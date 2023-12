30 năm T&T Group đồng hành phát triển cùng kinh tế Việt Nam

Một ngày cuối tháng 11, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, dự án Khu du lịch văn hóa và dự án Thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (thuộc Quy hoạch Bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã được UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T Group tổ chức khởi công xây dựng.

"Chúng tôi nhận thức rằng, không phải ai cũng may mắn, vinh dự được giao sứ mệnh linh thiêng này", ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T, nhà đầu tư của dự án, phát biểu trong buổi lễ.

Sau lễ khởi công tại Nghệ An vài ngày, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T (đơn vị thành viên của T&T Group) và Tập đoàn CIENCO4 được xác định là nhà đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị tổng vốn khoảng 5.800 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Hiển nói: "Là người Việt Nam, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, chúng ta phải luôn luôn biết trân trọng, tri ân quá khứ, tri ân những người đi trước. Với Quảng Trị, chúng ta trân trọng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, giành độc lập tự do cho đất nước, cho chúng ta có được như ngày hôm nay".

Người sáng lập Tập đoàn T&T Group cũng thừa nhận, nếu đầu tư sân bay ở thời điểm này sẽ khó có thể thu được lợi nhuận, nhưng đó sẽ là động lực chính, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị trong vòng 5 năm tới.

"Tập đoàn T&T chúng tôi rất tâm huyết và quyết tâm, đồng hành với tỉnh Quảng Trị đầu tư thành công sân bay. Hy vọng rằng khi kinh tế của tỉnh Quảng Trị phát triển, chúng tôi sẽ có cơ hội phát triển, để có thể bù lại cái lỗ, khó khăn về tài chính khi đầu tư ở thời điểm này", ông Hiển chia sẻ.

Cũng tại vùng đất Quảng Trị linh thiêng thấm đẫm bao xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, Tập đoàn T&T Group đã tài trợ xây dựng hệ thống các công trình điện chiếu sáng và âm thanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Những công trình nói trên nằm trong số rất nhiều các dự án mà T&T tham gia đầu tư và thể hiện tinh thần dân tộc trong "gen" của tập đoàn này. Bên cạnh đó, từ trước đến nay, tên tuổi T&T đã gắn liền với các hoạt động vì cộng đồng. Đơn cử như trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, tập đoàn này đã tiên phong và quyết liệt trong việc mua kit test, vaccine, thuốc và vật tư y tế kịp thời nhằm phục vụ công tác chống dịch tốt nhất.

Theo thống kê, tổng số tiền mà Tập đoàn cùng với Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Việc doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội luôn đem lại giá trị và xứng đáng được tôn vinh, tuy nhiên, nó phải bắt nguồn từ góc độ phát triển bền vững. Sự phát triển bền vững ấy phải từ cốt lõi kinh doanh của doanh nghiệp. Đó cũng là điều mà T&T đã luôn nỗ lực thực hiện trong 30 năm hoạt động của mình.

Nhìn lại lịch sử có thể chứng minh điều đó, sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam sau đổi mới không thể không có những đầu tàu làm động lực như T&T.

Tại Việt Nam, T&T Group là tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực yêu cầu vốn lớn, nhân sự chất lượng hàng đầu. Từ một công ty tư nhân nhỏ được thành lập năm 1993, theo từng giai đoạn, từng bước ngoặt của nền kinh tế Việt Nam, T&T đều ghi dấu ấn góp phần tiên phong.

Điện tử, xe máy là những lĩnh vực đầu tiên làm nên tên tuổi ông Đỗ Quang Hiển và đem lại nguồn lực tài chính cho T&T. Nổi tiếng trong thập niên 90, xe máy của T&T với các thương hiệu Majety, Guida, Fanlim, Waythai hay xe motor 4 bánh thương hiệu Exotic ở mức giá hợp lý đã tạo ra những bước nhảy vọt trong bức tranh di chuyển và giao thương của người dân nông thôn Việt Nam khi ấy. Thị phần xe máy của T&T từng dẫn đầu thị trường trong nước năm 2000 với sản lượng 180.000 xe/năm, vượt qua nhiều tên tuổi nước ngoài.

Những chiếc xe được T&T tự sản xuất động cơ từ thép Hòa Phát, bước đầu hình thành nền sản xuất công nghiệp xe máy của Việt Nam. Xe của T&T còn xuất khẩu cả sang Châu Phi.

Đến nay, khi vươn mình trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, T&T Group vẫn kiên định con đường gắn lợi ích của doanh nghiệp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội, sự giàu mạnh của đất nước. Vốn điều lệ của tập đoàn hiện đạt 22.000 tỷ đồng, hệ thống trên 200 đơn vị thành viên, 80.000 cán bộ nhân viên hoạt động ở trong nước và nước ngoài, hàng trăm nghìn cổ đông và hàng triệu khách hàng.

Với mục tiêu phát triển các dự án mang tầm vóc và kiến tạo giá trị bền vững, T&T Group đã hợp tác với các đối tác hàng đầu trên thế giới để đầu tư kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của mình như năng lượng sạch, bất động sản xanh, hạ tầng giao thông và logistics, bảo hiểm, tài chính đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục… Chiến lược tăng cường hợp tác quốc tế của T&T Group là nhằm tranh thủ được nguồn lực tài chính, năng lực quản trị, nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn hàng đầu trên thế giới.

Các mối quan hệ hợp tác này đã đạt kết quả, giúp nhiều dự án quy mô lớn của T&T Group và đối tác đi vào thực tế, đang phát huy hiệu quả góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Với tên tuổi được tạo lập trong phát triển xanh, phát triển bền vững, T&T Group đã được Standard Chartered - định chế tài chính quốc tế hàng đầu thế giới cam kết thu xếp khoản tài chính lên tới 6 tỷ USD tài trợ cho các dự án xanh của T&T Group triển khai tại Việt Nam…

Nếu nói về tài chính, Ngân hàng SHB là một trong những cái tên nổi bật. Trong lĩnh vực hạ tầng, T&T Group có cảng biển Quảng Ninh, sân bay Quảng Trị và cả Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc - "siêu cảng" đầu tiên của Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Còn trong lĩnh vực nông nghiệp, T&T đã tham gia cổ phần hóa vào Vigecam, Vegetexco, Vinafor, Vinafood 2… - vốn là những tên tuổi vang bóng một thời của ngành nông nghiệp Việt Nam và đang cần bàn tay của đơn vị giàu năng lực như T&T khôi phục.

Trên thực tế, T&T là nhà thu mua hạt điều hàng đầu thế giới để cung cấp nguyên liệu hạt điều cho thị trường trong nước và quốc tế với những hợp đồng có sản lượng kỷ lục trong ngành.

Về lĩnh vực bất động sản, 10 năm trong nghề của T&T đã để lại hàng loạt dự án nổi bật từ Hà Nội, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Trị, Thanh Hóa, Lào Cai cho đến Long An, An Giang… Mỗi dự án bất động sản của T&T đều gắn với những câu chuyện văn hóa, lịch sử của vùng đất nơi dự án triển khai, đồng thời kết hợp với những tinh hoa kiến trúc của thế giới. Dù hoạt động đa ngành nhưng thực tế các lĩnh vực được T&T tham gia đầu tư đều nằm trong chuỗi giá trị liên kết có thể tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái đa dạng T&T. Ngân hàng tài trợ vốn, hạ tầng để kết nối hỗ trợ sản xuất nông nghiệp - thương mại tiêu dùng, phát triển bất động sản.

Trong hơn 3 thập kỷ không ngừng mở ra những cánh cửa, tìm không gian phát triển mới cho mình, T&T đồng thời tiên phong mở những cánh cửa mới cho nền kinh tế đất nước theo xu hướng quốc tế.

Năng lượng và điện tử (gồm bán dẫn, chip…) là niềm đam mê của ông Đỗ Quang Hiển - vốn xuất thân là một nhà khoa học chuyên ngành vật lý. Từ năm 2019 đến nay là 5 năm phát triển nhanh và mạnh của Tập đoàn T&T với việc vận dụng đúng chủ trương và chiến lược phát triển kinh tế quốc gia để phát triển các ngành mũi nhọn của tương lai, gồm năng lượng xanh, logistics, bất động sản bền vững…

Từ nhiều năm qua, T&T Group đã nghiên cứu và chú trọng đầu tư phát triển các nguồn năng lượng carbon thấp, năng lượng tái tạo để giảm thiểu các phát thải gây ô nhiễm tới môi trường, trong đó có đóng góp vào giảm phát thải khí nhà kính - một tác nhân chính gây biến đổi khí hậu toàn cầu.

Để thực hiện điều này, T&T Group hợp tác với nhiều tập đoàn năng lượng lớn, hàng đầu thế giới để liên danh, liên kết cùng đầu tư phát triển các dự án nguồn điện lớn. Các nguồn điện được T&T chú trọng đầu tư cả trong hiện tại lẫn tương lai bao gồm điện gió (trên bờ và ngoài khơi), điện mặt trời, điện sinh khối, điện từ rác thải và điện khí hóa lỏng (LNG).

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, T&T Group đã hoàn thành đầu tư xây dựng 10 dự án với tổng công suất lên tới gần 1.000 MW (với 5 dự án điện mặt trời và 5 dự án điện gió trên bờ tại các tỉnh thành, gồm Bình Thuận, Ninh Thuận, Sóc Trăng và Gia Lai). Nhiều dự án trong số này đã được công nhận COD đưa vào vận hành phát điện.

T&T Group tiếp tục đẩy mạnh phát triển các nguồn điện xanh - sạch bằng việc khởi công hợp phần kỹ thuật của dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng - Giai đoạn 1 (1.500 MW) hơn 2,3 tỷ USD vào đầu năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, T&T Group đã phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG với tổng công suất đạt gần 2.500 MW.

Theo tính toán, tổng sản lượng điện của T&T Group từ nguồn năng lượng tái tạo đã COD và cả các dự án đã hoàn thành xây dựng đấu nối lưới điện quốc gia đạt trung bình khoảng 2,1 tỷ kWh, cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính tương đương khoảng 1,77 triệu tấn CO2 mỗi năm.

T&T Group cũng bắt tay hợp tác để tìm hiểu cơ hội và tham gia vào các dự án sản xuất Hydrogen. Đồng thời, cùng với đối tác chiến lược, T&T Group cũng sẽ phát triển các dự án sử dụng nhiệt lạnh LNG từ các kho cảng LNG tại Việt Nam và kinh doanh chuỗi nhiệt lạnh LNG trên toàn quốc…

Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (1993-2023). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và ý nghĩa đối với T&T Group, ghi dấu hành trình 30 năm đồng hành phát triển cùng Việt Nam thịnh vượng của Tập đoàn; là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước khi là một trong số rất ít tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3.

Khi nhìn lại hành trình 30 năm, doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh với các nhân sự của T&T Group: "Chúng ta có quyền tự hào vì những đóng góp của các bạn vào thành quả, thành tựu của T&T Group 30 năm qua. Bước qua hành trình 30 năm tới với một tinh thần Người T&T, chúng ta với một tâm thế vị thế tiếp tục 'Khởi nguồn từ Tâm', khát vọng dẫn đầu cùng tiếp tục khẳng định uy thế của mình vươn ra biển lớn".

