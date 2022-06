2.000 chuyên viên kinh doanh tham dự lễ ra quân dự án Sunneva Island

Sun Property có mặt tại Đà Nẵng

Quảng trường Vòng quay Sun Wheel - Công viên Châu Á đã trở thành sân khấu của một "đại tiệc" được tạo nên bởi sự hòa quyện âm nhạc, vũ điệu, ánh sáng cùng nhiệt huyết của 2.000 chuyên viên kinh doanh bất động sản.

Công viên Châu Á - Đà Nẵng lung linh trong lễ ra quân Sunneva Island (Ảnh: Sun Property).

Mở đầu chương trình là màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn với công nghệ lighting show, tiếp đến là những vũ điệu carnaval nóng bỏng cuồng say do đoàn vũ công của Sun World Ba Na Hills thể hiện và rất nhiều tiết mục trình diễn ấn tượng… Tất cả cùng tạo nên bầu không khí sôi động với nguồn năng lượng mới bùng nổ, chào đón Sun Property có mặt tại Đà Nẵng, ghi dấu mốc với dự án đầu tiên: Sunneva Island.

Những màn trình diễn đầy sôi động tại sự kiện (Ảnh: Sun Property).

Sun Property là chân kiềng thứ 3 trong hệ sinh thái 3S của Sun Group, bên cạnh Sun World (lĩnh vực vui chơi giải trí), Sun Hospitality (lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng). Tại Đà Nẵng, sự có mặt của Sun World, Sun Hospitality suốt 15 năm qua đã kiến tạo nên những công trình nổi bật cho thành phố: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Sun World Ba Na Hills với Cầu Vàng, Premier Village Danang Resort, Novotel Danang Premier Han River, Công viên Châu Á… Sự hiện diện của Sun Property đã hoàn thiện hệ sinh thái 3S của Sun Group tại Đà thành, bổ sung thêm mảnh ghép bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng vốn đã thành công ở nhiều vùng đất.

"Món quà đầu tiên chúng tôi mang đến Đà Nẵng là Sunneva Island. Tất cả những dự án mà Sun Property đã kiến tạo trong suốt thời gian qua tại Phú Quốc, Quảng Ninh, Thanh Hóa… chúng tôi đều khẳng định giá trị cốt lõi chất lượng - đẳng cấp - khác biệt. Sun Group với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất và sứ mệnh riêng của Sun Property là thăng hoa giá trị sống, chúng tôi kỳ vọng sẽ viết nên trang mới cho bất động sản cao cấp Đà Nẵng, khẳng định vị thế của thành phố đáng sống nhất Việt Nam", bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng giám đốc Sun Property khẳng định.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh kỳ vọng Sun Property sẽ viết nên trang mới cho bất động sản cao cấp Đà Nẵng (Ảnh: Sun Property).

Sức hút của bất động sản cao cấp Đà Nẵng

Tại sự kiện, 2.000 chuyên viên kinh doanh chăm chú lắng nghe phần thuyết trình lôi cuốn của bà Mai Thị Hồng Quyên, Giám đốc Kinh doanh Sun Property về sức hút của Đà Nẵng - nơi sở hữu một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, nơi được gọi là thành phố của những cây cầu, đô thị trẻ đầy năng động, hấp dẫn với sự phát triển vượt bậc về hạ tầng…

Những năm gần đây, Đà Nẵng trở thành nơi đáng đến để du lịch, trải nghiệm, đáng sống và đáng sở hữu tài sản. "3 lý do phải sở hữu tài sản tại Đà Nẵng, đó là: thành phố đáng sống nhất Việt Nam, top 5 nền kinh tế lớn nhất Việt Nam, tài sản luôn gia tăng giá trị do có nhiều cơ hội khai thác như làm second home, dễ dàng đưa vào cho thuê, vận hành, phục vụ kinh tế du lịch, thương mại…", bà Mai Thị Hồng Quyên nhấn mạnh.

Bà Mai Thị Hồng Quyên trình bày về động lực phát triển và cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng (Ảnh: Sun Property).

Các chuyên viên kinh doanh đều đồng tình với nhận định, mặc dù đã phát triển vượt bậc về hạ tầng, song hiện Đà Nẵng vẫn đang thiếu "mảnh ghép" khu đô thị thượng lưu với những bất động sản chất lượng cao, xứng tầm thành phố đáng sống. Đây là những sản phẩm góp phần tạo sức hút mạnh mẽ đối với giới thượng lưu cả nước, đội ngũ chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn cầu đến Đà Nẵng an cư, làm việc lâu dài. Theo xu hướng phát triển đô thị trên thế giới, những khu vực ven các dòng sông luôn được kiến tạo không gian sống đẳng cấp, tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, định vị đẳng cấp sống vượt trội.

Tại Đà Nẵng, trong bối cảnh thành phố đang ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ, không gian sống bên những dòng sông, Sunneva Island với vị trí đắc địa trên đảo Đồng Nò - Hòa Quý, được bao bọc bởi 3 dòng sông hứa hẹn tạo nên không gian sống xứng tầm, thiết lập chuẩn mực sống thượng lưu.

Chuyên gia Nguyễn Hữu Sử phân tích các yếu tố lợi thế của dự án Sunneva Island (Ảnh: Sun Property)..

Đội ngũ chuyên viên kinh doanh được nghe thông tin chi tiết về dự án, đồng thời cùng tham gia minigame hấp dẫn với nhiều phần quà đáng giá dành tặng các chuyên viên xuất sắc nhất.

Các đại lý thể hiện quyết tâm chinh phục bảng hàng dự án Sunneva Island (Ảnh: Sun Property).

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện ra quân dự án Sunneva Island, các chuyên viên kinh doanh còn được tham quan, trải nghiệm các công trình, dự án của Sun Group tại Đà Nẵng, từ đó có cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái 3S của Sun Group tại đây.

Cũng tại sự kiện, Sun Property đã ký kết hợp tác với 16 đại lý phân phối chính thức dự án Sunneva Island. Đó là các đại lý: Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bất động sản Newstarland, Công ty Cổ phần Tập đoàn Four Home, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Thời Đại, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư Reti, Công ty TNHH Bất động sản SmartRealtors and Partners, Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc PQR, Công ty Cổ phần Bất động sản Bầu trời Việt Nam, Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát, Công ty TNHH Bất động sản Nhật Khang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Luxury Land, Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Realhomes, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Mega Holdings, Công ty Cổ phần Đông Tây Land, Công ty Cổ phần Đất Phương Nam Việt Nam, Công ty Cổ phần Bất động sản G.Empire, Công ty Cổ phần Đầu tư và địa ốc Newland.