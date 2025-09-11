Câu chuyện kỳ lạ của người đàn ông nhìn thế giới ngược

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Neurologia đã hé lộ những chi tiết chưa từng được biết đến về "Bệnh nhân M", người đàn ông nhìn thế giới đảo ngược sau khi bị bắn vào đầu trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha năm 1938.

Trường hợp hiếm gặp này đã trở thành chủ đề của một trong những nghiên cứu thần kinh học dài hơi nhất lịch sử, kéo dài gần 50 năm.

Nghiên cứu do Isabel Gonzalo, con gái của nhà khoa học thần kinh Justo Gonzalo thực hiện, đã làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh tình trạng của Bệnh nhân M.

Theo đó, vết thương ở vùng đỉnh chẩm của não đã khiến ông nhìn mọi thứ bị đảo ngược: mây ở dưới đất, người đi trên mặt đất lại treo lơ lửng. Ông chỉ có thể đọc được chữ và số khi chúng bị đảo ngược, đôi khi còn bị mù màu và nhìn thấy ba hình ảnh thay vì một.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là ông vẫn có thể xem giờ trên đồng hồ đeo tay một cách bình thường.

Ảnh minh họa thể hiện cách chúng ta nhìn nhận thế giới và cách Bệnh nhân M nhìn nhận thế giới như bị đảo lộn (Ảnh: Vani Gupta/India Today).

Tiến sĩ Justo Gonzalo đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu trường hợp này, ngay cả khi Bệnh nhân M đã kết thúc quá trình điều trị.

Vào thời điểm đó, sự hiểu biết về não bộ còn rất hạn chế, với quan điểm phổ biến là mỗi vùng não chịu trách nhiệm cho một chức năng cụ thể.

Tuy nhiên, các triệu chứng phức tạp của Bệnh nhân M đã thách thức quan điểm này, dẫn đến việc Tiến sĩ Gonzalo đề xuất "lý thuyết động lực học não bộ" (cerebral dynamics).

Lý thuyết này cho rằng các chức năng nhận thức không chỉ giới hạn ở một vùng não duy nhất mà được phân bổ và liên kết giữa nhiều vùng khác nhau. Do đó, một chấn thương sẽ gây ra sự mất cân bằng giữa nhiều chức năng được kết nối trên khắp não.

Trong trường hợp của Bệnh nhân M, chấn thương đã ảnh hưởng đến các vùng não trung tâm, ngoại vi và cận trung tâm, dẫn đến trải nghiệm thị giác kỳ lạ của ông.

Các vết sẹo trên sọ từ vị trí đầu đạn đi vào và đi ra trên đầu Bệnh nhân M (Ảnh: India Today).

Tiến sĩ Gonzalo đã kiên trì nghiên cứu Bệnh nhân M từ năm 1938 cho đến khi ông qua đời vào năm 1986, thường xuyên ghi chép và trao đổi thư từ.

Mặc dù phải đối mặt với một cuộc sống đầy thử thách, Bệnh nhân M vẫn giữ thái độ lạc quan và tự chăm sóc bản thân. Đáng tiếc, ông chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản trợ cấp thương binh nào, vì chính phủ Tây Ban Nha lúc bấy giờ không coi việc nhìn thế giới ngược là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Cho đến nay, chưa có trường hợp nào có các triệu chứng tương tự như Bệnh nhân M được ghi nhận.

Mặc dù danh tính thật của ông vẫn còn là một bí ẩn, nhưng câu chuyện của ông đã góp phần định hình lĩnh vực động lực học não bộ, mở rộng hiểu biết của chúng ta về cách bộ não con người xử lý thông tin và thích nghi với những tổn thương, chứng minh rằng sự phức tạp của cơ quan này vẫn còn rất nhiều điều để khám phá.