Những sự thật thú vị bên trong trạm vũ trụ quốc tế ISS

Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS - International Space Station) là một tổ hợp công trình quốc tế, được hợp tác xây dựng bởi 5 cơ quan không gian, bao gồm NASA (Mỹ), RKA (Nga), CSA (Canada), ESA (châu Âu) và JAXA (Nhật Bản). ISS được bắt đầu xây dựng từ năm 1998, hoạt động trên quỹ đạo tầm thấp của trái đất.

ISS bay ở độ cao 354km so với mực nước biển và di chuyển với tốc độ 27.358km/h.

ISS được bắt đầu hình thành khi 2 mô-đun của trạm vũ trụ được lắp ráp với nhau trên không gian. Một điều khá thú vị là 2 mô-đun của ISS được phát triển bởi 2 quốc gia khác nhau, cũng là 2 quốc gia có ngành khoa học vũ trụ phát triển nhất thế giới là Nga và Mỹ.

Phần mô-đun do Mỹ phát triển có tên gọi Unity, trong khi phần mô-đun do Nga xây dựng có tên gọi Zarya. Hai mô-đun này đã lắp ráp với nhau trên quỹ đạo của trái đất và vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay.

Kể từ năm 2000, khi các phi hành gia đầu tiên đặt chân lên trạm vũ trụ quốc tế ISS, thì trong 21 năm qua, chưa có thời điểm nào ISS vắng bóng sự hiện diện của con người. Tính đến nay đã có hơn 230 người, là các phi hành gia và các nhà khoa học với nhiều quốc tịch khác nhau, đặt chân lên trạm vũ trụ ISS. Một điều đặc biệt, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phi hành gia người Trung Quốc nào đặt chân lên ISS.

Trạm ISS có thể duy trì tối đa 9 nhà khoa học, tuy nhiên thường chỉ có 3 phi hành gia hiện diện trên trạm vũ trụ này. Các nhóm phi hành gia 3 người sẽ thay đổi luân phiên hoạt động sau một quá trình nghiên cứu trên ISS. Ở thời điểm hiện tại đang có 7 nhà khoa học làm việc trên ISS.

Bên trong trạm ISS được trang bị những thứ cần thiết cho sinh hoạt của các phi hành gia, bao gồm 2 phòng tắm, một phòng tập gym cũng như khi ngủ nghỉ và hơn 50 máy tính để điều khiển trạm không gian này.

Cuộc sống của các phi hành gia trên ISS cũng rất khác biệt so với cuộc sống trên địa cầu vì thiếu đi trọng lực và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm sẽ được cung cấp cho các phi hành gia từ địa cầu thông qua những chiếc tàu vũ trụ chở hàng, trong khi đó nước thường sẽ được tái chế để uống hoặc tắm rửa. Phi hành gia cũng phải làm quen với cách sử dụng nước khác biệt so với ở địa cầu khi nước sẽ tồn tại dưới dạng những giọt nước hoặc quả cầu nhỏ do không có trọng lực.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS đang bay ở độ cao 354km so với mực nước biển và di chuyển với tốc độ 27.358km/h (17.000 dặm/giờ), giúp cho trạm vũ trụ này có thể di chuyển được 16 vòng quỹ đạo xung quanh trái đất mỗi ngày.

Trạm ISS có thể chứa tối đa 9 phi hành gia, nhưng thường chỉ có từng nhóm 3 người hiện diện trên trạm vũ trụ này.

Một điều khá thú vị là những người trên địa cầu hoàn toàn có thể nhìn thấy trạm ISS bằng mắt thường. Dấu hiệu để nhận thấy đó là trạm vũ trụ ISS trên bầu trời, chứ không phải là một chiếc máy bay thương mại, đó là ISS di chuyển nhanh hơn máy bay thương mại, nhưng chậm hơn một ngôi sao băng, và nó phát ra ánh sáng liên tục do phản chiếu ánh nắng mặt trời. Dĩ nhiên cần phải tra cứu lịch di chuyển của ISS để bạn có thể biết được lúc nào thì trạm vũ trụ này di chuyển qua khu vực bạn đang sinh sống.

Hiện quá trình xây dựng và phát triển của ISS vẫn đang được tiếp tục để có thể tạo nên một phòng thí nghiệm khổng lồ trên quỹ đạo của trái đất. Trạm ISS có khối lượng gần 420 nghìn tấn, sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động với một mảng pin năng lượng mặt trời lớn tương đương 8 sân bóng rổ được phủ xung quanh trạm.

Quang Huy