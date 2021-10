Dân trí Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một con sư tử đực đang săn mồi đột nhiên lên cơn co giật rồi tử vong khiến nhiều người chứng kiến phải sốc.

Khoảnh khắc gây sốc này được một du khách ghi lại tại Công viên quốc gia Pilanesberg (Nam Phi), cho thấy một con sư tử đang âm thầm để tiếp cận con linh dương đầu bò cách đó khoảng 300m. Khi chuẩn bị tiếp cận để tấn công con mồi, sư tử đực đột nhiên khựng lại, nằm gục xuống rồi lên cơn co giật.

Chỉ vài giây sau khi lên cơn co giật nghiêm trọng, con sư tử đực lịm dần rồi nằm yên. Theo chủ nhân của đoạn clip, con sư tử đực đã được xác định tử vong ngay sau đó.

Sự việc được cho là diễn ra từ năm 2013, nhưng mới được chia sẻ lại trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, nhanh chóng "gây sốt" trong cộng đồng mạng và khiến nhiều người chứng kiến phải sốc.

Sốc khoảnh khắc sư tử đực lên cơn co giật khi đang săn mồi

Nhiều người cho rằng con sư tử trong vụ việc đã bị lên cơn động kinh, dẫn đến co giật rồi tử vong. Động kinh là một chứng bệnh hệ thần kinh xảy ra ở nhiều loài động vật, nhưng hiếm khi xảy ra với các loài động vật thuộc họ mèo như sư tử hay hổ…

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng con sư tử đã bị rắn độc cắn từ trước và việc vận động quá mạnh giúp chất độc phát tán nhanh hơn, khiến con vật lên cơn co giật và tử vong.

Một vài người khác lại cho rằng con sư tử lên cơn co giật do săn mồi và vận động mạnh dưới điều kiện nắng nóng khắc nghiệt của châu Phi, khiến hệ tim mạch quá tải và dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, ý kiến này không được sự ủng hộ của nhiều người do việc sư tử săn mồi trong điều kiện nắng nóng là điều quá bình thường và quen thuộc.

Một chi tiết đáng chú ý trong đoạn clip đó là việc các du khách đã liên tục cười đùa khi chứng kiến khoảnh khắc sư tử co giật rồi đột tử, điều này khiến cư dân mạng chỉ trích vì cho rằng đó là một phản ứng quá tàn nhẫn với những gì đang xảy ra trước mắt. Tuy nhiên, có vẻ như nhóm du khách này cũng đã rất bất ngờ trước sự việc xảy ra và họ cho rằng đó là một phản ứng bình thường nào đó của loài sư tử, thay vì một cơn động kinh chết chóc.

Cho dù biết rằng con sư tử đang lên cơn động kinh thì rõ ràng các du khách cũng không có cách nào khác để can thiệp nhằm cứu mạng con sư tử đang hấp hối.

Nguyên do cụ thể khiến con sư tử lên cơn động kinh rồi đột tử vẫn không được xác định.

T.Thủy

Video: KS