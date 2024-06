4 ngân hàng bán vàng online: Khách đặt mua xong, đến muộn 30 phút sẽ bị hủy

Cả 4 ngân hàng cùng bán vàng trực tuyến, khách phản ánh gì?

Từ ngày 17/6, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank đồng loạt bán vàng miếng SJC trực tuyến. Theo thông báo của các ngân hàng, khách sẽ đăng ký mua vàng trực tuyến trên website vào buổi sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, lễ. Thời gian thanh toán và nhận vàng tại điểm bán là từ 13h30 đến 16h trong ngày đăng ký mua.

Ngân hàng chỉ giao dịch với khách hàng đặt trước thành công. Nếu khách đến muộn 30 phút so với lịch hẹn nhận vàng, các ngân hàng sẽ hủy thông tin đăng ký mua của khách.

Tuần trước, Vietcombank là đơn vị thông báo bán vàng trực tuyến đầu tiên. Tuy vậy, trước nhu cầu cao từ phía khách hàng, hệ thống đăng ký mua online của ngân hàng này hết lượt đặt chỗ chỉ sau vài phút. Một số khách thông báo gặp tình trạng lỗi khi đăng nhập và không kịp đặt trước.

Hệ thống của ngân hàng hết lượt đặt chỗ mua vàng miếng (Ảnh chụp màn hình).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng 17/6, cổng đăng ký mua vàng trực tuyến của Vietcombank thông báo đã nhận đủ lượng khách đăng ký mua. Những khách hàng khác có nhu cầu mua phải đăng ký vào ngày hôm sau. Trong 2 phiên liền trước đó, khảo sát của phóng viên Dân trí cũng ghi nhận tình trạng hết "chỗ" mua vàng ngay khi ngân hàng vừa mở bán trực tuyến.

Khách đăng ký mua tại Agribank, BIDV và VietinBank cũng gặp tình trạng tương tự. Không ít khách hàng trên các diễn đàn, mạng xã hội bày tỏ việc mua vàng trực tuyến sẽ tiện lợi, họ không cần xếp hàng nhưng lại không dễ mua. Có người nói đăng ký nhiều ngày liền không được.

Tại một diễn đàn về vàng trên mạng xã hội, một tài khoản có tên Trinh Trinh cho biết canh mua online từ 9h tại website ngân hàng nhưng không đăng ký được. Có khách hàng phản ánh đăng ký 3 ngân hàng nhưng đều "rớt" chỉ sau vài phút.

Tài khoản Tran Phuong Mai lại cho biết đặt được chỗ lúc 9h05 qua điện thoại. Chủ tài khoản nói việc đặt vàng online là "hên xui" do tuần trước cũng đã thao tác nhưng đến hôm nay mới thành công.

Một khách hàng muốn mua 1 lượng vàng miếng đặt chỗ thành công (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, tại một chi nhánh Công ty SJC (quận 3, TPHCM) người mua vàng vẫn xếp hàng dài để giao dịch vàng. Công ty SJC hiện chưa áp dụng bán vàng trực tuyến.

Không thể có khả năng tất cả khách hàng đặt lệnh đều thành công

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Phượng - Phó tổng giám đốc Agribank - cho biết, lượng khách hàng đăng ký mua vàng miếng online gấp vài chục lần so với khách hàng xếp hàng tại điểm. Do đó, không thể có khả năng tất cả khách hàng đặt lệnh thành công do lượng giao dịch được tính toán phù hợp với khả năng phục vụ của từng chi nhánh trong thời gian giao dịch hàng ngày.

Ngân hàng đã bố trí nhiều điểm trả vàng cho khách hàng đăng ký online thành công, với mỗi điểm có 3-4 quầy trả. Số vàng bán ra tùy vào lượng cung ứng từ phía Ngân hàng Nhà nước.

Chưa kể, ngoài Agribank, 3 ngân hàng khác là BIDV, VietinBank, Vietcombank và Công ty SJC cùng bán vàng. Theo bà Phượng, lượng đặt mua tăng đột biến có thể đến từ khách hàng ở các tỉnh, thành phố khác. Trước đây, khi bán tại điểm giao dịch, phần lớn khách hàng đến từ khu vực Hà Nội và TPHCM.

Thông báo của một ngân hàng cho khách hàng đặt mua vàng online (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, lãnh đạo Agribank thông tin, có khách hàng đặt lệnh thành công nhưng không đến nhận vàng có thể do không tới kịp hoặc đăng ký thử mua online. Ngân hàng cũng đã chủ động liên hệ với một số khách hàng song khách hàng cũng không đến nhận.

Trước việc nhiều người dân vẫn đổ xô đăng ký vàng do sợ các đơn vị sẽ hết vàng bán, bà Phượng cho biết Agribank vẫn bán theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ. Bà nhận định cơ quan điều hành sẽ có thể có chính sách dài hơi cho đến khi sửa Nghị định 24.

Còn phía Công ty SJC cho biết vì hiện tượng tụ tập đám đông, công ty đang trong quá trình triển khai dịch vụ đăng ký mua trực tuyến để giảm đám đông nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như không phải xếp hàng mua.

Theo thông báo của một chi nhánh SJC tại Hà Nội, khách hàng có thể mua vàng đăng ký qua tin nhắn điện thoại từ ngày 17/6. Sau khi khách nhắn tin theo cú pháp, khai thông tin cá nhân qua tin nhắn, công ty sẽ gửi lại số chờ cho khách hàng và hẹn ngày tới giao dịch.

Vàng được bán tại Agribank thời điểm khách đến đăng ký giao dịch trực tiếp (Ảnh: Thành Đông).

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM ngày 14/6 nêu rõ, người dân chỉ được mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh. Số đơn vị đủ điều kiện hiện nay là 38, gồm 22 ngân hàng, 16 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp vàng trang sức mỹ nghệ không được cấp phép nhưng vẫn giao dịch vàng miếng với người dân, hoặc người dân tự mua bán với nhau là trái quy định. Các giao dịch này sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng.

Cảnh báo của nhà điều hành được đưa ra trong bối cảnh các điểm bán vàng miếng "bình ổn" thường xuyên ghi nhận tình trạng xếp hàng dài chờ lấy số thứ tự mua vàng. Chưa kể, có hiện tượng một số cá nhân được thuê xếp hàng để mua vàng. Không ít khách hàng đã phải túc trực từ 5-6h sáng để chờ lấy số.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tình trạng này tại một số ngân hàng ở Hà Nội đã chấm dứt. Tại chi nhánh Vietcombank, Agribank trên phố Láng Hạ (Hà Nội), ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy sáng 18/6 không còn cảnh người dân xếp hàng chờ giao dịch như các ngày trước đó.

Giá vàng miếng SJC ngày 18/6 được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau 10 phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 73,3-74,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).