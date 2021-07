6 tháng đầu năm, PV GAS hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tài chính, tăng trưởng so với cùng kỳ

Dân trí Với việc lường trước những khó khăn, tận dụng cơ hội từ giá dầu tăng, trong 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính từ 6-35%, tăng 3-12% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại trong nước, có tác động, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Việt Nam. Giá dầu, giá CP của LPG biến động mạnh và tăng so với giá kế hoạch. Nhu cầu/huy động khí của khách hàng thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước.

Hội nghị An toàn - sức khỏe - môi trường của PV GAS.

Đặc biệt huy động khí cho sản xuất điện trong 6 tháng đầu năm rất thấp, chỉ đạt khoảng 79% kế hoạch. Một số sự cố từ thượng nguồn phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD;…

Tuy nhiên, với việc lường trước những khó khăn, tận dụng cơ hội từ giá dầu tăng, tập thể Ban Lãnh đạo PV GAS đã cùng toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp từ những ngày đầu năm.

Trong đó, PV GAS đã thực hiện công tác điều độ, huy động khí, vận hành tối ưu; tăng cường các hoạt động phát triển thị trường, trong đó đẩy mạnh kinh doanh LPG bù đắp doanh thu thiếu hụt từ huy động khí; tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế, địa phương về phòng chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả công tác cán bộ;…

Khen thưởng để động viên tinh thần NLĐ.

Với những nỗ lực đó, PV GAS đã kiểm soát và bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, ghi nhận kết quả khả quan.

Trong đó, PV GAS ước thực hiện các chỉ tiêu tài chính hoàn thành kế hoạch từ 6-35%, tăng 3-12% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Tổng doanh thu ước đạt 37.487,3 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 6 tháng (bằng 112% so với cùng kỳ năm 2020); Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.401,1 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch 6 tháng (bằng 103% so với cùng kỳ năm 2020).

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.302,4 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch 6 tháng (bằng 103% so với cùng kỳ năm 2020). Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 2.391,2 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch 6 tháng (bằng 103% so với cùng kỳ năm 2020).

Trong 6 tháng đầu năm, PV GAS tiếp nhận 4.207,8 triệu m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp 4.072,6 triệu m3 khí. Sản xuất và cung cấp 29,9 nghìn tấn condensate. Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô, condensate không đạt so với kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp (ảnh hưởng Covid-19, phát triển năng lượng tái tạo) và sự cố từ thượng nguồn.

Tuy nhiên, sản lượng LPG của PV GAS vượt cao so với kế hoạch. PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.022,9 nghìn tấn LPG, bằng 128% kế hoạch 6 tháng (bằng 112% so với cùng kỳ năm 2020), chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 11% thị phần bán lẻ toàn quốc (không bao gồm Gas South).

Chào mừng 20 năm Công ty Đường ống Nam Côn Sơn.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong nước nhiều ca nhiễm bệnh nhưng không có CBCNV nào của PV GAS bị nhiễm bệnh và mọi hoạt động vẫn diễn ra liên tục, các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS luôn đảm bảo an ninh, an toàn.

Công tác đầu tư xây dựng được PV GAS triển khai tích cực ngay từ những ngày đầu năm, trong đó Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải đang vượt tiến độ kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm toàn PV GAS đạt 3.327,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ giải ngân 2.939,8 tỷ đồng. Nếu không tính dự án đường ống khí Lô B-Ô Môn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang điều hành) thì kết quả giải ngân của Công ty mẹ đạt 136% kế hoạch 6 tháng.

PV GAS cũng xúc tiến triển khai nhiều phần việc quan trọng trong chu trình chuẩn bị tiêu thụ LNG; Thành lập Công ty kho cảng LNG Sơn Mỹ; BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh) giữa PV GAS và PVOIL về sản xuất thành phẩm xăng nền; BCC chuỗi khí - điện - cảng dịch vụ; BCC về cung cấp LNG cho nhà máy điện Long An;…

Trong 6 tháng cuối năm, dự kiến dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Giá dầu và giá CP của LPG tiếp tục biến động mạnh và dự kiến cao hơn giá kế hoạch. Bước vào mùa mưa, nhu cầu tiêu thụ khí của khách hàng thiếu ổn định. Các bên cung cấp/tiêu thụ khí đều thực hiện nhiều công việc bảo dưỡng sửa chữa dừng khí; một số lô/mỏ giảm/dừng cấp khí để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa. Nhiều dự án lớn, phức tạp về phát triển hạ tầng khí được triển khai với tiến độ sát (các dự án LNG, kho LPG, đường ống Lô B,…).

