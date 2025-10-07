Cuộc đua gay cấn giành Giải Nobel Vật lý năm 2025

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố người chiến thắng Giải Nobel Vật lý 2025 vào 11h45 7/10 theo giờ Thụy Điển, tức 16h45 giờ Việt Nam.

Quá trình lựa chọn người chiến thắng sẽ được diễn ra bí mật và danh tính người giành giải Nobel sẽ luôn được giữ kín cho đến thời điểm công bố.

Dù vậy, trước thời điểm người chiến thắng được công bố, giới khoa học và những người yêu thích vật lý đã đưa ra những dự đoán về lĩnh vực nghiên cứu sẽ giành được giải thưởng danh giá này.

Danh tính và công trình nghiên cứu sẽ được vinh danh Giải Nobel Vật lý 2025 vẫn là một bí ẩn (Ảnh: Shutterstock).

Theo dự đoán của tạp chí khoa học chuyên về vật lý Physics World (Anh), giải thưởng Nobel Vật lý năm nay nhiều khả năng sẽ được trao cho những nghiên cứu về thông tin lượng tử hoặc siêu vật liệu.

Physics World cho biết sở dĩ đã đưa ra dự đoán này vì Giải Nobel Vật lý năm ngoái đã được trao cho John J. Hopfield (Đại học Princeton, Mỹ) và Geoffrey E. Hinton (Đại học Toronto, Canada), vì những khám phá và phát minh góp phần vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Do vậy, nhiều khả năng Giải Nobel Vật lý năm nay sẽ được trao cho những nghiên cứu về thông tin lượng tử và thuật toán.

Nhiều công trình nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực này đã được thực hiện từ vài thập kỷ trước và đã đạt được những kết quả với máy tính lượng tử và hệ thống mã hóa tự động. Vì vậy, Physics World tin rằng đây là thời điểm thích hợp để trao giải thưởng Nobel Vật lý cho một nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Physics World cũng dự đoán một công trình nghiên cứu trong lĩnh vực siêu vật liệu sẽ được trao Giải Nobel Vật lý 2025. Lần gần nhất một nghiên cứu trong lĩnh vực này đạt được Giải Nobel là từ năm 2016.

Theo Physics World, đã có rất nhiều nghiên cứu thú vị và quan trọng trong lĩnh vực siêu vật liệu (những vật liệu được tạo ra để có những đặc tính cụ thể, đặc biệt là về cách chúng tương tác với ánh sáng hoặc âm thanh) trong thời gian qua, do vậy, nếu Giải thưởng Nobel Vật lý năm nay trao cho một công trình nghiên cứu như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Một lĩnh vực nghiên cứu khác từ lâu không giành được Giải Nobel Vật lý là lĩnh vực vật lý hạt nhân và hạt cơ bản. Lần cuối cùng một công trình nghiên cứu trong lĩnh vực này nhận được Giải Nobel Vật lý đã cách đây 10 năm.

Tuy nhiên, Physics World lại cho rằng trong những năm gần đây không có những nghiên cứu mang tính đột phá trong lĩnh vực vật lý hạt nhân và hạt cơ bản, do vậy rất khó để tìm ra một công trình nghiên cứu xứng đáng giành được giải thưởng.

Dĩ nhiên, mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán. Danh tính thực sự của nhà khoa học và công trình nghiên cứu giành được Giải Nobel Vật lý sẽ được chính thức công bố vào chiều nay (theo giờ Việt Nam).