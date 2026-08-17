4 công ty sắp phải rời sàn, 2 cái tên thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về ngày hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 4 doanh nghiệp, trong đó có hai đơn vị thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital.

Cụ thể, các đơn vị sắp rời sàn chứng khoán gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG), Công ty cổ phần BCG Land (mã chứng khoán: BCR) - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital, Công ty cổ phần Đào tạo và Dịch vụ Giao thông vận tải Bình Định (mã chứng khoán: DVT) và Công ty cổ phần Dược Danapha (mã chứng khoán: DAN).

Hai đơn vị thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital

Trong đó, hai mã BCG và BCR thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital sẽ chính thức hủy đăng ký giao dịch từ ngày 19/8 tới đây. Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống UpCOM của hai mã này là ngày 18/8.

Lý do hủy đăng ký giao dịch theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có thông báo cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 15/7 do doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán trong ba năm liên tiếp, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định. Quyết định được đưa ra sau hơn 9 tháng cổ phiếu BCG bị đình chỉ giao dịch.

Cổ phiếu BCG có phiên giao dịch cuối cùng vào ngày 9/10 với giá đóng cửa 2.530 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 2.227 tỷ đồng. So với mức đỉnh lịch sử 22.850 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 3/2022, thị giá đã giảm hơn 89%.

Bamboo Capital từng là doanh nghiệp đa ngành lớn, được dẫn dắt bởi ông Nguyễn Hồ Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (đã bị khởi tố đầu năm 2025). Công ty được thành lập năm 2011, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng và tài chính. Cổ phiếu BCG chính thức niêm yết trên HoSE từ tháng 7/2015.

Còn BCG Land được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ ban đầu 600 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 8/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 4.738 tỷ đồng. BCG Land hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản, bao gồm bất động sản nhà ở và khu đô thị, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản khu công nghiệp. Các dự án của BCG Land chủ yếu tập trung tại khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ, trong đó có Malibu Hội An Resorts & Villas, Casa Marina Resort cùng một số dự án khác.

Ông Nguyễn Hồ Nam - nhà sáng lập kiêm cựu lãnh đạo Bamboo Capital - bị khởi tố hồi tháng 3/2025 (Ảnh: DT).

Hai mã cổ phiếu khác cũng bị hủy niêm yết là mã DAN của Danapha và DVT của CTCP Đào tạo và Dịch vụ Giao thông vận tải Bình Định, ngày hủy đăng ký giao dịch lần lượt là 28/8 và 27/8.

Về phần Danapha, tổ chức này tiền thân là Xưởng Dược Trung Bộ, được thành lập năm 1965. Tháng 7/2006, doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành Dược Danapha, chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2007.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thuốc, với địa bàn kinh doanh trên toàn quốc và xuất khẩu sang các thị trường như Bulgaria, Nga và các nước Đông Âu. Ngày 22/12/2021, hơn 21,1 triệu cổ phiếu DAN chính thức được đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Trong quá khứ, mã DAN từng có giá lên đến 57.900 đồng/cổ phiếu. Kết phiên giao dịch 14/8, cổ phiếu DAN hiện còn 32.200 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa doanh nghiệp khoảng 674 tỷ đồng.

Còn CTCP Đào tạo và Dịch vụ Giao thông vận tải Bình Định thì mới thành lập vào tháng 12/2025, hoạt động chính trong lĩnh vực đào tạo các loại bằng cấp xe mô tô, đào tạo nghề lái xe và có vốn điều lệ hơn 107 tỷ đồng.