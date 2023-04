Theo danh sách xếp hạng mới nhất những người giàu nhất hành tinh của Forbes, thế giới hiện có 337 nữ tỷ phú, tăng so với con số 327 vào năm 2022, chiếm tỷ lệ 13%. Năm 2022, tỷ lệ này là 12%.

Với khối tài sản trị giá 80,5 tỷ USD, tăng gần 5 tỷ USD so với năm ngoái, nữ thừa kế của đế chế L'Oréal Françoise Bettencourt Meyers tiếp tục là nữ tỷ phú giàu nhất thế giới. Năm thứ 3 liên tiếp, bà giữ ngôi vị này.

Danh sách tỷ phú thế giới của Forbes năm nay có 337 nữ tỷ phú, tăng so với con số 327 vào năm 2022 (Ảnh: Forbes).

Trong khi đó, nữ tỷ phú MacKenzie Scott lại tụt 5 bậc xuống vị trí giàu thứ 9 khi tài sản giảm 19,2 tỷ USD trong năm qua. Nguyên nhân là cổ phiếu Amazon, nơi mà bà được thừa hưởng sau vụ ly hôn thế kỷ với tỷ phú Jeff Bezos vào năm 2019, sụt giảm. Ngoài ra, việc quyên góp 14 tỷ USD cho từ thiện cũng đã đẩy bà xuống vị trí sâu hơn trong danh sách những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới.

Đáng chú ý, Abigail Johnson - người đứng đầu quỹ tương hỗ Fidelity, với tài sản ròng ước tính 21,6 tỷ USD - đã văng khỏi top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm nay, mặc dù tài sản của bà tăng nhẹ và vươn 3 bậc trong xếp hạng tỷ phú thế giới. Thay thế vị trí của bà là Rafael Aponte-Diaman, đồng sở hữu hãng tàu biển lớn nhất thế giới MSC. Với khối tài sản ròng 31,2 tỷ USD, Aponte-Diaman vừa là người phụ nữ giàu thứ 6 thế giới vừa là nữ tỷ phú tự thân có thứ hạng cao nhất từ trước đến nay, ở vị trí 43 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Aponte-Diamont còn là một trong 96 phụ nữ tự lập trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes năm nay. Trong danh sách nữ tỷ phú của Forbes, có gần 3/4 nữ tỷ phú được thừa hưởng tài sản. 28% còn lại là những nữ tỷ phú tự thân, trong đó bao gồm Rihanna (1,4 tỷ USD) và Kim Kardashian West (1,2 tỷ USD).

Dưới đây là top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới:

Françoise Bettencourt Meyers

Giá trị ròng: 80,5 tỷ USD

Tuổi: 69

Nguồn của cải: L'Oréal

Quốc tịch: Pháp

Nữ thừa kế đế chế mỹ phẩm Pháp L'Oréal Françoise Bettencourt Meyers (Ảnh: Getty).

Người thừa kế L'Oréal giữ danh hiệu người phụ nữ giàu nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp nhờ cổ phiếu của gã khổng lồ mỹ phẩm tăng 12% kể từ năm ngoái.

Julia Koch

Giá trị ròng: 59 tỷ USD

Tuổi: 60

Nguồn của cải: Koch Industries

Quốc tịch: Mỹ

Bà Julia Koch (Ảnh: Getty).

Bà là góa phụ của ông David Koch (mất năm 2019) và hiện sở hữu 42% cổ phần tại tập đoàn Koch Industries cùng với 3 người con đã trưởng thành.

Alice Walton

Giá trị ròng: 56,7 tỷ USD

Tuổi: 73

Nguồn của cải: Walmart

Quốc tịch: Mỹ

Nữ thừa kế nhà Walton Alice Walton (Ảnh: Getty).

Bà Alice Walton được thừa kế cổ phần trong Walmart từ cha mình, người đồng sáng lập Sam Walton (mất năm 1992).

Jacqueline Mars

Giá trị ròng: 38,3 tỷ USD

Tuổi: 83

Nguồn của cải: Kẹo, thức ăn cho vật nuôi

Quốc tịch: Mỹ

Nữ tỷ phú Jacqueline Mars (giữa) (Ảnh: Getty).

Mars và anh trai, John Mars, mỗi người sở hữu 1/3 cổ phần tại tập đoàn đa quốc gia về sản xuất kẹo và thức ăn cho vật nuôi Mars Inc. - nổi tiếng với các loại kẹo như M&M's, Hubba Bubba và Snickers. Mars Inc được thành lập bởi ông của bà, Frank C. Mars, vào năm 1911.

Miriam Adelson

Giá trị ròng: 35 tỷ USD

Tuổi: 77

Nguồn của cải: Casino

Quốc tịch: Mỹ

Bà Miriam Adelson (Ảnh: Getty).

Adelson là cổ đông chính của Las Vegas Sands, nhà điều hành sòng bạc lớn nhất thế giới. Bà được thừa kế cổ phần sau khi chồng bà, Sheldon Adelson, qua đời vào năm 2021.

Rafaela Aponte-Diamant

Giá trị ròng: 31,2 tỷ USD

Tuổi: 78

Nguồn của cải: Hãng tàu MSC

Quốc tịch: Italy

Bà Rafaela Aponte-Diamant (Ảnh Tour Hebdo).

Aponte-Diamant gia nhập top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới năm nay khi Forbes điều chỉnh lại mức định giá của MSC, do bà cùng chồng là Guianluigi đồng sáng lập vào năm 1970. Trước đây, vợ chồng bà được Forbes liệt kê tài sản cùng nhau. Tuy nhiên, vào năm 2023, Forbes đã liệt kê riêng tài sản của từng người.

Susanne Klatten

Giá trị ròng: 27,4 tỷ USD

Tuổi: 60

Nguồn của cải: BMW, dược phẩm

Quốc tịch: Đức

Nữ tỷ phú người Đức Susanne Klatten (Ảnh: Forbes).

Susanne Klatten sở hữu 19% cổ phần của hãng xe Đức BMW. Mẹ bà là vợ thứ ba của nhà công nghiệp huyền thoại Herbert Quandt, người đã đưa BMW trở nên nổi bật trên thị trường xa xỉ. Bà Klatten cũng sở hữu Altana, một công ty hóa chất do ông của bà thành lập.

Gina Rinehart

Giá trị ròng: 27 tỷ USD

Tuổi: 69

Nguồn của cải: Khai thác mỏ

Quốc tịch: Australia

Bà trùm khai thác mỏ Australia Gina Rinehart (Ảnh: ABC news).

Bà là chủ tịch công ty khai khoáng và nông nghiệp Hancock Prospecting Group. Bà được thừa kế công việc kinh doanh từ cha mình là Lang Hancock (mất năm 1992). Mặc dù tài sản đã giảm 11% kể từ tháng 3/2022, phần lớn là do giá quặng sắt giảm, nhưng bà vẫn là người giàu nhất Australia.

MacKenzie Scott

Giá trị ròng: 24,4 tỷ USD

Tuổi: 52

Nguồn của cải: Amazon

Quốc tịch: Mỹ

Bà MacKenzie Scott (Ảnh: AP).

Bà Scott được thừa hưởng 4% cổ phần của Amazon sau khi ly hôn với người sáng lập Amazon Jeff Bezos vào năm 2019. Kể từ đó bà liên tục cho đi tài sản của mình. Tính đến nay, bà đã quyên góp hơn 14 tỷ USD cho khoảng 1.600 tổ chức từ thiện thông qua tổ chức Yield Giving của mình.

Iris Fontbona

Giá trị ròng: 23,1 tỷ USD

Tuổi: 80

Nguồn của cải: Khai thác mỏ

Quốc tịch: Chile

Nữ tỷ phú người Chile Iris Fontbona (Ảnh: Ming).

Fontbona là người phụ nữ giàu có nhất ở Mỹ Latinh. Bà là góa phụ của ông trùm người Chile Andrónico Luksic (mất năm 2005), người đã xây dựng một đế chế khai thác mỏ và đồ uống. Cùng với hai người con trai, bà sở hữu và điều hành công ty khai thác mỏ Antofogasta plc và nắm giữ cổ phần đáng kể trong Quiñenco, công ty kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, ngân hàng và đồ uống.