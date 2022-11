3 yếu tố làm nên thương hiệu Viễn thông FPT

Cuộc cách mạng 4.0 đã thúc đẩy sự thay đổi trong "giao tiếp" giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong lĩnh vực viễn thông, yếu tố này càng được coi trọng. Theo đại diện FPT Telecom, công ty đã lựa chọn lối đi riêng nhiều thách thức , khẳng định vị thế bằng chất lượng, sự đổi mới, sáng tạo cùng năng lực tiên phong từ khi ra đời vào năm 1997.

Mọi sản phẩm, dịch vụ phát triển từ sự thấu hiểu

Nắm bắt sức ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống, Viễn thông FPT đã chọn con đường đổi mới, cung cấp đa dạng gói cước với băng thông rộng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Từ khách hàng cá nhân, gia đình, đến doanh nghiệp đều có thể lựa chọn gói dịch vụ Internet từ Viễn thông FPT phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hình ảnh quầy giao dịch của FPT Telecom (Ảnh: FPT Telecom).

Không chỉ đa dạng gói dịch vụ theo nhu cầu cơ bản, FPT Telecom cung cấp các gói cước cao cấp như LUX với nền tảng công nghệ mới Wi-Fi 6 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam đảm bảo tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng... Vấn đề an toàn khi kết nối cũng được Viễn thông FPT đáp ứng cho khách hàng bằng việc tích hợp tính năng bảo mật F-Safe nhằm hỗ trợ người dùng bảo vệ thông tin cá nhân, tránh được các đường link xấu, website lừa đảo.

Về nhu cầu giải trí, FPT Telecom cung cấp dịch vụ FPT Play - dịch vụ truyền hình trực tuyến. Nhờ nền tảng công nghệ là IPTV và OTT, FPT Play còn tiên phong sở hữu nhiều công nghệ tương tác và nội dung độc quyền, tạo ra hệ sinh thái nhiều tiện ích cho người dùng.

Với thế mạnh là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng, FPT Play đã giới thiệu đến khán giả Việt Nam nhiều giải đấu lớn thuộc nhiều bộ môn khác nhau như UEFA, AFC, Bellator MMA, PGA Championship và Turkish Airlines EuroLeague… Ngoài mảng thể thao, FPT Play cũng cung cấp hàng trăm tựa phim phát song song từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… Gần đây nhất, FPT Play cũng đã sở hữu được bản quyền V League.

FPT Play với kho nội dung cho phép người dùng thưởng thức trên đa thiết bị, đa nền tảng (Ảnh: FPT Telecom).

Đối với nhu cầu vấn đề về an ninh, an toàn trong cuộc sống, FPT Camera được FPT Telecom ứng dụng các công nghệ mới nhất về trí tuệ nhân tạo, giúp phân biệt giữa chuyển động của con người và của vật thể. FPT Telecom cũng là đơn vị tiên phong trên thị trường về giải pháp lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây, nên những dữ liệu từ FPT Camera thu được sẽ truyền thẳng tới hệ thống lưu trữ với máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu FPT đạt chuẩn Tier III quốc tế, đảm bảo về tính an toàn, bảo mật dữ liệu, cũng như khả năng truy cập nhanh.

Dẫn dắt chuyển đổi số, nâng cấp trải nghiệm chinh phục khách hàng

Theo đại diện FPT Telecom, công ty luôn tìm kiếm giải pháp trong việc tạo ra những trải nghiệm tiện lợi cho người dùng, đồng thời ưu tiên việc thấu hiểu người dùng dựa trên dữ liệu, từ đó tạo ra hệ sinh thái sản phẩm của đơn vị được xây dựng trên tiêu chí lấy "khách hàng là trọng tâm".

FPT Telecom hướng đến việc nâng cấp trải nghiệm người dùng (Ảnh: FPT Telecom).

Bên cạnh cung cấp các dịch vụ cốt lõi, hàng loạt các thiết bị, giải pháp đã được công ty ra mắt liên tục tạo ra hệ sinh thái thông minh, đa dạng. Từ giải pháp phòng họp trực tuyến OnMeeting, ví điện tử Foxpay, FPT Smart Home, hay mới nhất là Bộ giải mã FPT Play 2022 tích hợp cùng lúc 2 công nghệ IPTV và OTT lần đầu tiên tại Việt Nam… đều nằm trong chiến lược mở rộng và nâng cấp toàn diện sản phẩm dịch vụ nhằm mang đến "trải nghiệm khách hàng tuyệt vời".

FPT Telecom nhận giải thưởng top 10 "Doanh nghiệp Công nghệ - Thông tin năm 2022" (Ảnh: FPT Telecom).

FPT Telecom khẳng định không chỉ về sản phẩm, chất lượng dịch vụ cũng là "chìa khóa" giúp nhà Viễn thông FPT nâng cấp trải nghiệm, giữ chân được khách hàng.

Đại diện FPT Telecom chia sẻ: "FPT Telecom xác định mọi điểm chạm với khách hàng phải tạo ra được cảm xúc, nhằm mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất. Chiến lược này đã được FPT Telecom kiên trì theo đuổi trong suốt những năm qua bằng việc liên tục đầu tư, ứng dụng công nghệ tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao, đồng thời liên tục nâng cấp cải tiến các kênh thông tin hỗ trợ khách hàng tối ưu nhất".

Sau 25 năm, FPT Telecom trở thành một trong 3 doanh nghiệp viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, mang lại nhiều giá trị cho khách hàng và cộng đồng.