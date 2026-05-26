3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 450 triệu đồng

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng vừa phát hiện và xử lý 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về mức dự trữ lưu thông bắt buộc.

Cụ thể, ngày 11/5, Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (phường Phú Nhuận, TPHCM), bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Đến ngày 14/5, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (phường Phú Nhuận, TPHCM), cũng bị xử phạt 130 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm.

Ngày 21/5, Công ty cổ phần Anh Phát Petro (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), bị xử phạt 190 triệu đồng do có hai hành vi vi phạm gồm: Duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cơ quan chức năng làm việc với Công ty cổ phần Anh Phát Petro (Ảnh: DMS).

Trước đó, trong tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện và xử lý 2 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.

Trong giai đoạn giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11/3 đến 31/3, cơ quan này cũng đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối xăng dầu.

Qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng đã phát hiện, tiến hành xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 thương nhân đầu mối. Cụ thể gồm Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương; Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Oil); Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Long Petro.

Các doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định. Cơ quan chức năng quyết định xử phạt mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong mọi tình huống, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.