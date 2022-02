Vì sao hổ rời núi lại tấn công con người, coi thịt chó là món "khoái khẩu"?

Hổ là loài động vật săn mồi cực kỳ nguy hiểm trong tự nhiên, chủ yếu bởi sức mạnh thể chất và tốc độ của chúng khi vồ bắt con mồi. Hổ từng được ghi nhận là tấn công người, cũng như đột nhập vào những ngôi làng và giết hại gia súc. Chúng đặc biệt thích chạm trán với chó, và đây cũng chính là đối tượng săn mồi đầu tiên của hổ sau khi xuống núi, vào làng. Thế nhưng vì sao hổ lại chọn những "mục tiêu" này?

Sát thủ trong tự nhiên

Dù có vẻ ngoài dễ thương như thế nào, hổ cũng có thể săn mồi ngay từ khi mới 6 tháng tuổi. Nhìn chung, khả năng thích nghi săn mồi của hổ cao hơn các loài động vật có vú trung bình. Vì là thú săn mồi, việc tấn công người hay các chó, mèo… được xem là bản năng thuần túy của hổ. Hàng năm, có tới 250 người chết do bị hổ tấn công ở Vườn quốc gia Sundarbans.

Hổ giết người vì cảm thấy bị đe dọa

Dù to lớn là vậy, song hầu hết thời gian, hổ không lựa chọn săn bắt con người để ăn thịt vì chúng thường tránh xa sự hiện diện của con người. Khi con hổ tấn công con người, nó thường liên quan đến việc bảo vệ đàn con hoặc bảo vệ lãnh thổ. Một con hổ cái sẽ lao vào bất cứ ai trong trường hợp nó cảm thấy bị đe dọa đối với đàn con của mình.

Giết người do nhận dạng nhầm

Có khá nhiều vụ hổ tấn công người là do nhận dạng nhầm. Đó là khi những người cúi xuống cắt cỏ, kiếm củi và quay lưng về phía hổ. Điều đó làm hổ nhận dạng nhầm là con mồi của chúng. Thực tế này khiến người dân đã hạn chế sử dụng xe đạp xung quanh những khu vực có hổ sinh sống vì dáng ngồi khom lưng dễ khiến hổ hiểu nhầm.

Loài hổ nào nguy hiểm nhất với con người?

Giống hổ Bengal hay hổ hoàng gia Bengal giữ vững vị trí hàng đầu là loài hổ nguy hiểm nhất. Chúng được cho là đã giết trung bình 400 người mỗi năm. Trong đó, Champawat là con hổ nguy hiểm nhất khi một mình nó được cho là đã giết chết 430 người.

Một con hổ Bengal có thể hạ gục cá sấu trong tự nhiên (Ảnh: AP).

Kẻ săn mồi tuyệt đối trong tự nhiên

Trong khi hổ Bengal nổi tiếng vì tấn công người, thì hổ Amur có thể được gọi là "kẻ săn mồi tuyệt đối", đứng ở vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn. Loài hổ này cực kỳ thiện chiến, thường tấn công và ăn thịt tất cả các loài động vật có kích thước ngang bằng và nhỏ hơn nó. Một con hổ đói thậm chí có thể tấn công cả gấu. Tuy nhiên, hổ Amur không bao giờ giết nhiều động vật hơn lượng đồ ăn mà nó cần để duy trì sự sống.

Vì sao hổ "thích ăn thịt chó"?

Là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn - hổ rất to lớn và có xu hướng săn mồi là các loài động vật lớn. Trong những loài động vật thường xuất hiện tại khu dân cư, ngoài con người, thì chó có kích thước lớn hơn nhiều khi so với gà, vịt, ngan, ngỗng… lại hay di chuyển tự do, dễ rình bắt. Thực tế cho thấy trong khi các loài gia súc cỡ lớn và cừu thường đi theo đàn hoặc được nhốt cần thận trong chuồng, thì chó được coi là loài vật cỡ vừa và lớn, đáp ứng yêu cầu của hổ về kích thước săn mồi.

Ngoài ra, chó cũng là loài động vật bản lĩnh và có thính giác nhạy bén. Khi hổ xuống núi và vào làng, chó thường là loài đầu tiên phát hiện ra hổ, và sủa báo động, vô hình trung điều này sẽ chọc tức hổ và kích thích chúng tấn công.

Hổ có nguy hiểm hơn sư tử?

Các cuộc tranh luận thường diễn ra xung quanh câu hỏi giữa hổ và sư tử, loài nào mới là "chúa tể rừng xanh". Trên thực tế, hổ mạnh mẽ và nguy hiểm hơn sư tử và hơn bất kỳ thành viên mèo lớn nào khác. So với sư tử, hổ có sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khối lượng cơ bắp nhiều hơn. Đó là vì thể lực to lớn, di truyền, kích thước, tốc độ, lối sống đơn độc của hổ hoặc có lẽ là sự kết hợp của tất cả những điều đó. Hổ cũng là một trong những loài săn mồi có năng khiếu và khả năng thích nghi cao nhất trên hành tinh. Ngoài khả năng bơi lội và leo trèo, hổ có thể sống sót ở hầu hết mọi môi trường sống trên thế giới.

Đặc điểm không trùng lặp

Số lượng và kiểu dáng của các vằn đen trên lông hổ là đặc điểm chính giúp phân biệt các phân loài khác nhau của loài động vật này, cũng như từng cá thể riêng biệt. Tương tự như cách con người không thể viết giống nhau hoặc không bao giờ có chung dấu vân tay, mỗi con hổ có bộ sọc độc đáo trên mặt và cơ thể của riêng mình, không chung đụng với bất kỳ cá thể nào khác. Số lượng vằn trên mình hổ có thể lên đến hơn 100.

Hổ sợ gì?

Hổ là động vật săn mồi đỉnh cao, và chúng không sợ bất kỳ loài động vật nào khác. Tuy nhiên, những con mèo lớn này sợ lửa và những âm thanh, tiếng động không quen thuộc. Nếu bạn bị mắc kẹt trong một khu rừng có hổ bao quanh, hãy đốt lửa xung quanh trại của bạn và gây ra tiếng động lớn để xua đuổi hổ và các động vật khác. Lửa cũng luôn là phương pháp chính trong việc huấn luyện hổ và các loài mèo lớn khác.