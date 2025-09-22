Vi nhựa có thể xâm nhập sâu vào mô xương gây ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao

Vi nhựa xâm nhập vào cơ thể chúng ta theo nhiều cách khác nhau (Ảnh: Adobe).

Những mảnh nhựa nhỏ xíu này, đã được chứng minh là gây hại cho sức khỏe sinh sản, tiêu hóa và hô hấp, có khả năng dẫn đến ung thư ruột kết và ung thư phổi.

Một phân tích mới của các nhà nghiên cứu Brazil cho thấy vi nhựa cũng có thể gây ra nhiều tác động đến xương, có thể dẫn đến xương yếu đi, biến dạng và gãy.

Giáo sư Rodrigo Bueno de Oliveira, Điều phối viên Phòng thí nghiệm nghiên cứu khoáng chất và xương tại Khoa Thận học, Trường đại học Campinas, Brazil, cho biết: "Tác động tiềm ẩn của vi nhựa lên xương là chủ đề của các nghiên cứu khoa học và không thể bỏ qua.

Ví dụ, các nghiên cứu trong ống nghiệm với tế bào mô xương đã chỉ ra rằng vi nhựa làm suy yếu khả năng sống của tế bào, đẩy nhanh quá trình lão hóa và thay đổi sự biệt hóa tế bào, bên cạnh việc thúc đẩy tình trạng viêm.”

Các nghiên cứu khoa học cho thấy tác động lên tế bào hủy xương, tế bào đặc biệt có chức năng phá vỡ xương cũ hoặc bị hư hỏng để tạo chỗ cho mô xương mới và có thể thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa của tế bào nguyên bào xương, làm gián đoạn chu kỳ tái tạo xương tự nhiên và làm xương yếu đi.

Trong ảnh, một kỹ thuật viên y tế đang vận hành máy đo mật độ xương cho bệnh nhân. Việc chăm sóc xương khi chúng ta già đi là rất quan trọng (Ảnh: Adobe).

Giáo sư Oliveira cho biết: "Điều đáng ngạc nhiên nhất là một khối lượng nghiên cứu đáng kể cho thấy vi nhựa có thể xâm nhập sâu vào mô xương, chẳng hạn như tủy xương, và có khả năng gây rối loạn quá trình trao đổi chất của xương". Những phát hiện này đã được công bố gần đây trên tạp chí Osteoporosis International.

Các nhà nghiên cứu dự định tìm hiểu sâu tác động của vi nhựa lên sức bền xương đùi của loài gặm nhấm và xem xét những kết quả này có thể áp dụng cho con người như thế nào.

Bệnh loãng xương, khiến xương yếu, giòn và dễ gãy hơn, đang trở nên phổ biến hơn do dân số già hóa và sự gia tăng của tình trạng béo phì, tiểu đường và lối sống ít vận động.

Giáo sư Oliveira cho biết: “Mặc dù các bệnh về chuyển hóa xương đã được hiểu khá rõ, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu hiểu biết về ảnh hưởng của vi nhựa đối với sự phát triển của các bệnh này. Do đó, một trong những mục tiêu của chúng tôi là đưa ra bằng chứng cho thấy vi nhựa có thể là nguyên nhân môi trường có thể kiểm soát được để giải thích, ví dụ, sự gia tăng số ca gãy xương dự kiến.”