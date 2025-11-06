Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS - "Ngôi nhà" khổng lồ giữa không gian

Ngôi nhà khổng lồ

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) không chỉ là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu không gian mà còn là một "ngôi nhà" khổng lồ, liên tục hoạt động trong hai thập kỷ qua.

Với hơn 3,5 triệu bức ảnh về Trái Đất được các nhà du hành vũ trụ chụp từ đây, ISS đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc khám phá tiềm năng sống thực sự ngoài hành tinh.

Kể từ năm 2000, ISS đã trở thành trạm vũ trụ có người lái lớn nhất và tham vọng nhất trong lịch sử khoa học vũ trụ hiện đại. Nơi đây đã chứng kiến vô số thí nghiệm đáng kinh ngạc và không ít lần đối mặt với những sự cố suýt trở thành thảm họa.

Dù chỉ một số ít cá nhân được đào tạo bài bản mới có thể đặt chân lên ISS, nhưng việc hình dung cuộc sống trên đó không còn quá khó khăn khi biết rằng ISS lớn hơn một ngôi nhà sáu phòng ngủ và được bố trí không khác gì bên trong một chiếc máy bay phản lực khổng lồ.

Mặc dù không gian sống trên ISS không rộng rãi như những ngôi nhà ngoại ô thông thường, nhưng các phi hành gia không hề cảm thấy chật chội.

Phần lớn ISS được cấu thành từ các thiết bị như hệ thống pin mặt trời, nhưng không gian sinh hoạt thực tế vẫn đủ chỗ cho một phi hành đoàn đông đảo. Trạm được bố trí trong một loạt các ống và khoang, đảm bảo cư dân ISS có đủ không gian di chuyển.

Chiều dài gần bằng một sân bóng đá

Trạm Vũ trụ Quốc tế dài khoảng 107 mét tính từ đầu đến cuối. Con số này gần tương đương với chiều dài của một sân bóng đá bao gồm cả khu vực cuối sân (ảnh: NASA).

Nhìn qua kính viễn vọng hay những bức ảnh minh họa, ISS có thể trông đơn giản như một vệ tinh nhỏ.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Với chiều dài gần 118 mét từ đầu này đến đầu kia, ISS tương đương với một sân bóng bầu dục chuyên nghiệp của Mỹ, bao gồm cả khu vực cuối sân.

Tổng khối lượng của trạm lên tới 400.000kg, tương đương với trọng lượng của 2,3 chiếc máy bay Boeing 747 không chở khách.

Theo NASA, ISS được hoàn thiện sau 42 chuyến bay vận chuyển và lắp ráp các mô-đun lớn cùng các bộ phận khác. Một số mô-đun lớn nhất có kích thước gần bằng các vệ tinh độc lập như Kính viễn vọng Hubble (dài khoảng 13 mét). Ví dụ, mô-đun Phòng thí nghiệm đa năng của Nga có đường kính khoảng 12,7 mét.

Do đó, ISS không chỉ là một vệ tinh đơn lẻ mà là sự kết hợp của nhiều vệ tinh được liên kết với nhau.

Không gian sống tiện nghi, rộng hơn một căn hộ 6 phòng ngủ

Bản vẽ Trạm vũ trụ quốc tế với đầy đủ các thành phần được ghi chú (ảnh: NASA).

Mặc dù ISS rất đồ sộ, nhưng phần lớn kích thước của nó được tạo thành từ các thiết bị và mô-đun không thể sinh sống được, như các tấm pin mặt trời. Tuy nhiên, khoảng 66 mét chiều dài của trạm được điều áp, cho phép con người di chuyển an toàn trong điều kiện vi trọng lực.

Điều này cũng giải thích tại sao mọi hình thức đốt lửa đều bị cấm trên ISS.

Trạm được tạo thành từ nhiều mô-đun kết nối với nhau, bao gồm các bộ chuyển đổi cho tàu đến và đi, các khoang khí, các mô-đun nghiên cứu và khu nhà ở.

Tổng diện tích sinh hoạt giữa các mô-đun làm việc và mô-đun sinh hoạt mang lại cho "cư dân" ISS nhiều không gian di chuyển hơn một ngôi nhà 6 phòng ngủ.

Không gian sinh hoạt này bao gồm sáu phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng tập thể dục và một mái vòm 360 độ để ngắm nhìn Trái Đất và các vì sao.

Một số nhà du hành đã ví không gian sống bên trong ISS giống như cabin của một chiếc Boeing 747. Điểm khác biệt rõ ràng là, không giống như trên máy bay chở khách, bạn không cần sàn nhà, vì mọi thứ đều ở trạng thái không trọng lực, nên nó giống như một chuỗi ống và đường hầm hơn là hành lang.

Nếu có cơ hội, bạn có muốn đặt chân lên tận “ngôi nhà” đặc biệt này không?