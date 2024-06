Thế giới động vật tuần qua: Khoảnh khắc sư tử đực bất ngờ cắn chết con non

Khoảnh khắc sư tử đực bất ngờ cắn chết con non

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một con sư tử đực bất ngờ lao đến tấn công và cắn chết sư tử con khiến nhiều người chứng kiến phải bàng hoàng.

Khoảnh khắc sư tử đực cắn chết con non khiến nhiều người bàng hoàng (Video: Roaring Earth).

Có nhiều nguyên do để sư tử đực giết chết và ăn thịt những con sư tử non. Khi một đàn sư tử chuyển giao quyền lực, sư tử đực mới lên nắm quyền sẽ giết những con non là hậu duệ của sư tử đầu đàn trước đây. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ bị những con non này trả thù khi chúng trưởng thành.

Ngoài ra, sư tử đực cũng giết chết con non để ép buộc sư tử cái phải giao phối với chúng để duy trì nòi giống.

Ngoài sư tử, hành vi giết chết và ăn thịt con non cũng bắt gặp ở các loài động vật khác thuộc họ nhà mèo, như hổ, báo hoa mai, mèo nhà…

Chú chim không chịu rời đi khi bạn đồng hành bị xe cán chết

Đoạn clip cảm động được một người dùng mạng xã hội sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, chia sẻ cho thấy hình ảnh một chú chim đang đậu giữa đường, bất chấp việc xung quanh có đông phương tiện đang qua lại.

Chú chim không chịu rời đi khi bạn đồng hành bị xe cán chết (Video: Weibo).

Ngay cả khi có người đến gần, chú chim này vẫn đứng im, thay vì bay đi để chạy trốn.

Nguyên do hành động khác thường của chú chim này đó là vì bạn đồng hành của nó đã bị ô tô cán chết và con chim đã đứng lại bên cạnh xác bạn của mình, thay vì rời đi.

Lo ngại cho sự an toàn của chú chim nhỏ, người cha và con gái đã cẩn thận di chuyển chú chim còn sống và xác của chú chim xấu số vào lề đường. Điều đáng ngạc nhiên là chú chim còn sống sót đã nhìn chằm chằm vào xác của bạn, mở rộng mỏ và mắt nheo lại như thể đang khóc thương.

Sau một thời gian lấy lại được bình tĩnh, chú chim này mới rời khỏi thi thể bạn đồng hành của mình và bay đi.

Chú chim trong đoạn clip là một con chim sáo đá mỏ đỏ, một loài thuộc họ chim sáo, được phân bố ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Philippines và Việt Nam.

Cận cảnh một cá thể rắn chàm quạp cực độc tại Bình Thuận

Chàm quạp là loài rắn cực độc, được ví như "mìn sống" vì cách thức ẩn thân và cuộn tròn trong những đống lá khô, bãi cát… nếu con người không nhìn thấy rất dễ giẫm trúng và sẽ bị chúng cắn.

Cận cảnh một cá thể rắn chàm quạp cực độc tại Bình Thuận (Video: Facebook).

Chàm quạp là loài sở hữu nọc độc máu, có thể gây hoại tử vết thương rất nguy hiểm. Loài rắn này thường nằm im một chỗ và không tìm cách bỏ trốn, ngay cả sau khi tung ra cú mổ vào con người.

Đoạn clip được một người ghi lại tại khu vực hồ Bàu Trắng, tỉnh Bình Thuận, cho thấy cách thức loài rắn này cuộn mình phòng thủ và sẵn sàng tung ra cú cắn ngay khi cần.

Chủ nhà giật mình phát hiện trăn dài hơn 4m trong chuồng vịt

Một gia đình sống tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, đã rất kinh hãi khi phát hiện một con trăn cỡ lớn đang ẩn nấp trong chuồng nuôi vịt của mình.

Chủ nhà giật mình phát hiện trăn dài hơn 4m trong chuồng vịt (Video: VPress).

Con trăn này dự định chui vào chuồng nuôi vịt để ăn thịt gia cầm bên trong, thì bị chủ nhà phát hiện. Họ lập tức gọi điện cho lực lượng cứu hộ để nhờ giúp đỡ.

Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, con trăn đã trườn lên phía nóc chuồng để ẩn nấp. Các nhân viên cứu hộ đã phải sử dụng gậy để chọc cho con trăn rơi xuống.

Con trăn cũng đã chống trả quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị các chuyên gia bắt rắn khống chế.

Con trăn này được xác định là một cá thể trăn gấm, dài 4,2m và nặng 40kg. Con vật sau đó được mang đi thả tự do tại một khu vực cách xa con người sinh sống.

Trăn gấm là loài bò sát dài nhất thế giới, với chiều dài có thể lên đến 8 hoặc 9m. Đây là loài trăn được phân bố rộng khắp khu vực Đông Nam Á. Loài trăn này thường ăn thịt chim, chuột, đôi khi ăn thịt vật nuôi của con người và thậm chí chúng còn có thể tấn công, ăn thịt con người.

Khỉ mẹ bị điện giật tử vong, khỉ con vẫn ôm chặt xác mẹ không rời

Đoạn clip được một nhân viên thuộc Tổ chức Cứu hộ Động vật tại Costa Rica ghi lại, cho thấy khoảnh khắc khỉ con ôm chặt xác mẹ của mình.

Khỉ mẹ bị điện giật tử vong, khỉ con vẫn ôm chặt xác mẹ không rời (Video: Twitter).

Tác giả đoạn clip cho biết khỉ mẹ đã bị điện giật tử vong trong khi bế con của mình. Khỉ con cũng đã bị bỏng ở bàn tay. Hình ảnh khỉ con ôm chặt xác mẹ khiến nhiều người chứng kiến phải cảm động.

Khỉ con sau đó được các nhân viên cứu hộ chữa trị và hiện tại tình trạng sức khỏe đã ổn định. Khỉ con tiếp tục được chăm sóc tại trung tâm này trước khi được trả về môi trường tự nhiên.

Thót tim khoảnh khắc nữ du khách bị cá đuối gai độc rượt đuổi

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nữ du khách đang tắm biển bất ngờ bị một con cá đuối gai độc xông thẳng đến, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Thót tim khoảnh khắc nữ du khách bị cá đuối gai độc rượt đuổi (Video: Newsflare).

Sự việc được ghi lại tại tỉnh Surigao del Sur, Philippines. Nữ du khách này đã nhanh chóng leo lên cầu thang để tránh con vật. Dường như con vật rượt đuổi theo con mồi của nó, hơn là mục đích tấn công cô gái.

Cá đuối gai độc sở hữu đuôi gai có chứa chất độc. Loài cá này thường hiếm khi tấn công con người, chúng chỉ tấn công khi bị con người săn bắt hoặc giẫm trúng. Bơi gần loài cá này cũng có nguy cơ bị chúng tấn công.

Khi nạn nhân bị gai cá đâm trúng sẽ đau nhức dữ dội, nhiễm độc nặng dẫn đến sốt, tê liệt và có thể dẫn đến tử vong.

Chó hoang phản ứng hung dữ khiến báo hoa mai phải chùn chân

Đoạn clip được một du khách ghi lại tại Vườn quốc gia Jim Corbett, bang Uttarakhand, Ấn Độ, cho thấy khoảnh khắc một con chó hoang đang nằm ngủ. Bất ngờ, một con báo hoa mai lao ra từ bụi rậm, với mục đích tấn công chó hoang để ăn thịt.

Chó hoang phản ứng hung dữ khiến báo hoa mai phải chùn chân (Video: Twitter).

Sau một thoáng giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của báo hoa mai, chó hoang đã lập tức phản ứng, cất vang tiếng sủa để đe dọa. Báo hoa mai đã phải chững lại trước phản ứng đầy hung dữ của chó hoang.

Cuối cùng, báo hoa mai đã chấp nhận rút lui, thay vì bắt đầu một cuộc chiến với chó hoang. Phản ứng hung dữ của chó đã giúp cứu mạng của chính nó.

Tuy nhiên, con báo hoa mai trong đoạn clip chỉ là một cá thể báo vị thành niên, với kích thước cơ thể chỉ tương đương chó hoang. Nếu đây là một con báo đã trưởng thành, báo sẽ có sức mạnh vượt trội và có thể dễ dàng hạ gục chó để ăn thịt.

Bật cười trước cách di chuyển đặc biệt của loài vượn cáo sifaka

Vượn cáo sifaka vương miện, là một loài vượn cáo đặc hữu của quốc đảo Madagascar. Loài vượn cáo này được mệnh danh là "những vũ công" trong rừng, vì chúng không biết cách chạy trên mặt đất, thay vào đó chúng di chuyển bằng những bước nhảy giống như đang khiêu vũ.

Bật cười trước cách di chuyển đặc biệt của loài vượn cáo Sifaka (Video: Reddit).

Loài vượn cáo này sống trong những khu rừng ngập mặn, rừng rụng lá khô và rừng ven sông ở khu vực tây bắc Madagascar. Loài vượn cáo này có kích thước khá nhỏ, chỉ dài từ 40 đến 50cm, không tính đuôi. Nếu tính cả chiếc đuôi dài, loài vượn này có kích thước khoảng từ 87 đến 102cm.

Số lượng loài vượn cáo sifaka vương miện trong tự nhiên đang bị giảm sút mạnh do mất môi trường sống. Loài động vật này bị xếp hạng bảo tồn "cực kỳ nguy cấp".

Bật cười trước nỗ lực của chú vẹt để khuấy cafe giúp chủ

Chú vẹt trong đoạn clip đã dùng mỏ để ngậm chặt chiếc thìa, sau đó cố gắng khuấy cafe trong cốc cho chủ. Chứng kiến hành động này của chú vẹt, nhiều người đã không thể nhịn cười.

Bật cười trước nỗ lực của chú vẹt để khuấy cafe cho chủ (Video: ViralHog)

Chú voi non đùa nghịch với vòi của mình

Thay vì sử dụng vòi để uống nước, ăn uống hoặc cầm nắm, đôi khi, những chú voi non còn sử dụng vòi của mình như một món đồ chơi để giải trí.