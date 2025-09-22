Bước tiến mới trong hợp tác hàng không giữa Airbility và CT UAV

Vào ngày 18/9, CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group, Việt Nam) và đối tác Airbility (Hàn Quốc) đã cùng thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công nguyên mẫu UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong. Với đường băng ban đầu dài 450m và kế hoạch mở rộng lên 1.200m, sân bay cung cấp một môi trường an toàn, được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp cho việc đánh giá hiệu suất, độ tin cậy của các công nghệ bay mới.

Buổi thử nghiệm có sự tham gia của lãnh đạo hai bên, nhằm đánh giá mẫu UAV tilt-rotor tiên tiến sử dụng động cơ EDF (Electric Ducted Fan).

Chuyến bay thử nghiệm lần này tại sân bay Boryeong là một bước đi quan trọng trong kế hoạch sản xuất OEM 5.000 UAV vận tải hạng nặng do CT UAV đảm nhận, theo thỏa thuận được ký kết với Airbility hồi tháng 8/2025 tại Seoul (Hàn Quốc), với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện đúng các tiêu chuẩn của ngành hàng không (Ảnh: CT Group).

Bay thử nghiệm nguyên mẫu AB-U60 tại sân bay Boryeong (Ảnh: CT Group).

Airbility hiện là một trong những công ty hàng không tiên tiến của Hàn Quốc thuộc nhóm các công ty mới nổi. Được thành lập bởi các chuyên gia hàng đầu về máy bay của Hàn Quốc, Airbility được Samho Green Investment, Base Ventures, Stonebridge Ventures, Mashup Ventures và 500 Global góp vốn đầu tư.

Đồng thời, công ty được lựa chọn tham gia nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và công nghệ sâu hàng đầu của Hàn Quốc như Startup NEST, Little Penguin, Ultra-Gap Startup 1000+ và Deep-tech TIPS.

Trong khi đó, CT UAV là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực máy bay không người lái với 16 dòng sản phẩm chính, từ vận tải hành khách, hậu cần, viễn thông, quảng cáo, nông lâm ngư nghiệp, an ninh quốc phòng, xây dựng, địa ốc, dầu khí, truyền tải điện, năng lượng tái tạo, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các hoạt động liên quan đến tín chỉ carbon.

Ngày 18/9, trong buổi bay thử nghiệm tại Boryeong, chiếc AB-U60 sau khi cất cánh thẳng đứng đã chuyển hướng để bay bằng và tăng tốc đến 160km/giờ, lượn quanh đảo rồi hạ cánh xuống đường băng. Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện đúng các tiêu chuẩn của ngành hàng không với chuyến bay đầu tiên của mẫu thu nhỏ 1/3 AB-U4 và chuyến bay thứ 2 với mẫu chính thức AB-U60, đạt tổng trọng lượng cất cánh 60kg.

Buổi thử nghiệm có sự tham gia của lãnh đạo CT UAV và Airbility (Ảnh: CT Group).

Đội bay CT UAV và Airbility tại chuyến bay thử nghiệm ngày 18/9 (Ảnh: CT Group).

Sau thử nghiệm thành công lần này, AB-U60 sẽ tiếp tục được bay thử nghiệm trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đảm bảo đủ số giờ bay và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác trước khi sản xuất đại trà. Đồng thời, hai bên cũng sẽ nghiên cứu các mẫu có trọng lượng từ 300kg đến 600kg theo tiêu chuẩn của FAA (Hoa Kỳ).

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất 5.000 UAV vận tải hạng nặng cho Airbility theo điều kiện OEM, CT Group cho biết đang xúc tiến nhiều thỏa thuận hợp tác mới với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đồng thời chuẩn bị các dòng sản phẩm cho thị trường Indonesia - quốc gia G20 đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế không gian tầm thấp với CT Group, mở ra một mô hình hợp tác cộng đồng ASEAN bền vững.