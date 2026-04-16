Liệu một người như Người Sói Wolverine có thực sự tồn tại ngoài đời thực?

Tạo hình của diễn viên Hugh Jackman trong vai Người Sói trong bộ phim “Deadpool & Wolverine” (Ảnh: Jay M Khan Photography/Shutterstock).

Ý tưởng không khả thi

Hàng triệu người hiện sử dụng khớp háng và khớp gối nhân tạo. Tuy nhiên, ý tưởng biến toàn bộ bộ xương thành kim loại như nhân vật Wolverine do Hugh Jackman thủ vai trong loạt phim Marvel gần như không khả thi.

Trong phim, Wolverine sở hữu bộ xương được phủ kim loại giả tưởng adamantium - một vật liệu không tồn tại ngoài đời thực. Nhân vật này trải qua quá trình tiêm kim loại lỏng trực tiếp vào xương, giúp tạo nên cấu trúc gần như không thể phá hủy.

Trên thực tế, dù kim loại có thể liên kết với vật chất sinh học ở một mức độ nhất định, như trường hợp loài kiến cắt lá có kim loại trong cấu trúc hàm, việc bơm kim loại nóng chảy vào cơ thể người sẽ cực kỳ nguy hiểm và gây tổn thương nghiêm trọng.

Ngay cả khi giả định một người có thể sống sót sau quá trình này, hệ quả vẫn rất tiêu cực. Bộ xương kim loại sẽ làm tăng đáng kể trọng lượng cơ thể, hạn chế khả năng vận động, đồng thời làm gián đoạn quá trình nuôi dưỡng mô xương, dẫn đến hoại tử.

Khả năng hồi phục giống Wolverine?

Hình minh họa cấu trúc xoắn kép của DNA. Phân tử DNA chứa mã di truyền, quyết định các đặc điểm của một sinh vật (Ảnh: Piyaset/Getty Images).

Khả năng tái tạo nhanh chóng của Wolverine cũng khó có thể tái hiện ở con người, nhưng không hoàn toàn là điều xa lạ trong tự nhiên.

Một số loài như tắc kè có thể tái tạo đuôi sau khi bị đứt. Thậm chí, một số loài giun và sứa có thể tái tạo phần lớn, thậm chí toàn bộ cơ thể. Những cơ chế này đã được giới khoa học nghiên cứu từ lâu.

Năm 2019, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science của nhóm các nhà khoa học tại Đại học Harvard đã làm rõ thêm cơ chế này. Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Mansi Srivastava và nhà khoa học Andrew Gehrke dẫn đầu đã phân tích loài giun có khả năng tái tạo mạnh mẽ.

Kết quả cho thấy một gene có tên EGR đóng vai trò như “công tắc” kích hoạt quá trình tái tạo, điều khiển hoạt động của nhiều gene khác liên quan đến phục hồi mô.

Trước đây, EGR không được chú ý vì nó nằm trong phần không mã hóa của bộ gene, nhưng giờ đây khi nó đã được chú ý, các nghiên cứu sắp tới có thể tiết lộ cách để con người kiểm soát gene EGR của chính mình và biến mình thành những sinh vật gần như bất khả xâm phạm mà không cần phải mang theo hàng trăm cân xương kim loại bên trong cơ thể.