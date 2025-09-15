SpaceX phóng tàu chở hàng 4,99 tấn lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

SpaceX phóng tàu chở hàng lớn nhất từ trước đến nay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (Video: SpaceX).

Tên lửa Falcon 9 mang theo Cygnus XL đã cất cánh từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral (Florida, Mỹ) lúc 6h11 chiều 14/9 (tức 5h11 sáng 15/9, giờ Việt Nam).

Sứ mệnh có mã hiệu NG-23, đánh dấu lần thứ 23 Northrop Grumman vận chuyển hàng hóa lên ISS cho NASA. Đây cũng là lần ra mắt của phiên bản Cygnus XL, có sức chở tới 4,99 tấn, nhiều hơn đáng kể so với phiên bản cũ (3,85 tấn).

Hàng hóa lần này bao gồm: Vật liệu sản xuất tinh thể bán dẫn trong môi trường không trọng lực, thiết bị nghiên cứu cải tiến bình chứa nhiên liệu siêu lạnh, hệ thống đèn UV chuyên dụng giúp diệt khuẩn trong hệ thống nước và nguyên liệu tạo tinh thể dược phẩm tiềm năng điều trị ung thư và bệnh nan y.

SpaceX đã phóng tàu chở hàng "Cygnus XL" mới của Northrop Grumman (Ảnh: SpaceX).

Tàu được đặt tên S.S. William "Willie" McCool, tưởng nhớ phi hành gia hy sinh trong thảm họa Columbia (2003). Dự kiến Cygnus XL sẽ đến ISS vào 6h35 sáng 17/9 (giờ Mỹ), được cánh tay robot Canadarm2 tiếp nhận.

Tàu Cygnus sẽ ở lại Trạm Vũ trụ đến tháng 3/2026, sau đó sẽ rời trạm và bốc cháy trong bầu khí quyển Trái Đất.

Trong khi đó, tàu chở hàng Progress của Nga vừa đến ISS hôm 13/9, cũng là loại tàu dùng một lần như Cygnus. Nhưng loại tàu chở hàng thứ ba hiện đang hoạt động là Dragon của SpaceX lại khác biệt: nó hạ cánh bằng dù xuống đại dương, sau đó được thu hồi, tân trang và tái sử dụng.