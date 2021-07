Tối nay, tỷ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ, xem trực tiếp như thế nào?

Dân trí Jeff Bezos cùng 3 thành viên phi hành đoàn sẽ lên chuyến bay vào rìa không gian lúc 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam.

Tỷ phú Jeff Bezos hào hứng cho chuyến bay vào vũ trụ.

Ngày 19/7, khi trả lời chương trình "CBS This Morning", ông Bezos, người sáng lập Tập đoàn Amazon, cho biết rất hào hứng và tò mò nhưng không mấy lo lắng.

Được biết, tỷ phú Jeff Bezos và anh trai Mark Bezos sẽ tham gia vào phi hành đoàn toàn dân sự của nữ phi công vũ trụ 82 tuổi Wally Funk và Oliver Daemen 18 tuổi, một sinh viên ĐH Utrecht - Hà Lan.

Trên trang Instagram của mình, Jeff Bezos đăng tải một video cho thấy toàn bộ phi hành đoàn gồm 4 người đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng như tham gia đầy đủ vào các khóa học cần thiết.

Phi hành đoàn gồm 4 người sẽ bay tới rìa không gian vào lúc 13 giờ GMT (tức 20 giờ tối nay).

Chuyến bay của tỷ phú Jeff Bezos xuất phát từ một vùng sa mạc ở phía Tây bang Texas (Mỹ) và dự kiến kéo dài 11 phút. Trong khoảng thời gian này, phi hành đoàn trên tàu New Shepard - một tên lửa cao 18,3 m và hoàn toàn tự động, sẽ chạm tới rìa không gian.

Các hành khách trong tàu vũ trụ New Shepard sẽ ở trên độ cao 100 km trong khoảng 10 phút, giúp họ có được trải nghiệm không trọng lực và ngắm nhìn trái đất từ trên không gian, trước khi quay trở về mặt đất.

Tên lửa đẩy New Shepard do Blue Origin phát triển, sẽ đưa một tàu vũ trụ bay lên độ cao 100 km so với mực nước biển (độ cao của đường Karman, là ranh giới giữa khí quyển Trái đất và khoảng không vũ trụ). Độ cao mà New Shepard đạt được lớn hơn độ cao 86km mà tàu vũ trụ VSS Unity của tỷ phú Richard Branson đạt được ở chuyến bay vào tuần trước.

Dựa trên các hệ thống tương tự, Joseph Fragola, giám đốc điều hành Asti Group tính toán tỷ lệ tên lửa gặp trục trặc là 1/100 - 1/500, nhưng ước tính chuẩn nhất là 1/200. Tuy nhiên, do khoang chở phi hành đoàn New Shepard cách xa động cơ, có thể tách ra và thoát hiểm trong trường hợp gặp sự cố.

Như vậy, nguy cơ Bezos và các hành khách đồng hành không sống sót trong chuyến bay là 1/1.000, giống như bất kỳ phi hành gia nào khác bay bằng tên lửa.

Chuyến bay tới rìa vũ trụ của tỷ phú Jeff Bezos (và cách đây ít ngày của Richard Brandon) sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc thành lập ngành du lịch vũ trụ thời gian sắp tới.

Trước khi vận hành thương mại, Blue Origin đã có 15 chuyến bay thử nghiệm cho New Shepard với hình nộm bên trong khoang chứa. Chuyến bay thành công gần đây nhất của New Shepard là vào ngày 14/4.

Trong chuyến bay đầu tiên này, đi cùng Jeff Bezos còn có người em trai Mark Bezos, nữ phi công 82 tuổi Wally Funk, người từng tham gia chương trình đào tạo phi hành gia của NASA trong thập niên 60 của thế kỷ trước, nhưng bà chưa từng được bay lên vũ trụ. Sau khi thực hiện chuyến bay cùng Jeff Bezos, bà Funk sẽ trở thành người cao tuổi nhất được bay lên không gian.

Hành khách cuối cùng trong chuyến bay lên không gian của Jeff Bezos là sinh viên 18 tuổi người Hà Lan, Oliver Daeman. Cha của Oliver Daemen, giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư, đã chi tiền để mua tấm vé cho con trai bay vào không gian cùng Jeff Bezos. Tuy nhiên, giá của tấm vé này đã không được tiết lộ.

Nếu bà Wally Funk là người cao tuổi nhất bay vào không gian thì Oliver Daeman sẽ trở thành người trẻ nhất lịch sử được bay vào không gian.

Xem trực tiếp chuyến bay vào không gian của Jeff Bezos ở đâu?

Tên lửa đẩy New Shepard sẽ được phóng lên không gian vào lúc 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ miền Đông, Mỹ), tức là vào 18 giờ 30 tối nay, theo giờ Việt Nam.

Toàn bộ chuyến bay sẽ được phát trực tiếp trên trang chủ của Blue Origin và qua Youtube. Nếu quan tâm về chuyến bay của ông chủ Amazon, bạn có thể xem trực tiếp chuyến bay tại đây hoặc tại đây.

Theo Blue Origin, khoang chứa phi hành đoàn không cần phi công nào đi theo, tất cả quá trình bay và trở về trái đất đều được thực hiện tự động bằng máy tính. Trong trường hợp khẩn cấp và gặp sự cố khi đang được phóng lên không gian, khoang chứa phi hành đoàn có thể được tách ra khỏi tên lửa đẩy bất cứ lúc nào, sau đó sẽ được mở dù để trở về trái đất an toàn.

Minh Khôi- Quang Huy