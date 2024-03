Nữ du khách bị đàn sói bao vây khi ra khỏi xe trong khu bảo tồn động vật

Du khách suýt bị sói tấn công khi rời khỏi xe trong khuôn viên khu bảo tồn

Khoảnh khắc thót tim được camera hành trình trên một ô tô ghi lại trong khuôn viên khu bảo tồn thiên nhiên thuộc thành phố Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), cho thấy một nữ du khách bước xuống xe để cho con nhỏ đi vệ sinh, thì bất ngờ một con sói chạy đến từ phía bên kia với ý định tấn công.

Du khách suýt bị sói tấn công khi rời khỏi xe trong khuôn viên khu bảo tồn (Video: Weibo).

Nữ du khách này không hề hay biết về sự hiện diện của con sói. Tuy nhiên, chiếc ô tô đi phía sau khi nhìn thấy con vật đã liên tục bấm còi và hét lớn để cảnh báo cô, cũng như hù dọa lũ chó sói.

Tài xế chiếc ô tô cho biết một vài con sói khác cũng đã lén lút tiếp cận và bao vây người phụ nữ này.

May mắn, người phụ nữ đã kịp thời nhìn thấy con sói, lập tức vào xe đóng cửa lại, tránh bị đàn sói tấn công.

Sau sự việc, ban quản lý Công viên Động vật hoang dã Tần Hoàng Đảo đã ra tuyên bố nhắc nhở các du khách tuân thủ theo quy định của công viên, tuyệt đối không được rời khỏi xe hoặc mở cửa sổ ô tô trong khu vực có sự hiện diện của động vật săn mồi.

Thợ lặn trong thủy cung bất ngờ bị cá tầm khổng lồ lao đến tấn công

Các du khách khi đến thăm công viên thủy cung tại thành phố Tây An, Trung Quốc, đã có tình huống thót tim khi chứng kiến khoảnh khắc một con cá tầm Kaluga lao vào tấn công một thợ lặn, người đang bơi trong bể cá tầm Kaluga để cho những con vật này ăn.

Thợ lặn trong thủy cung bất ngờ bị cá tầm khổng lồ lao đến tấn công (Video: Newsflare).

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại cho thấy một con cá tầm Kaluga cỡ lớn lao vào tìm cách cướp túi đồ ăn trên tay người này. Sau một hồi giằng co, người thợ lặn đã giật được túi đồ ăn ra khỏi miệng con cá tầm. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất cẩn, người này đã bị con vật cắn vào đầu, nhưng may mắn cú cắn không gây nguy hiểm.

Người thợ lặn không bị thương tích trong vụ việc, vì loài cá tầm Kaluga không có răng. Loài cá này có miệng rộng và một bộ phận giúp hút con mồi vào miệng, sau đó sử dụng các tấm sụn cứng trong miệng để nghiền nát con mồi trước khi nuốt.

Cá tầm Kaluga là loài cá ăn thịt, có bản tính hung dữ. Thức ăn của chúng bao gồm các loài cá, động vật giáp xác và các loài động vật nhỏ khác.

Cá tầm Kaluga (còn gọi là cá Hoàng) là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài tới 5,6m và nặng tới 1,5 tấn. Đây là loài cá di cư, nghĩa là chúng di chuyển từ môi trường nước ngọt sang nước mặn để sinh sản. Chúng sinh sản vào mùa xuân và con cái sẽ đẻ tới 3 triệu trứng. Trứng sau khi nở sẽ chuyển đến môi trường nước ngọt để trưởng thành.

Cá tầm Kaluga hiện đang bị xếp vào danh sách động vật nguy cấp vì số lượng giảm sút mạnh do đánh bắt quá mức và môi trường sống bị phá hủy.

Hà mã cho cá sấu thấy ai mới thực sự là "bá chủ đầm lầy"

Cá sấu thường được biết đến với biệt danh "sát thủ đầm lầy", nhờ vào khả năng săn mồi thượng hạng và hàm răng sắc nhọn, đủ sức xé nát những con vật to lớn đi vào đầm lầy hoặc băng qua những con sông.

Hà mã cho cá sấu thấy ai mới thực sự là "bá chủ đầm lầy" (Video: VPress).

Tuy nhiên, "bá chủ" thực sự của đầm lầy không phải là cá sấu, mà đó là hà mã.

Để giữ cho nhiệt độ cơ thể xuống thấp, hà mã dành phần lớn thời gian trong ngày để ngâm mình dưới nước. Hà mã có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao, đặc biệt chúng sẽ bảo vệ nghiêm ngặt khu vực nước mà mình đang chiếm giữ. Ngay cả cá sấu cũng không thể cạnh tranh ở những vũng nước hay đoạn sông mà hà mã đang chiếm giữ.

Đoạn clip cho thấy khoảnh khắc một con hà mã hiên ngang bước đi giữa bầy cá sấu để quay lại đầm lầy, trong khi những con cá sấu buộc phải dạt sang một bên để tránh đường, là minh chứng cho thấy ai mới thực sự là "chúa tể" của đầm lầy.

Báo hoa mai liều lĩnh nhảy khỏi cây để chạy trốn bầy linh cẩu

Báo hoa mai bị bầy linh cẩu bao vây và tấn công đã buộc phải leo lên cây cao để trốn. Tuy nhiên, đám linh cẩu vẫn bao vây phía dưới gốc cây để chờ cơ hội.

Trong một khoảnh khắc khi thấy đám linh cẩu bên dưới lơ là, báo hoa mai đã chớp lấy cơ hội, nhảy khỏi cây và nhanh chóng chạy trốn.

Báo hoa mai liều lĩnh nhảy khỏi cây để chạy trốn bầy linh cẩu (Video: Kruger).

Cá voi sát thủ chăm chú quan sát một em bé sơ sinh

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con cá voi sát thủ chăm chú quan sát một em bé sơ sinh, khi em được bố của mình mang đến một công viên đại dương, khiến nhiều người thích thú.

Cá voi sát thủ chăm chú quan sát một em bé sơ sinh (Video: Gecko).

Cá voi sát thủ là loài cá heo lớn nhất trong họ cá heo đại dương. Chúng là một trong những loài động vật thông minh nhất trên thế giới, với khả năng học hỏi để thích nghi trong từng điều kiện môi trường sống, khả năng hợp tác giữa các cá thể trong bầy đàn khi săn mồi…

Sư tử bị cá sấu tấn công khi đang bơi qua sông

Đoạn clip về cuộc chạm trán giữa cá sấu và sư tử được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger (Nam Phi), khi một con sư tử đực chưa trưởng thành bơi qua sông Sabie, mà không hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một con cá sấu cỡ lớn.

Ngay khi thấy con sư tử non bơi xuống nước, cá sấu đã lập tức bám theo. Khi nhận thấy mình đang bị cá sấu rượt đuổi, con sư tử đã tìm cách bơi nhanh về phía bờ bên kia, nhưng nỗ lực này là chưa đủ. Khi tiếp cận đủ gần, cá sấu cắn mạnh vào phần thân của sư tử và dìm con mồi xuống nước.

Sư tử bị cá sấu tấn công khi đang bơi qua sông (Video: Kruger).

Tuy nhiên, ở khoảnh khắc cận kề cái chết, sư tử đã phát huy mọi sức mạnh vốn có, vùng mình thoát ra khỏi hàm răng chắc khỏe của cá sấu, nhanh chóng lao về phía bờ bên kia. Bản thân con cá sấu dường như cũng nhận thấy rằng sư tử không phải là một con mồi "dễ xơi" nên đã chấp nhận bỏ cuộc mà không tiếp tục truy đuổi.

Mèo mẹ kiên nhẫn dạy con tập nhảy

Khi ghé thăm một điểm du lịch tại Thượng Hải (Trung Quốc), các du khách đã được chứng kiến khoảnh khắc thú vị khi mèo mẹ kiên nhẫn dạy cho con cách nhảy qua các mỏm đá.

Mèo mẹ kiên nhẫn dạy con tập nhảy (Video: PearlVideos).

Đoạn clip do một du khách ghi lại cho thấy mèo mẹ liên tục nhảy lên, nhảy xuống giữa các mỏm đá để làm mẫu và hướng dẫn cho con của mình cách bật nhảy. Dĩ nhiên, mèo mẹ có thể dễ dàng sử dụng miệng để bế mèo con băng qua các mỏm đá, nhưng các du khách nhận ra rằng mèo mẹ đang rất kiên nhẫn làm mẫu để hướng dẫn cho con thực hiện theo.

Bất chấp những nỗ lực của mèo mẹ, mèo con lại thể hiện thái độ hững hờ và không chú ý quan sát mẹ của mình. Cuối cùng, mèo con nhút nhát và lười biếng đã bỏ cuộc và không tiếp tục bài học do mèo mẹ hướng dẫn.

Bật cười với chú ngựa có kiểu bước chạy "không đụng hàng"

Thông thường, khi phi nước đại, ngựa sẽ có kiểu di chuyển 2 cặp chân trước và sau cùng một lúc. Kiểu di chuyển này sẽ giúp ngựa tạo được sức bật và có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

Tuy nhiên, chú ngựa trong đoạn clip đã khiến nhiều người phải bật cười khi có kiểu phi nước đại khá độc đáo, khi 2 chân cùng phía lại di chuyển cùng nhau. Dù có kiểu phi nước đại "không đụng hàng", chú ngựa này vẫn cho thấy tốc độ chạy đáng kinh ngạc.

Bật cười với chú ngựa có kiểu bước chạy "không đụng hàng" (Video: Weibo).

Chó thông minh biết cảnh báo chủ khi phát hiện vòi nước bị hỏng

Camera giám sát bên trong một căn hộ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã ghi lại được hình ảnh chú chó thông minh cảnh báo cho chủ kịp thời khi phát hiện sự cố xảy ra trong nhà.

Chó thông minh biết cảnh báo chủ khi phát hiện vòi nước bị hỏng (Video: Newsflare).

Theo đó, chú chó thuộc giống Husky có tên Lucky trong khi đang ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy khi nghe tiếng nước chảy. Chú chó nhanh chóng chạy đến bồn rửa mặt thì phát hiện vòi nước bị hỏng, khiến nước chảy ra lênh láng khắp nhà.

Chú chó này lập tức chạy vào phòng ngủ của chủ, đánh thức người chủ đang ngủ trưa. Sau khi được chú chó Lucky đánh thức, chủ nhà cũng đã nghe thấy tiếng nước chảy ở bên ngoài nên lập tức chạy ra và phát hiện nước đang chảy khắp nhà.

Chủ của Lucky đã lập tức khóa van ống nước, sau đó lau sạch nước bị tràn ra ngoài trước khi khen ngợi hành động của chú chó thông minh.

Người phụ nữ cam chịu khi bị khỉ trèo lên đầu, lục tung đồ đạc trong túi

Một nữ du khách khi đến thăm điểm du lịch ở thành phố Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã lâm vào tình cảnh khó xử khi bất ngờ bị một con khỉ hoang dã nhảy lên ngồi trên đầu.

Người phụ nữ cam chịu khi bị khỉ trèo lên đầu, lục tung đồ đạc trong túi (Video: QQ).

Không chỉ vậy, con vật còn thản nhiên mở ba lô của người phụ nữ này để lục tung đồ đạc bên trong nhằm tìm kiếm thức ăn. Người phụ nữ hoảng sợ trước sự việc diễn ra nên chỉ dám đứng yên, trong khi con khỉ vứt hết đồ đạc trong túi người phụ nữ ra ngoài.

Những người xung quanh đã đến để giúp đỡ người phụ nữ, đưa cho bà một mảnh vải để che mặt đề phòng trường hợp bị con khỉ cào vào mặt. Sau khi lục tung đồ đạc trong ba lô của người phụ nữ, con khỉ tìm thấy một hộp sữa và bỏ đi.

Quan chức địa phương cho biết thường có nhân viên của khu du lịch tuần tra và xua đuổi những con khỉ hung dữ, nhưng khi sự việc xảy ra, không có nhân viên nào của khu du lịch can thiệp. Quan chức địa phương khuyên các du khách nên giữ bình tĩnh, tránh đối đầu với khỉ để không bị những con vật này gây thương tích.