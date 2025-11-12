Tất thông minh giúp bệnh nhân tiểu đường phục hồi cảm giác bàn chân

Bệnh thần kinh tiểu đường là một thực tế khắc nghiệt đối với khoảng một nửa trong số 560 triệu bệnh nhân tiểu đường trên toàn cầu.

Tình trạng này gây tổn thương dây thần kinh ở bắp chân, ngăn chặn các tín hiệu cảm giác quan trọng từ bàn chân truyền lên não, dẫn đến đau mãn tính, tê bì và mất khả năng cảm nhận mặt đất.

Hệ quả là người bệnh phải đối mặt với nguy cơ té ngã cao và dễ bị loét bàn chân mà không hề hay biết. Chứng kiến những tác động nặng nề này, nhóm nghiên cứu tại Mynerva, một công ty con của ETH Zurich, đã dành năm năm phát triển một giải pháp sáng tạo dựa trên công nghệ dệt may thông minh.

Đôi tất này không chỉ hứa hẹn giảm đau mãn tính mà còn phục hồi cảm giác bàn chân, mang lại sự tự tin và cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người bệnh trên thế giới (Ảnh: Mynerva).

Sản phẩm của họ là đôi tất thông minh Leia, được thiết kế để trực tiếp chống lại vấn đề mất cảm giác. Cơ chế hoạt động của Leia là sự kết hợp tinh vi giữa vật liệu dệt và trí tuệ nhân tạo.

Đầu tiên, cảm biến áp suất được tích hợp ở đế tất sẽ lập bản đồ phân bổ áp suất chính xác mỗi khi người bệnh bước đi. Dữ liệu này sau đó được chuyển đến một máy tính siêu nhỏ gọn đặt trong thân tất, nơi nó được xử lý và chuyển đổi thành tín hiệu điện.

Cuối cùng, các điện cực được khâu vào vải sẽ gửi tín hiệu điện từ bản đồ áp suất đó trực tiếp đến các sợi thần kinh còn hoạt động.

Tất Leia được hiệu chỉnh riêng cho từng bàn chân để có liệu pháp cá nhân hóa (Ảnh: Michel Büchel).

Quá trình này tạo ra một liệu pháp tùy chỉnh không xâm lấn bằng cách kích thích các sợi thần kinh cụ thể và khôi phục cảm giác ở bàn chân.

Mục tiêu là giúp người đeo có thể cảm nhận mặt đất bên dưới dễ dàng hơn, nhận biết các điểm áp lực nguy hiểm và giảm đau thần kinh, qua đó loại bỏ nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau mạnh thường dùng để điều trị tình trạng này.

Phản hồi thần kinh tốt hơn cũng có thể ngăn ngừa các bước hụt và té ngã ngoài ý muốn, giúp người bệnh tự tin và linh hoạt hơn khi di chuyển.

Bộ xử lý AI trong thân tất nhận dữ liệu từ các cảm biến áp suất ở đế và chuyển đổi dữ liệu đó thành tín hiệu điện (Ảnh: Mynerva).

Hiện tại, đôi tất Leia vẫn chưa có mặt trên thị trường, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã lên lịch cho một nghiên cứu dài hạn trong những tháng tới để xác định hiệu quả lâm sàng của sản phẩm.

Các nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào việc đánh giá liệu Leia có thể cải thiện dáng đi của bệnh nhân đủ để ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng như loét bàn chân, và liệu nó có khả năng phục hồi một phần chức năng thần kinh hay không.

Mynerva cũng đã giành được giải thưởng chi trả chi phí nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và đang tìm kiếm sự chấp thuận từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), với mục tiêu ra mắt thử nghiệm vào năm 2027.

Nếu công ty thành công, đôi tất Leia sẽ mang đến một tia hy vọng và một giải pháp thiết thực, biến những bước đi hàng ngày trở nên dễ dàng và an toàn hơn cho hàng triệu người mắc bệnh thần kinh tiểu đường.