanh thu và năng suất lao động lên gấp 4 so với năm 2019 vào năm 2030, với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tỷ USD.

Các khách hàng trải nghiệm sản phẩm chiếu sáng thông minh của Rạng Đông

Trái ngọt từ nỗ lực đổi mới công nghệ, bắt kịp thời đại

Tại sự kiện, Rạng Đông đã tổng kết những thành tựu đạt được trong thực tiễn Chuyển đổi số của mình, khẳng định được vị thế tiên phong và là hình mẫu tiêu biểu cho các mô hình doanh nghiệp tương tự tại Việt Nam. Năm 2020, năm đầu tiên tiến hành chuyển đổi số, Rạng Đông tăng trưởng doanh thu 15,6% so cùng kỳ. Quý 4/2020 tăng trưởng doanh thu đạt 20,0% so cùng kỳ. Quý 1/2021 doanh thu tăng 38,4% (trong đó xuất khẩu tăng 70%, sản phẩm CSL & G - S - HCL tăng 176%, HTAL và Năng lượng tái tạo tăng 32,9%). Đặc biệt nộp Ngân sách tăng 78,1%, lợi nhuận thực hiện tăng 45,7% so cùng kỳ. Năm 2020 Rạng Đông đã thành lập thêm Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là phát triển dòng sản phẩm chiến lược Hệ sinh thái LED 4.0.

Diễn đàn cũng chứng kiến sự ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Rạng Đông với hai đối tác chiến lược lâu năm là tập đoàn FPT và tập đoàn VNPT. Cũng tại diễn đàn, đại diện của FPT đã giới thiệu ý tưởng đột phá về giải pháp smarthome có sự kết hợp của Rạng Đông thuộc mảng chiếu sáng và ổ cắm điện, mang tới một hệ sinh thái nhà thông minh, nâng cao chất lượng đời sống của người dùng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho Công đoàn Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Buổi chiều cùng ngày, những cống hiến của toàn thể công ty được tri ân qua "Lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 57 năm Người về thăm Công ty và Rạng Đông tròn 60 tuổi". Rạng Đông đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho Đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn LĐ VN cho Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020. Ngoài ra, TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng đón nhân Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp khen thưởng 3 đề tài đổi mới sáng tạo đạt giải cấp công ty trong Ngày hội sáng tạo lần 3 và các tập thể các nhân xuất sắc trong năm thi đua lập công dâng Bác.

Trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 60 năm, Rạng Đông còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích hướng đến nhóm đối tượng là những công nhân viên và thế hệ trẻ như "Ngày hội sáng tạo Techday", trao giải thưởng cuộc thi thiết kế nội thất ứng dụng giải pháp ánh sáng "Giai điệu ánh sáng"…

Trường Thịnh