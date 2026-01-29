Cả ngôi nhà bị đóng băng vì tiết kiệm không đúng cách

Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu và chi phí năng lượng leo thang, tâm lý thắt lưng buộc bụng là điều dễ hiểu đối với đại đa số người dân. Tuy nhiên, ranh giới giữa tiết kiệm thông minh và sai lầm tai hại đôi khi rất mong manh, đặc biệt là khi sống tại những vùng có khí hậu khắc nghiệt.

Bài học đắt giá này mới đây đã xảy ra tại Trois-Rivieres, Quebec, Canada, khi một nỗ lực tiết kiệm vài đồng lẻ đã dẫn đến thiệt hại tài sản lên tới hàng chục nghìn đô la.

Sự việc được phát hiện vào đầu tháng này khi ông Jacques Nault, chủ sở hữu của tòa nhà chung cư, mở cửa kiểm tra một trong những căn hộ của mình. Cảnh tượng trước mắt khiến ông sững sờ, ngỡ như mình vừa bước nhầm vào một tòa lâu đài băng trong những câu chuyện cổ tích, nhưng thực tế lại là một cơn ác mộng đối với bất kỳ chủ nhà nào.

Tại Trois-Rivieres, Quebec (Canada), một căn hộ đã bị đóng băng hoàn toàn sau khi người thuê tắt hệ thống sưởi để đi nghỉ mát giữa mùa đông (Ảnh: Odditycentral).

Theo mô tả của ông Nault với báo chí địa phương, sự tàn phá của băng giá là toàn diện và khủng khiếp. Cái lạnh thấu xương đã xâm chiếm mọi ngóc ngách của không gian sống.

Những bức tường, trần nhà vốn khô ráo nay bị bao bọc bởi những lớp băng dày đặc. Đồ nội thất, từ bàn ghế đến các thiết bị điện gia dụng, đều bị đóng băng cứng, tạo nên những hình thù kỳ quái mà ông Nault ví von là "những tác phẩm điêu khắc băng trừu tượng".

Nghiêm trọng hơn, toàn bộ mặt sàn của căn hộ bị chôn vùi dưới một lớp băng dày tới 30 cm, biến nơi đây thành một sân trượt băng bất đắc dĩ.

Nguyên nhân của thảm kịch này bắt nguồn từ sự tính toán sai lầm của người thuê nhà. Trước khi rời đi, người này đã quyết định tắt hoàn toàn hệ thống sưởi với hy vọng tiết kiệm được một khoản tiền điện trong thời gian vắng mặt.

Tuy nhiên, họ đã quên mất rằng mùa đông tại Quebec nổi tiếng là khắc nghiệt. Khi nhiệt độ trong nhà giảm xuống dưới mức đóng băng, nước tồn đọng trong các đường ống đã đông lại, giãn nở và làm vỡ hệ thống ống dẫn. Nước phun ra từ các vết nứt gặp không khí lạnh giá đã ngay lập tức đóng băng, phủ kín mọi thứ trong tầm mắt.

Hành động tiết kiệm vài đô la tiền điện đã dẫn đến thiệt hại ước tính hàng chục nghìn đô la (Ảnh: Odditycentral).

Vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, người thuê nhà này đã chính thức bị trục xuất khỏi căn hộ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu chủ sở hữu có tiến hành các bước pháp lý tiếp theo để yêu cầu bồi thường cho các chi phí cải tạo hay không. Đây là một tình huống pháp lý phức tạp, nhưng rõ ràng trách nhiệm bảo quản tài sản đã bị vi phạm nghiêm trọng do sự bất cẩn.

Câu chuyện tại Trois-Rivieres là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho bất kỳ ai đang sinh sống tại những vùng có khí hậu lạnh giá. Việc tiết kiệm năng lượng là cần thiết, nhưng nó phải được thực hiện một cách khoa học.

Căn hộ biến thành "lâu đài băng" với lớp băng dày bao phủ tường, trần, nội thất và thiết bị gia dụng, sàn nhà ngập trong lớp băng dày 30 cm (Ảnh: Odditycentral).

Các chuyên gia khuyến cáo rằng khi vắng nhà trong mùa đông, người dân chỉ nên điều chỉnh bộ điều nhiệt xuống mức thấp hơn một chút để duy trì nhiệt độ an toàn, ngăn chặn tình trạng đóng băng, chứ tuyệt đối không nên tắt hoàn toàn hệ thống sưởi.

Rủi ro của việc vỡ đường ống nước không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có thể khiến bạn phải gánh chịu những khoản chi phí sửa chữa khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với số tiền tiết kiệm được từ hóa đơn tiền điện.