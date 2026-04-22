18 đội thi từ Việt Nam tranh tài giải vô địch robot thế giới 2026

Đại diện đội thi Việt Nam trên sân khấu cuộc thi robot thế giới tại Mỹ (Video: BTC).

Đây là đấu trường robotics lớn trên thế giới, nơi hội tụ những tài năng công nghệ. Hôm nay, ngày 21/4, các đội khối trung học cơ sở chính thức tranh tài hạng mục VEX V5.

Để giành được tấm vé tham gia thi đấu tại Mỹ, 18 đội thi đến từ các trường tiểu học, trung học và câu lạc bộ trên cả nước đã trải qua nhiều vòng thi đấu từ cấp khu vực đến Vòng Chung kết Quốc gia, vượt qua hàng trăm đối thủ trên toàn quốc.

Năm nay, ban tổ chức cuộc thi mang đến hai hạng mục chính bao gồm: VEX V5 (dành cho học sinh trung học) và VEX IQ (dành cho học sinh tiểu học).

“Đội vô cùng vinh dự khi được tham dự Giải Vô địch Quốc tế VEX IQ. Để có thể tiến xa trong mùa giải năm nay, chúng tôi đã trải qua không ít khó khăn và thử thách.

Tuy nhiên, chính hành trình đó đã mang lại cho chúng tôi nhiều niềm vui, đồng thời dạy cho các thành viên những bài học quý giá về sự kiên trì và tinh thần nỗ lực”, đại diện đội Wass - iTeam chia sẻ trước giải đấu.

Chia sẻ sâu hơn về quá trình chuẩn bị đầy thử thách, đại diện đội thi khối THCS, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (TPHCM) cho biết: “Hành trình của đội để giành được tấm vé tham dự không hề dễ dàng. Các thành viên phải cân bằng giữa việc học tập trên lớp và thời gian luyện tập robot, thường xuyên làm việc ngoài giờ để cải tiến thiết kế, thử nghiệm chiến thuật và hoàn thiện Engineering Notebook - sổ tay kỹ thuật.

Đội cũng đã trải qua nhiều lần thất bại trong quá trình thử nghiệm robot trước khi tìm ra giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, chính những khó khăn đó đã giúp các thành viên trưởng thành hơn, học được cách kiên trì, hợp tác và không ngừng sáng tạo”.

Trước đó, các đội thi đã phải tranh tài tại Giải Vô địch Việt Nam VEX Robotics 2026 để giành tấm vé tham dự đấu trường quốc tế (Ảnh: Vietnam Robotics Education & Competition).

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay các đội sẽ phải viết sổ tay kỹ thuật, phỏng vấn cùng ban giám khảo và đặc biệt là thi đấu robot bao gồm thi đấu skill (kĩ năng) và thi đấu liên minh.

Trong thể thức thi đấu liên minh, các đội thi sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với các đội thi khác trên thế giới.