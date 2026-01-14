Nhà sinh vật học công bố sự thật về quái vật Loch Ness sau 52 năm tìm kiếm
(Dân trí) - Một nhà sinh vật học người Anh đã đưa ra những sự thật về quái vật hồ Loch Ness, một trong những sinh vật huyền bí nổi tiếng nhất trên toàn cầu, sau 52 năm ròng rã truy lùng tung tích con vật này.
Năm 1973, nhà sinh vật học Adrian Shine chuyển từ quê nhà đến vùng cao nguyên Scotland để giải mã bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness, một trong những sinh vật huyền bí nổi tiếng nhất thế giới. Hành trang của ông Shine chỉ bao gồm một chiếc đèn pha, máy ảnh, một chiếc lều.
Từ những vật dụng đơn giản ban đầu, ông Shine thành lập Loch Ness Project, một nhóm nghiên cứu độc lập tập trung vào việc sử dụng các biện pháp khoa học để điều tra và truy lùng các dấu vết về con quái vật nổi tiếng.
Năm 1987, Adrian Shine dẫn đầu chiến dịch Deepscan với kinh phí lên đến hàng triệu đô la, huy động một đoàn thuyền 24 chiếc sử dụng công nghệ quét sonar, dùng sóng âm để quét toàn bộ lòng hồ Loch Ness để tìm kiếm sự hiện diện của sinh vật to lớn.
Năm 1994, ông tiếp tục phụ trách dự án Rosetta, thu thập các mẫu lõi trầm tích phía dưới đáy hồ Loch Ness ở độ sâu 200m, nhằm tìm hiểu về lịch sử sinh vật dưới đáy hồ và giải thích khả năng quái vật hồ Loch Ness là một sinh vật ngoại lai, di chuyển từ bên ngoài đến sống tại hồ này.
Tuy nhiên, những dự án của ông Adrian Shine đều không thu thập được bằng chứng nào cho thấy sự tồn tại của một quái vật khổng lồ sống phía dưới hồ Loch Ness.
Giờ đây, ở tuổi 76 và sau 52 năm liên tục nghiên cứu, tìm kiếm sự tồn tại về quái vật hồ Loch Ness, ông Adrian Shine đã khẳng định rằng sinh vật huyền bí này không hề tồn tại và nó chỉ sống trong những câu chuyện kể truyền miệng của người dân địa phương.
Ông Shine cho rằng nước trong hồ Loch Ness quá lạnh để các loài bò sát có thể sinh sống, cũng như không cung cấp đủ thực phẩm cho một con vật có kích thước lớn như mọi người mô tả về quái vật Loch Ness.
Về những hình ảnh quái vật Loch Ness được nhân chứng ghi lại từ trước đến nay trong lịch sử, ông Shine cho biết mình và các cộng sự đã nghiên cứu rất kỹ về những hình ảnh này và đi đến kết luận tất cả đều là giả mạo. Hình dạng con quái vật biển với chiếc cổ dài nhấp nhô dưới nước được nhiều người nhìn thấy thực ra chỉ là những con sóng lớn xuất hiện trên mặt hồ.
Dù đã mất 52 năm nghiên cứu để đi đến kết luận rằng quái vật hồ Loch Ness là sinh vật không có thật, ông Shine cho biết bản thân không hề tiếc nuối về công sức và quãng thời gian đã qua.
“Tôi không hề thấy tiếc nuối, mà vui mừng vì đã chứng minh rằng niềm tin của mình là sai”, ông Shine chia sẻ.
Sau khi quyết định nghỉ hưu, ngừng mọi nỗ lực tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness, ông Shine cho biết vẫn sẽ ở lại vùng cao nguyên Scotland, nơi ông xem như quê hương thứ hai vì quãng thời gian lâu dài gắn bó.
Hồ Loch Ness là hồ nước ngọt nổi tiếng thế giới, nằm ở vùng cao nguyên Scotland (Vương quốc Anh). Đây là một trong những hồ nước ngọt lớn và sâu nhất ở Anh, với diện tích bề mặt khoảng 56 km², độ sâu trung bình 130m và nơi sâu nhất 230m.
Hồ Loch Ness gắn liền với huyền thoại về quái vật Nessie, còn được gọi là quái vật hồ Loch Ness. Tin đồn về quái vật Nessie được lan truyền từ năm 1933, khi báo địa phương đăng tải thông tin một cặp vợ chồng đã nhìn thấy quái vật khổng lồ xuất hiện trên mặt hồ Loch Ness.
Bức ảnh đầu tiên về quái vật hồ Loch Ness được chụp và đăng tải lên báo vào tháng 11/1933. Bức ảnh nổi tiếng nhất về quái vật hồ Loch Ness được bác sĩ người Anh Robert Kenneth Wilson chụp vào 19/4/1934, cho thấy quái vật Nessie giống với một con khủng long cổ dài.
Đến nay, sự tồn tại của quái vật Nessie vẫn là một đề tài gây nhiều tranh cãi và điều này đã giúp hồ Loch Ness trở thành một địa điểm thu hút rất đông khách tham quan, những người tìm đến đây với hy vọng có cơ may bắt gặp quái vật dưới đáy hồ.