2,5 triệu lượt views cùng TikTok Khám phá New Zealand

Dân trí Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi TikTok Khám phá New Zealand đồng tổ chức bởi ISB và Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) thu hút gần 2,5 triệu lượt views. Cuộc thi đã gây được tiếng vang trong cộng đồng du học New Zealand.

Ngày 5/12 vừa qua, lễ trao giải đã được tổ chức bằng hình thức online.

Tiktok Khám phá New Zealand ghi dấu ấn với 2,5 triệu views

Cuộc thi TikTok Khám phá New Zealand nhằm tạo ra sân chơi thân thiện và hòa nhập, nơi các bạn trẻ có thể tự do kết nối, giao lưu với nhau và chia sẻ kinh nghiệm sống và học tập tại New Zealand.

Với giải thưởng "khủng" được tài trợ bởi ISB và ENZ, cùng các phần quà hiện kim của 4 đại học hàng đầu New Zealand (Đại học Waikato, Đại học Massey, Đại học Công nghệ Auckland, Đại học Lincoln), nhiều bạn trẻ đã hào hứng tham dự nhiều video đa dạng chủ đề thể hiện sự sáng tạo và kiến thức của bản thân về đất nước, con người và nền giáo dục New Zealand.

Sau hơn 1 tháng tổ chức, cuộc thi TikTok khép lại với 54 video dự thi, đạt gần 2,5 triệu views trên nền tảng TikTok với 3 hashtag cuộc thi: #chiakhoaduhocnewzealand, #studywithnz và #KFO. Cuộc thi cũng là cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam đến gần hơn với nền giáo dục tiên tiến tại New Zealand.

Lễ trao giải vinh dự đón tiếp các khách mời đến từ đại diện các Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ) và ISB.

Lễ trao giải có sự tham dự của các đại diện đến từ New Zealand: Bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; Ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ); Bà Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Tiến sĩ Douglas Foster - Phó Viện trưởng ISB.

Buổi lễ cũng đón tiếp sự góp mặt của đại diện đến từ 4 đại học New Zealand tài trợ cho cuộc thi: Bà Samantha Cruttenden - Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học Công nghệ Auckland; Bà Iya Diza - Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học Massey; Bà Annie Goh - Giám đốc quốc tế, Đại học Lincoln; và Bà Giang Nguyễn - Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học Waikato.

Bà Tredene Dobson chia sẻ: "Tôi đặc biệt yêu thích cách mà các bạn trẻ Việt Nam nhìn nhận về New Zealand. Chỉ trong vòng 60 giây, các bạn đã thể hiện sự hiểu biết và tình cảm sâu sắc về đất nước, văn hóa, con người và đặc biệt là hệ thống giáo dục của New Zealand".

Ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực châu Á, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cho rằng cuộc thi TikTok đã kết nối các bạn trẻ Việt Nam đến với nền giáo dục New Zealand, tạo cơ hội cho các bạn học hỏi lẫn nhau và không ngừng sáng tạo những điều mới lạ.

Bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam phát biểu về Cuộc thi TikTok Khám phá New Zealand.

4 gương mặt xuất sắc giành giải thưởng từ 4 trường đại học hàng đầu New Zealand

Trong buổi lễ, ngoài giải Nhất - Nhì - Ba chung cuộc, 4 bạn thí sinh xuất sắc đã được gọi tên cho các phần thưởng được tài trợ bởi 4 đại học hàng đầu New Zealand có giá trị lên đến 1,000 NZD cho mỗi giải. Các bạn thí sinh nhận giải thưởng đặc biệt của chương trình bao gồm:

- Giải thưởng từ Đại học Waikato: Bạn Nguyễn Trọng Chí Minh (@cris.nguyen2910).

- Giải thưởng từ Đại học Massey: Bạn Phan Hoàn Mỹ (@hoanmyphan).

- Giải thưởng từ Đại học Lincoln: Bạn Phạm Mai Bảo Ngọc (@baongocdiana).

- Giải thưởng từ Đại học Công nghệ Auckland: Bạn Nguyễn Phương Thu Trúc (@ngphthutruc).

4 gương mặt xuất sắc giành giải thưởng từ 4 trường đại học hàng đầu New Zealand.

Bà Giang Nguyễn - Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học Waikato chia sẻ: "Hiện nay hơn 50% Gen Z sử dụng nền tảng TikTok để giải trí và học tập, vì thế cuộc thi TikTok khám phá New Zealand đã mang Đại học Waikato đến gần hơn với các bạn trẻ Việt Nam. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức cuộc thi và các bạn thí sinh đã tham gia rất nhiệt tình cuộc thi lần này".

Đại diện Đại học Công nghệ Auckland (AUT), bà Samantha Cruttenden nhận định: "Video của bạn Nguyễn Phương Thu Trúc đã trình bày đầy đủ từ vị trí, xếp hạng, ngành học, và các campus của Đại học AUT, ngoài ra bạn ấy còn nhấn mạnh những giá trị học thuật mà trường chúng tôi mang lại cho sinh viên."

Bà Iya Diza - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Đại học Massey chia sẻ rất hào hứng khi nhìn thấy các video thú vị từ các bạn trẻ Việt Nam.

Xuất sắc vượt qua nhiều video hấp dẫn khác, bạn Phạm Mai Bảo Ngọc đã thể hiện được trọn vẹn nội dung bao quát về Đại học Lincoln dưới hình thức video sáng tạo, độc đáo, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Bà Annie Goh - Giám đốc quốc tế, Đại học Lincoln chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy các video làm về Đại học Lincoln, đặc biệt là video của bạn Bảo Ngọc, rất đầy đủ và mang trường chúng tôi đến gần hơn với các bạn học sinh Việt Nam trong tương lai."

Thông qua Tiktok - nền tảng được ưa chuộng nhất hiện nay, cuộc thi TikTok Khám phá New Zealand đã kết nối các bạn trẻ Việt Nam đến với nền giáo dục tiên tiến tại New Zealand và thúc đẩy khả năng sáng tạo cũng như đam mê du học của các bạn đối với quốc đảo xinh đẹp này.

Global Pathways là mô hình du học xu hướng toàn cầu hiện nay, sinh viên sẽ có 1 giai đoạn học tập tại Việt Nam nhằm trang bị nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng, sau đó chuyển tiếp du học tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tìm hiểu thêm thông tin du học New Zealand tại website: https://kfo.edu.vn/

