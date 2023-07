Thế giới trải qua tháng nóng nhất trong lịch sử loài người (Ảnh: Getty).

Các nhà khoa học từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus thuộc Liên minh Châu Âu, và Tổ chức Khí tượng Thế giới, đều lên tiếng xác nhận rằng Trái Đất vừa trải qua 3 tuần nóng kỷ lục của tháng 7.

Cụ thể, nhiệt độ trong 23 ngày đầu tiên của tháng 7 đạt mức trung bình 16,95 độ C, cao hơn nhiều so với kỷ lục trước đó là 16,63 độ C, được thiết lập vào tháng 7/2019.

Thậm chí, nhiều nhà khoa học cho rằng đây là nhiệt độ ở mức cao nhất mà hành tinh của chúng ta từng trải qua trong ít nhất 120.000 năm. Sở dĩ đưa ra nhận định này là bởi chúng ta có thể dựa trên trích xuất dữ liệu về khí hậu từ vòng cây, rạn san hô và lõi trầm tích biển sâu.

"Đây là nhiệt độ nóng nhất trong lịch sử loài người", Samantha Burgess, Phó Giám đốc Copernicus cho biết.

Thậm chí, 2023 cũng có thể là năm nóng nhất lịch sử, dựa theo số liệu của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (Ảnh: CNN).

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) mới đây cảnh báo hơn 50 triệu người ở nước này sẽ phải hứng chịu thời tiết cực đoan khi một đợt nắng nóng nguy hiểm xảy ra khắp miền Nam, trong đó có bang California, Texas và Florida.

Nhiệt độ ở các vùng này được dự báo lên tới xấp xỉ 45 độ C. Ngoài ra, giới chức trách cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét khi nhiệt độ tăng cao làm tan lớp băng tuyết dày từ dãy núi Sierra Nevada. Đáng chú ý, nhiều trường hợp đã tử vong do sốc nhiệt hoặc bị bỏng nặng do tiếp xúc với mặt đất nóng như thiêu đốt.

Ở Địa Trung Hải, hơn 40 người đã thiệt mạng do cháy rừng hoành hành khắp khu vực. Đây là hệ quả của nền nhiệt độ tăng cao.

Ở châu Á, những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đang cướp đi sinh mạng và đe dọa an ninh lương thực.

Burgess cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân chính gây ra tháng nắng nóng bất thường này. "Nhiệt độ không khí trên toàn cầu tỷ lệ thuận với nồng độ khí nhà kính trong bầu khí quyển", Burgess lý giải.

Burgess cũng cho biết thêm rằng, sự xuất hiện của El Nino không có tác động đáng kể đến nhiệt độ vì nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Dẫu vậy, hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong năm tới, và có khả năng sẽ đẩy nền nhiệt lên cao hơn nữa.

Xe cứu hỏa di chuyển dọc theo con đường khi đám cháy rừng hoành hành gần thị trấn Melloula, miền tây bắc Tunisia ngày 24/7 (Ảnh: AFP).

Thông tin tháng 7 là tháng nóng nhất xuất hiện trong bối cảnh đã có hàng loạt kỷ lục đáng báo động được thiết lập, rồi lại bị phá vỡ trong mùa hè năm nay.

Đầu tiên, tháng 6 là tháng được các chuyên gia đánh giá là có mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận, với một biên độ dao động đáng kể.

Tuy nhiên, mọi thứ đã nằm ngoài dự đoán của các nhà khoa học. Những diễn biến "điên rồ" tiếp tục xảy ra trong tháng 7.

Cụ thể, vào ngày 6/7, Trái Đất trải qua ngày nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên 17,08 độ C, theo dữ liệu của Copernicus, đánh bại kỷ lục nhiệt độ trước đó là 16,8 độ C được thiết lập vào tháng 8/2016.

Thế nhưng kể từ ngày 3/7, mỗi ngày trong tháng đều nóng hơn kỷ lục của năm 2016. Không chỉ vậy, đại dương cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục. Giữa tháng 5, nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu đạt đến "mức chưa từng có" trong năm.

Kim Cobb, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học Brown, đã gọi kỷ lục nhiệt độ mới vào tháng 7 là "đáng kinh ngạc", nhưng cảnh báo rằng nó sẽ bị phá vỡ một lần nữa.

Petteri Taalas, tổng thư ký của WMO, cho biết thời tiết khắc nghiệt của tháng 7 cho thấy "thực tế khắc nghiệt của biến đổi khí hậu".

"Nhu cầu giảm phát thải khí nhà kính đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết", Taalas nhấn mạnh trong một tuyên bố. "Hành động vì khí hậu không phải là một điều xa xỉ, mà là một điều bắt buộc"

Các chuyên gia cho biết thêm rằng, nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài sang mùa thu và mùa đông, thì năm 2023 có thể sẽ là một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận.