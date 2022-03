5 bí kíp để có thể được tuyển dụng ngay trong buổi phỏng vấn xin việc

Ann Hiatt từng làm việc ở Thung lũng Silicon trong suốt 15 năm và là đối tác điều hành kinh doanh cho Jeff Bezos, Marissa Mayer và Eric Schmidt.

Mới đây, cô đã thành lập một công ty tư vấn với các khách hàng là các CEO trên khắp thế giới. Ann đã áp dụng các bài học về đổi mới, tham vọng, tăng trưởng trên quy mô và khả năng lãnh đạo có tư duy tiến bộ mà cô học được tại Amazon và Google. Cô cũng là tác giả của cuốn sách "Bet on Yourself: Recognize, Own, and Implement Breakthrough Opportunities" (Tạm dịch "Đặt cược vào chính mình: Nhận biết, nắm bắt và tận dụng cơ hội đột phá").

Ann Hiatt đã có chia sẻ với CNBC về kinh nghiệm phỏng vấn của bản thân cũng như những cách để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

"Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình tại Google vào năm 2006, nơi tôi giữ các vị trí là giám đốc nhân sự và đối tác điều hành kinh doanh. Trước đó, tôi đã làm việc tại Amazon với tư cách là đối tác kinh doanh điều hành của Jeff Bezos.

Sau khi dành rất nhiều thời gian với một số nhà lãnh đạo thành công và có ảnh hưởng nhất trên thế giới, tôi đã học được những điều cần tìm ở những ứng viên mới. Trên thực tế, Bezos đã thuê tôi ngay sau cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi với ông vào năm 2002.

Dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình, đây là những mẹo hàng đầu của tôi về cách gây ấn tượng ngay lập tức với người quản lý tuyển dụng trong cuộc phỏng vấn xin việc".

Ann Hiatt và cuốn sách "Đặt cược vào chính mình" (Ảnh: Twitter).

1. Chia sẻ những câu chuyện khó quên đằng sau những sở thích và thú vui của bạn

Những người tôi thuê hoặc làm việc cùng tại Google đều rất kỳ quặc. Họ có những sở thích thú vị, kiến thức sâu rộng và đam mê ngoài công việc.

Thay vì nói "Tôi thích làm vườn" hay "Tôi thích đóng đồ nội thất", họ sẽ giới thiệu sở thích của bản thân thông qua những cách chu đáo và hấp dẫn.

Chẳng hạn, một ứng viên chia sẻ về đam mê leo núi xuất phát từ câu chuyện ý nghĩa rằng bố cô luôn mơ ước được leo lên đỉnh Everest nhưng ông không bao giờ có cơ hội làm điều đó; vì vậy giờ đây đó là một trong những mục tiêu của cô ấy trong cuộc sống.

Đừng ngại ngần chia sẻ một câu chuyện hoặc trải nghiệm về sở thích, thú vui của bạn trong buổi phỏng vấn. Chắc chắn điều đó sẽ để lại ấn tượng cho nhà tuyển dụng.

2. Nói về những điều bạn không biết nhưng muốn học hỏi

Không ai muốn thuê một người tự cho rằng mình cái gì cũng biết. Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà ứng viên mắc phải là nhấn mạnh quá mức vào những thứ họ giỏi. Đối với tôi, điều đó nói lên rằng họ muốn ở trong khu vực an toàn, và có vẻ không hứng thú với việc tìm kiếm những thử thách và trải nghiệm mới.

Hãy nói về những lĩnh vực bạn muốn cải thiện, những kỹ năng bạn muốn phát triển và những mục tiêu đầy tham vọng mà bạn muốn thực hiện.

3. Sử dụng các cụm từ "chúng tôi" và "nhóm của tôi"

Ai cũng có thể nói rằng họ giỏi làm việc nhóm vì nhà tuyển dụng không thể biết bạn có thực sự có kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm hay không.

Bạn nên nhấn mạnh các thành tích của nhóm chứ không chỉ của cá nhân. Đây là một kỹ năng tương đối phức tạp. Hãy nói "chúng tôi đã hoàn thành" hoặc "nhóm của tôi đã làm rất tốt việc..." thay vì "tôi đã hoàn thành".

4. Nói về những ý tưởng không thành công

Google nổi tiếng với việc loại bỏ các dự án không hiệu quả một cách chóng vánh. Chúng tôi luôn ca tụng những thất bại của mình vì đó là cơ hội để học hỏi và trở nên tốt hơn.

Thay vì cảm thấy thoái chí, những nhân viên giỏi nhất được tiếp thêm năng lượng và động lực từ những thất bại của họ.

Vì vậy, hãy chia sẻ về những dự án thất bại của bạn và việc bạn đã áp dụng những gì bạn học được từ những thất bại cho dự án mới.

Đây được coi là một tài sản, không phải là một thất bại.

5. Vượt xa cả mô tả công việc và có tầm nhìn về tương lai

Điều cuối cùng mà người quản lý muốn nghe là lặp lại mô tả công việc mà bạn đã viết.

Sau 3 năm làm việc tại Google, tôi vào văn phòng của cựu Giám đốc điều hành Eric Schmidt với mục tiêu thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tôi nói với ông rằng tôi đã sẵn sàng cho vị trí trưởng bộ phận. Tôi đã đưa ra một lộ trình về vị trí này và cách tôi có thể phát triển các kỹ năng để đưa công ty lên một tầm cao mới.

Điều tôi muốn nói ở đây không phải là khuyên bạn nên tham gia cuộc phỏng vấn cho một vị trí khác, mà cách bạn chứng tỏ rằng bạn có tầm nhìn về vị trí, vai trò của bạn trong 1- 2 năm tới.