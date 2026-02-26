Sắp có "Trăng máu” cực hiếm, tại Việt Nam có thể quan sát bằng mắt thường

Ngày 3/3, nguyệt thực đạt cực đại vào khoảng 18h. Đây là lần nguyệt thực toàn phần cuối cùng có thể quan sát trước khi hiện tượng tương tự quay trở lại vào cuối năm 2028.

Trong sự kiện này, Mặt Trăng sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm, hiện tượng thường được gọi là "Trăng máu" (Blood Moon), khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối hoàn toàn của Trái Đất.

Hình ảnh "siêu trăng máu" được chụp tại Việt Nam rạng sáng 8/9/2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Màu đỏ xuất hiện do ánh sáng Mặt Trời đi qua khí quyển Trái Đất bị tán xạ và khúc xạ trước khi chiếu tới Mặt Trăng. Sắc đỏ đậm hay nhạt phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng khí quyển Trái Đất tại thời điểm xảy ra nguyệt thực.

Theo EarthSky, các giai đoạn nguyệt thực toàn phần ngày 3/3 sẽ diễn ra theo giờ Việt Nam như sau:

15h43: Bắt đầu nguyệt thực nửa tối (khó quan sát bằng mắt thường).

16h49: Bắt đầu nguyệt thực một phần.

18h03: Bắt đầu nguyệt thực toàn phần.

18h33: Nguyệt thực đạt cực đại.

19h02: Kết thúc nguyệt thực toàn phần.

20h17: Kết thúc nguyệt thực một phần.

21h23: Kết thúc hoàn toàn nguyệt thực nửa tối.

Tại Việt Nam, người dân có thể quan sát hiện tượng nguyệt thực bằng mắt thường. Ống nhòm hoặc kính thiên văn chỉ giúp nhìn rõ chi tiết hơn nhưng không bắt buộc.

Tại Hà Nội, Mặt Trăng mọc lúc khoảng 17h57 ngày 3/3 (các địa phương ở phía Đông sẽ thấy sớm hơn đôi chút, trong khi phía Tây sẽ muộn hơn so với Hà Nội).

Trước đó, người yêu thích thiên văn học có thể chiêm ngưỡng hiện tượng 6 hành tinh cùng lúc hiện diện trên bầu trời đêm ngày 28/2 tại Việt Nam.

Sự liên kết đã được hình thành từ nhiều ngày trước và được quan sát rõ ràng nhất vào ngày 28/2.

Bốn hành tinh gồm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Thổ và Sao Hải Vương tập trung thấp ở phía tây ngay sau hoàng hôn, hai hành tinh còn lại là Sao Mộc và Sao Thiên Vương phân bố cao hơn trên bầu trời, hoàn tất chuỗi 6 hành tinh nằm dọc theo đường hoàng đạo.