Hành tinh giống Trái Đất cách 40 năm ánh sáng có dấu hiệu bầu khí quyển

Hình minh họa các thế giới trong hệ thống TRAPPIST-1 so với Trái đất (Ảnh: ESO/M. Kornmesser)

Một trong những thế giới thuộc hệ thống TRAPPIST-1, cách Trái Đất 40 năm ánh sáng, đang cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn về một bầu khí quyển có khả năng hỗ trợ sự sống.

Theo Sciencealert, ngoại hành tinh TRAPPIST-1e, với kích thước tương đương Trái Đất, có thể sở hữu lớp vỏ khí tương tự hành tinh của chúng ta, tạo điều kiện cho nước lỏng tồn tại trên bề mặt.

Những phát hiện này được thực hiện nhờ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), công cụ hiện đại có khả năng phân tích ánh sáng đi qua bầu khí quyển hành tinh để xác định thành phần hóa học.

Khi ánh sáng từ ngôi sao chủ xuyên qua lớp khí quyển, các nguyên tử và phân tử sẽ hấp thụ và phát xạ lại một số bước sóng, giúp các nhà khoa học nhận diện loại khí có mặt.

Nhà thiên văn học Sara Seager thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nhận định: “TRAPPIST-1e vẫn là một trong những hành tinh có vùng sinh sống hấp dẫn nhất và những kết quả mới này đưa chúng ta tiến gần hơn đến việc biết được đây là loại thế giới như thế nào".

Dữ liệu từ JWST cho thấy TRAPPIST-1e khó có bầu khí quyển giàu carbon dioxide như sao Kim hay sao Hỏa, cũng không phù hợp với mô hình chứa hydro và methane.

Thay vào đó, phổ quan sát gợi ý khả năng tồn tại một lớp khí giàu nitơ phân tử, kèm theo một lượng nhỏ carbon dioxide và methane. Điều này đặc biệt quan trọng bởi bầu khí quyển giàu nitơ là đặc trưng của Trái Đất (chiếm khoảng 78%).

Nếu giả thuyết này được xác thực, TRAPPIST-1e có thể trở thành ngoại hành tinh giống Trái Đất nhất từng được phát hiện.

Vị trí "đắc địa" trong vùng có thể sinh sống

TRAPPIST-1e thuộc hệ sao TRAPPIST-1, được công bố vào năm 2016. Đây là một ngôi sao lùn đỏ chứa ít nhất 7 hành tinh đá, khác với các hành tinh khí khổng lồ hay băng giá thường thấy. Một số hành tinh trong hệ này nằm ngay trong “vùng có thể sinh sống” (habitable zone), khu vực có khoảng cách phù hợp để nước tồn tại ở dạng lỏng.

Trong số đó, TRAPPIST-1e được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng nhất. Hành tinh này nằm ở khoảng cách lý tưởng so với sao chủ, không quá gần để bị đốt nóng, cũng không quá xa để bị đóng băng. Các nhà khoa học cho rằng điều kiện này mang lại cơ hội cao để duy trì nước lỏng, yếu tố nền tảng cho các quá trình sinh hóa.

Tuy nhiên, để nước có thể tồn tại trên bề mặt, một hành tinh không chỉ cần nhiệt độ thích hợp mà còn cần một bầu khí quyển ổn định để ngăn nước bay hơi hoặc thăng hoa. Đây chính là lý do phát hiện về khả năng tồn tại bầu khí quyển trên TRAPPIST-1e được đánh giá là bước tiến quan trọng.

Mặc dù kết quả quan sát ban đầu đầy hứa hẹn, các nhà khoa học vẫn nhấn mạnh rằng nghiên cứu hiện chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Nhà vật lý thiên văn Ryan MacDonald (Đại học St Andrews, Anh) cho biết: “Khả năng thú vị nhất là TRAPPIST-1e có thể có cái gọi là bầu khí quyển thứ cấp chứa các khí nặng như nitơ. Nhưng những quan sát ban đầu của chúng tôi vẫn chưa thể loại trừ khả năng đây chỉ là một hành tinh đá trơ trụi không có khí quyển".