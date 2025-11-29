Nền tảng khoa học cơ bản “đâm chồi” những ngành công nghệ mới

Thực tế đã chứng minh rằng, doanh nghiệp, quốc gia nào nắm được nền tảng khoa học cơ bản thì việc phát triển hệ sinh thái công nghệ khá thuận lợi và nằm trong tầm tay. Tại Việt Nam, CT Group là một trong số ít doanh nghiệp lựa chọn con đường phát triển đi từ “gốc rễ”.

Nhiều năm qua, tập đoàn đầu tư cho khoa học cơ bản, xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm R&D, quy tụ đội ngũ hàng nghìn chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực.

Điểm khác biệt của khoa học cơ bản tại CT Group không dừng ở việc nghiên cứu hàn lâm mà được phát triển theo hướng ứng dụng thực tiễn để giải quyết những bài toán cốt lõi của từng ngành và cả của quốc gia.

Các mô hình động lực học tối ưu độ ổn định của UAV; khoa học dữ liệu và toán học ứng dụng là nền tảng cho thuật toán AI trong điều khiển UAV, dự báo giao thông, giám sát tài nguyên - môi trường; hay sinh học phân tử đặt nền tảng cho công nghệ y sinh và nông nghiệp chính xác.

Các trụ cột khoa học như vật lý, hóa học, sinh học, toán ứng dụng hay động lực học… đã hình thành hệ phương pháp luận để cải tiến công nghệ, tạo điều kiện để các ngành công nghệ mới “đâm chồi”. Nhờ vậy, CT Group trở thành một trong số ít doanh nghiệp có khả năng phát triển và làm chủ 9 công nghệ lõi 4.0: Bán dẫn; Trí tuệ nhân tạo (AI); Máy bay không người lái (UAV); Tiền số xanh; Sàn tín chỉ carbon; Robotic; Máy tính lượng tử; Năng lượng mới; Gen & Tế bào. Điểm khác biệt ở chỗ các ngành của tập đoàn không phát triển đơn lẻ mà tương hỗ lẫn nhau.

Sự cộng hưởng đó tạo điều kiện để nhiều ngành công nghệ lõi mới ra đời. Điển hình là Công nghệ Bản sao số Quốc gia 15 lớp (National Digital Twin 15 - NDT 15) phát triển từ sự kết hợp giữa UAV, AI, công nghệ dữ liệu và nhiều công nghệ khác.

Đây là công cụ vượt trội trong quản trị các siêu đô thị và quốc gia, nhiệm vụ quy hoạch đô thị thông minh trở nên khả thi hơn, với khoảng 300 nguồn dữ liệu chia thành 15 lớp được đồng bộ hóa, phục vụ toàn diện cho chuyển đổi số quốc gia.

Dựa trên những tiến bộ vượt bậc của công nghệ NDT 15, UAV, AI hay bán dẫn, GASCO (đơn vị thành viên CT Group) đã xây dựng thành công học thuyết Nền kinh tế không gian cận biên - cấu trúc kinh tế đa tầng trong không gian diễn ra dưới độ cao 3.000m, nơi phần lớn hoạt động của con người và máy móc được ánh xạ lên không gian với năng suất cao hơn nhiều lần.

Nhiều tổ hợp công nghệ mới liên tục được hình thành như UAV - Tín chỉ carbon (đo đạc carbon rừng, nông nghiệp với độ chính xác cao phục vụ thị trường carbon quốc gia); UAV - Bán dẫn (tự chủ chip và hệ thống cho các nhiệm vụ đặc thù, đảm bảo an ninh dữ liệu); Robotics - UAV (cánh tay robot bay cho nhiệm vụ trong điều kiện đặc thù với độ chính xác cao).

Những tổ hợp công nghệ này đang tiếp tục được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, hình thành các ngành công nghệ mới, đóng góp vào cả chiều rộng lẫn chiều sâu của hệ sinh thái công nghệ cao Việt Nam.

Aerial Robot - Cánh tay robot gắn vào UAV được tạo ra từ tổ hợp công nghệ Robotics và UAV (Ảnh: CT Group).

Quy tụ đội ngũ các nhà Khoa học hàng đầu thế giới về công nghệ Sinh học, CT Group đang chuẩn bị tung ra những sản phẩm bất ngờ trên thị trường thế giới, thúc đẩy công nghệ Sinh học của Việt Nam lên một tầm cao mới, nhanh chóng đón đầu các hướng phát triển toàn cầu.

Nếu khoa học cơ bản là nền tảng thì đổi mới sáng tạo là động lực để tăng trưởng, để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Một trong những sáng kiến chiến lược của CT Group là Trung tâm Đổi mới Sáng tạo thế hệ 4.0 - CT Innovation Hub 4.0 (tại số 20 Trương Định, quận 3 cũ, TPHCM).

CT Innovation Hub 4.0 đón hàng nghìn sinh viên trong nước và quốc tế đến tham quan và học hỏi (Ảnh: CT Group).

Đây là bước tiến vượt bậc so với thế hệ 3.0 và các trung tâm khởi nghiệp truyền thống, chủ yếu nhờ vào sự khác biệt cốt lõi trong công nghệ vận hành và cách thức tạo ra giá trị khi CT Innovation Hub 4.0 vận hành hoàn toàn bằng Web 3 và AI. Lõi của Innovation Hub 4.0 được xây dựng trên blockchain, đảm bảo tính duy nhất và bảo vệ sở hữu trí tuệ cho các ý tưởng.

Cùng với mô hình “lõi nam châm” độc đáo là 9 công nghệ lõi và 1 hệ thống phối hợp, CT Group đã thu hút các ý tưởng đổi mới sáng tạo một cách có chiến lược và có định hướng rõ ràng để biến ý tưởng trở thành sản phẩm mới.

Về lâu dài, CT Innovation Hub 4.0 hướng tới trở thành một Siêu Đại học Đổi mới Sáng tạo trên nền tảng Web 3, nơi việc học gắn liền với việc tạo ra giá trị và kiếm tiền gần như ngay lập tức, tạo động lực mạnh mẽ cho người học.

Trên nền tảng nghiên cứu làm chủ công nghệ, CT Group đang tiếp tục vươn xa vào Vũ trụ với công ty CT VERSE, CT Group đang nghiên cứu phát triển Vệ tinh 100kg đầu tiên của Việt Nam trong năm 2026, cùng chung tay đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới phát triển rực rỡ.