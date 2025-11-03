Siêu trăng Hải Ly: Trăng tròn lớn nhất và sáng nhất trong năm vào ngày 5/11

Trăng tròn ở Mũi D'Aguilar, Hongkong. (Nguồn ảnh: Guang Cao/ Getty Images)

Siêu trăng lớn nhất năm 2025 sẽ xuất hiện vào tuần này, mang đến cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn ấn tượng cho những người yêu bầu trời đêm. Trăng tròn sẽ đạt đỉnh vào 20h19 ngày 5/11 (giờ Việt Nam), là siêu trăng thứ hai trong chuỗi ba siêu trăng liên tiếp của năm nay.

Theo AstroPixels, siêu trăng lần này sẽ cách Trái Đất khoảng 356.980km, trở thành lần trăng tròn gần Trái Đất nhất trong năm 2025 và cũng là lần gần nhất kể từ tháng 2/2019.

Trăng tròn tháng 11 thường được người Bắc Mỹ gọi là "Trăng Hải Ly" (Beaver Moon). Tên gọi này xuất phát từ việc những con hải ly ở vùng đông bắc Mỹ và Canada thường bận rộn xây đập vào thời điểm này trong năm, dưới ánh trăng tròn.

Ngoài ra, nó còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như Trăng Băng Giá, Trăng Tuyết, Trăng Giao Thương, Trăng Than Khóc và Trăng Sâu Thẳm Tối Nhất.

Siêu trăng Hải Ly là siêu trăng thứ hai trong ba siêu trăng của năm 2025, nối tiếp Trăng Mùa Thu (Harvest Moon) vào tháng 10 và sẽ được theo sau bởi Trăng Lạnh (Cold Moon) vào tháng 12.

Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi Mặt Trăng đạt đến điểm cận điểm (điểm gần Trái Đất nhất) trong quỹ đạo hình elip của nó trùng với pha trăng tròn. Theo NASA, tại cận điểm, trăng tròn có thể trông lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn khoảng 30% so với khi ở viễn điểm (điểm xa Trái Đất nhất). Trăng Sói (Wolf Moon) vào tháng 1/2026 cũng được dự báo là một siêu trăng.

Mặc dù trăng tròn chính thức vào ngày 5/11, thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng siêu trăng là vào chiều tối thứ năm, ngày 6/11. Trăng tròn thường đẹp nhất khi xuất hiện ở đường chân trời phía đông ngay sau lúc mặt trời lặn.

Đối với siêu trăng, điều này càng đặc biệt đúng, vì đây là lúc Mặt Trăng trông rất to và ấn tượng khi lơ lửng trên đường chân trời. Để có trải nghiệm ngắm trăng tốt nhất, việc xác định chính xác thời điểm trăng mọc tại địa phương là rất quan trọng.

Tại Việt Nam, người dân có thể chiêm ngưỡng siêu trăng rõ nét nhất vào chiều tối 6/11. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, bầu trời trong xanh, Mặt Trăng sẽ xuất hiện trong chòm sao Kim Ngưu, rất gần với chòm sao Thất Nữ, tạo nên một khung cảnh thiên văn tuyệt đẹp.