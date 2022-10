"Quả bóng ong" ấn tượng nhất cuộc thi nhiếp ảnh động vật hoang dã 2022

Nhiếp ảnh gia Karine Aigner ghi lại hình ảnh những con ong bám lấy nhau, tạo thành một "quả bóng" tại hoang mạc Texas, Mỹ. Tác phẩm đoạt giải thưởng lớn nhất, cũng như Giải Nhất ở hạng mục "Hành vi: Động vật không xương sống" (Ảnh: NHM).

Đến hẹn lại lên, cuộc thi nhiếp ảnh Wildlife Photographer of the Year do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London (NHM) tổ chức vừa công bố những tác phẩm giành chiến thắng của năm nay. Trong đó có nhiều tác phẩm khiến người xem vỡ òa vì sự độc đáo, cũng như khi chiêm ngưỡng góc nhìn thú vị của nhiếp ảnh gia.

Được biết, đây là năm thứ 59 cuộc thi được tổ chức, đã thu hút 38.575 bài dự thi từ hơn 90 quốc gia. Một hội đồng gồm các chuyên gia quốc tế đã phải miệt mài rà soát tất cả những bức ảnh này và đánh giá chúng dựa trên một số tiêu chí, bao gồm tính độc đáo, nội dung truyền đạt, sự xuất sắc về kỹ thuật khi chụp ảnh, cũng như tính nhân văn mà chúng mang lại.

Từ hàng nghìn bài dự thi này, ban giám khảo đã chọn ra 19 tác phẩm chiến thắng, thuộc các hạng mục khác nhau. Tác phẩm đoạt giải cao nhất thuộc về nhiếp ảnh gia người Mỹ, Karine Aigner và đã mang lại cho cô danh hiệu "Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm 2022".

Các giám khảo cũng chọn Katanyou Wuttichaitanakorn, 16 tuổi đến từ Thái Lan, là nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nhất của năm 2022.

Những hình ảnh đoạt giải sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại London, Anh từ nay đến hết tháng 7/2023. Dưới đây là một số tác phẩm đáng chú ý.

Ảnh chụp của nhiếp ảnh gia nhí Katanyou Wuttichaitanakorn, 16 tuổi đến từ Thái Lan, cho thấy một con cá voi Bryde đang lao mình lên khỏi mặt nước để ăn một số lượng lớn cá nhỏ (Ảnh: NHM).

Ảnh chụp những con dê núi đang chạy nhanh trên sườn dốc phủ đầy băng tuyết của nhiếp ảnh gia Anand Nambiar (Ảnh: NHM).

Nhiếp ảnh gia Junji Takasago chụp lại khoảnh khắc chim hồng hạc đậu trên mặt nước trong vắt, phản chiếu lại bầu trời tựa như "thiên đường" (Ảnh: NHM).

"Vũ điệu sinh sản" được thực hiện bởi một con sao biển khổng lồ, với vùng nước xung quanh nó chứa đầy tinh trùng và trứng từ những con sao biển cái. Tác phẩm thuộc về nhiếp ảnh gia Tony Wu, đã chiến thắng hạng mục "Dưới nước" (Ảnh: NHM).

Ảnh chụp một con rắn săn chuột ở Yucatán (Mexico) lách ra khỏi vách đá, và tóm gọn một con dơi. Tác phẩm chiến thắng ở hạng mục "Động vật lưỡng cư và bò sát" (Ảnh: NHM).

Tác phẩm chiến thắng ở hạng mục "Phóng viên ảnh" ghi lại những thời khắc cuối cùng của Ndakasi - một chú khỉ đột núi mồ côi từng nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trong bức ảnh, Ndakasi nằm trong vòng tay của người đã cứu và chăm sóc nó suốt 13 năm, trước khi chết vì bệnh dịch (Ảnh: NHM).

Những chú gấu Bắc Cực lang thang giữa các tòa nhà của khu định cư bỏ hoang tại Đảo Kolyuchin, Chukotka, Nga. Tác phẩm chiến thắng ở hạng mục "Động vật hoang dã - đô thị" (Ảnh: NHM)