Chủ nhân Giải Nobel Y học 2025 bỏ lỡ tin vui vì tắt điện thoại leo núi

Theo hãng tin Reuters, buổi sáng 6/10, TS Fred Ramsdell cùng vợ là bà Laura O’Neill đang dừng chân tại một khu cắm trại gần Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ) sau chuyến đi xuyên dãy Rocky kéo dài ba tuần.

Khi điện thoại của bà O’Neill có lại sóng, hàng trăm tin nhắn đồng loạt hiện lên cùng một nội dung: “Chúc mừng anh đoạt giải Nobel”.

Bà hét lớn trong sự ngạc nhiên, khiến chồng mình tưởng bà vừa nhìn thấy một con gấu xám. Ông Ramsdell, khi đó vẫn để điện thoại ở chế độ máy bay, ban đầu không tin.

“Không đâu, anh không đoạt giải đâu”, ông nói. Nhưng vợ ông quả quyết: “Em nhận được hơn 200 tin nhắn nói rằng anh đoạt giải”.

Tiến sĩ Fred Ramsdell (Ảnh: UCLA).

Ủy ban Nobel cho biết đã cố gắng liên lạc với ông lúc 2h (giờ địa phương) để thông báo kết quả, nhưng không ai nghe máy.

Phải đến gần 20 giờ sau, Tổng Thư ký Hội đồng Nobel, ông Thomas Perlmann, mới có thể nói chuyện với nhà khoa học người Mỹ. “Đây là trường hợp khó liên lạc nhất kể từ khi tôi nhậm chức vào năm 2016”, ông Perlmann chia sẻ.

Phòng thí nghiệm Sonoma Biotherapeutics, nơi ông Ramsdell đang làm việc, trả lời truyền thông rằng ông “đang tận hưởng cuộc sống và ở ngoài vùng phủ sóng”.

Sau khi có lại tín hiệu, ông Ramsdell đã cố gắng gọi lại cho ông Perlmann, nhưng ở Thụy Điển khi đó đã là nửa đêm. Cuộc trao đổi chính thức chỉ diễn ra vào sáng hôm sau.

Công trình mở đường cho y học miễn dịch

Tiến sĩ Fred Ramsdell, 64 tuổi, là nhà miễn dịch học kỳ cựu của Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) năm 1987 và từng làm việc tại nhiều viện nghiên cứu hàng đầu trước khi gia nhập Sonoma Biotherapeutics, một công ty công nghệ sinh học tại San Francisco chuyên phát triển liệu pháp điều trị bằng tế bào miễn dịch.

Ông cùng hai đồng nghiệp là bà Mary Brunkow (Mỹ) và giáo sư Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) được trao giải Nobel Y học 2025 nhờ phát hiện ra tế bào T điều hòa (regulatory T cells).

Đây là loại tế bào đóng vai trò như “người gác cổng” của hệ miễn dịch, giúp ngăn cơ thể tấn công chính các tế bào khỏe mạnh của mình.

Phát hiện này được coi là một bước ngoặt trong miễn dịch học hiện đại. Nó giúp giải thích cách hệ miễn dịch duy trì sự cân bằng giữa phản ứng bảo vệ và phản ứng tự miễn, đồng thời mở đường cho các phương pháp điều trị bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp, đa xơ cứng hay tiểu đường type 1.

Các liệu pháp điều hòa miễn dịch dựa trên tế bào T điều hòa hiện cũng đang được thử nghiệm trong điều trị ung thư và bệnh viêm mạn tính.

Giới khoa học đánh giá công trình này đã đặt nền tảng cho một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới, nơi hệ miễn dịch được điều khiển một cách chính xác hơn để vừa bảo vệ cơ thể, vừa hạn chế tác dụng phụ.

Nhà khoa học yêu núi rừng và sự tĩnh lặng

Bên cạnh công việc trong phòng thí nghiệm, ông Ramsdell là người đam mê thiên nhiên. Mỗi năm, ông đều dành thời gian cùng vợ thực hiện những chuyến đi dài vào vùng hoang dã để “ngắt kết nối” với thế giới công nghệ.

“Tôi dành nhiều thời gian trên núi nhất có thể”, ông nói, “Khi ở đó, tôi không có điện thoại, không email, không tin tức. Tôi chỉ tận hưởng thiên nhiên và sự tĩnh lặng”.

Chuyến đi lần này của ông kéo dài ba tuần, băng qua các bang Idaho, Wyoming và Montana. Hai vợ chồng mang theo hai chú chó và hoàn toàn tách khỏi mạng di động. Khi tin vui đến, họ chỉ còn cách Seattle một chặng ngắn nữa để kết thúc hành trình.

Sau khi chính thức biết mình đoạt giải, ông Ramsdell cho biết cảm thấy biết ơn và khiêm tốn trước vinh dự lớn lao.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận giải Nobel. Điều khiến tôi vui nhất là có thể chia sẻ thành quả này với những đồng nghiệp đã cùng đồng hành suốt nhiều năm qua”, nhà khoa học chia sẻ.