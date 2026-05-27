Vì sao có “chồng đá” trên sao Hỏa dù con người chưa từng đặt chân tới?

Xe tự hành Perseverance của NASA phát hiện một chồng đá trên bề mặt sao Hỏa (Ảnh: NASA).

Xe tự hành Perseverance trên sao Hỏa của NASA vừa ghi lại một hình ảnh bất thường: một chồng đá xếp lên nhau trên bề mặt hành tinh Đỏ.

Điều này xảy ra như thế nào? Liệu Perseverance có vô tình làm đổ và xếp chúng lại?

Xe tự hành Perseverance phát hiện "chồng đá" kỳ lạ trên sao Hỏa

Perseverance, hay còn gọi là "Percy", đã chụp lại hình ảnh kỳ lạ về các khối đá xếp chồng trên sao Hỏa vào ngày 13/5. Bức ảnh được chụp bằng camera Mastcam-Z, hoạt động như "đôi mắt" giúp thiết bị quan sát môi trường xung quanh.

Bạn có thể đã từng thấy những chồng đá như vậy khi đi bộ đường dài trên Trái Đất, chúng đôi khi được con người xếp lên để đánh dấu đường đi.

Tuy nhiên, chồng đá này nằm một cách kỳ lạ trên bề mặt sao Hỏa, trông như ba viên đá xếp chồng lên nhau giữa vùng địa hình bụi đỏ.

Những gì chúng ta đang thấy thực chất chỉ là một khối đá đã bị tách ra theo cách đặc biệt do xói mòn bởi gió hoặc do từng chịu tác động của dòng nước chảy trên sao Hỏa cổ đại.

Dựa trên quan sát từ xe tự hành Curiosity của NASA, các nhà khoa học cho rằng gió là lực địa chất chủ yếu trên sao Hỏa, bào mòn đá qua hàng trăm triệu đến hàng tỷ năm.

Cấu trúc đá bí ẩn khiến giới nghiên cứu tò mò

Đây không phải là lần đầu tiên các hiện tượng đá kỳ lạ được phát hiện trên bề mặt sao Hỏa.

Từ những khối đá hình cầu, các cấu trúc đá có khoảng cách đều bất thường, cho đến các mẫu đá có vân sọc, các xe tự hành của NASA đã nhiều lần ghi nhận những hình ảnh gây tò mò.

Thậm chí, từng xuất hiện các thuyết âm mưu sau khi một bức ảnh từ sứ mệnh Viking năm 1976 cho thấy một khu vực đá trông giống khuôn mặt con người.

Cho đến nay, chưa có con người nào từng đặt chân lên sao Hỏa, vì vậy có thể chắc chắn rằng không có phi hành gia nào đã xếp những viên đá này lại.

Ngược lại, việc giải mã nguồn gốc thực sự của chúng có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về lịch sử địa chất và cấu trúc bên trong của hành tinh Đỏ.