5 điều chờ đón bạn cùng vui tết sum vầy tại Four Seasons Resort The Nam Hai

Dân trí Không khí tết dường như đã ngập tràn trong lòng mỗi người mỗi dịp cuối năm. Four Seasons Resort The Nam Hai đã bắt đầu chuẩn bị những món quà đậm chất tết cổ truyền cùng những phong tục ý nghĩa để cùng du khách khởi đầu năm Nhâm Dần thật viên mãn.

Tết là thời khắc được mong đợi nhất trong năm, mùa của lễ hội và sum vầy. Với mong muốn mang đến cho du khách một khởi đầu tươi sáng hơn và nhiều may mắn, Four Seasons Resort The Nam Hai đã chuẩn bị sẵn sàng những bữa tiệc thịnh soạn đong đầy hương vị gia đình, các hoạt động văn hóa đậm chất địa phương và những chuyến du xuân ấm áp. Hãy cùng khu nghỉ dưỡng đón chào một năm mới với nhiều niềm vui cùng những giây phút đầm ấm bên những người thân thương nhất trong không gian sang trọng nhưng cũng vô cùng dung dị và yên bình.

Vui tết đoàn viên bên mâm cỗ tết gia đình

Tết - là đoàn viên! Bữa tiệc tối ấm áp ở nhà hàng Café Nam Hải mang ý nghĩa tôn vinh bữa cơm gia đình là cơ hội để bạn cùng quây quần với người thân và tận hưởng hương vị tết, thưởng thức những đặc sản trứ danh tại Hội An hay những món ngon ngày tết đầy hương vị: thịt ba chỉ cuộn giòn, cá chẽm hấp, hay cà-ri dê hảo hạng kết hợp hoàn hảo với cơm trắng dẻo thơm. Một đĩa bánh truyền thống "nhà làm" sẽ là một kết thúc ngọt ngào cho bữa cơm gia đình của khách. Chúng tôi tin rằng sự sẻ chia chính là nhân đôi niềm vui. Hãy cùng nhau thưởng thức và cảm nhận!

1.598.000 đồng/khách.

18:30 - 22:00, ngày 31/1/2022 và ngày 1/2/2022.

Hãy cùng nhau nấu một bữa tối thật ngon với tiệc lẩu Việt

Tết này, để cùng nhau tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình, hãy cùng nhau nấu một bữa tối thật ngon! Khách có thể lựa chọn giữa ba loại nước súp lẩu có hương vị khác biệt đặc trưng, kết hợp cùng những nguyên liệu tươi ngon nhất thể hiện sự phong phú về màu sắc lẫn hương vị của ẩm thực địa phương. Không chỉ được thử làm đầu bếp bằng những sáng tạo theo phong cách của mình mà cả gia đình sẽ còn hạnh phúc hơn khi cùng quây quần và thưởng thức nồi lẩu nóng hổi do chính mình tạo nên.

1.298.000 đồng/khách.

18:30 - 22:00, ngày 29/1/2022.

Đắm chìm trong không gian thanh tịnh và chan hòa của khu nghỉ dưỡng - nơi mà ở đâu cũng là một phông nền hoàn hảo để bạn lưu giữ những kỉ niệm đẹp.

Rạng rỡ đón xuân với Heart Of The Earth Spa

Trải nghiệm liệu pháp Năng lượng đón xuân

Khởi đầu năm mới tràn đầy sức sống bằng một bài trị liệu giúp thanh tẩy và tiếp thêm năng lượng tươi mới cho cơ thể, kết hợp từ những phương pháp nổi tiếng nhất của khu nghỉ dưỡng. Bắt đầu bài trị liệu, khách sẽ được ngâm chân với các loại thảo mộc truyền thống từ Hội An giúp thải độc và cải thiện hệ tuần hoàn. Bài mát-xa chuyên sâu và phục hồi là một phần không thể thiếu giúp tái tạo năng lượng và cải thiện ý niệm về một cơ thể khỏe mạnh, cùng với đó, những rung động chữa lành từ Chén hát pha lê đặc trưng được lồng ghép trong bài trị liệu có khả năng khai thông luân xa và cân bằng năng lượng, đem đến cho khách một nguồn sinh lực dồi dào để chào đón năm mới. Bài trị liệu 90 phút được nối tiếp bằng phần chăm sóc da mặt, với cây lăn pha lê nhẹ nhàng kích hoạt và làm đều màu da. Mỗi bài trị liệu sẽ hoàn hảo hơn khi khách được thưởng thức một ly trà gừng lá dứa "nhà làm" - một cách hữu hiệu để tăng cường hệ miễn dịch. Ưu đãi chỉ áp dụng từ 28/1 đến 6/2/2022.

1.700.000 đồng/khách (60 phút).

1.900.000 đồng/khách (90 phút).

Ngoài ra khách cũng có cơ hội trải nghiệm yoga cơ bản và phương pháp thiền trong võng lụa hoàn toàn miễn phí trong suốt kỳ nghỉ của mình.

Heart Of The Earth Spa.

Mang tết cổ truyền đến gần hơn với những thành viên nhí trong gia đình

Để mỗi chuyến đi là một cơ hội để các bạn nhỏ không chỉ được vui chơi thỏa thích mà còn được tự do khám phá và học hỏi những điều mới lạ, khu vui chơi trẻ em Chuồn Chuồn sẽ giới thiệu đến các bé những hoạt động thủ công truyền thống cùng những trò chơi dân gian vui nhộn của ngày tết từ 11:00 đến 12:00 mỗi ngày.

Từ trò chơi nhảy sạp của người Mường đến lớp học làm thiệp chúc tết và chương trình tìm hiểu nghệ thuật làm hoa giấy truyền thống, các bạn nhỏ sẽ được cùng tham gia và tự tay làm nên những món quà xinh xắn dành cho những người thân yêu nhất.

Cùng gia đình khởi niên viên mãn trong không gian chan hòa thiên nhiên với diện tích 35 hecta của Four Seasons Resort The Nam Hai, được công nhận là một trong 10 khu nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á bởi tạp chí Travel + Leisure và góp mặt vào danh sách Những khách sạn đẳng cấp nhất được vinh danh bởi Fodor's Travel.

Trường Thịnh