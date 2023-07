Người dân tự nguyện giao nộp hai cá thể gấu ngựa để bảo tồn

Hai con gấu sẽ bắt đầu hành trình 1.700km ra Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và sinh sống trong môi trường bán hoang dã (Ảnh: Animals Asia).

Sáng 28/7, Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận hai cá thể gấu ngựa từ Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chúng được chủ nuôi là hộ tư nhân tự nguyện chuyển giao, đồng thời không yêu cầu một khoản bồi thường nào.

Hai cá thể gấu ngựa đã được hộ gia đình nuôi 15-20 năm, có gắn chip đăng ký. Chủ nuôi gấu mong muốn chúng sẽ được đưa về nơi để có điều kiện chăm sóc tốt hơn, có được những tự do mà điều kiện trong các trại nuôi tư nhân không cho phép.

Hai cá thể gấu được đặt tên là Bonnie nặng 140-150kg và Clyde 120kg.

Để cứu hộ được gấu Bonnie và Clyde, các bác sỹ thú y của Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam (Vĩnh Phúc) bắt buộc phải gây mê và khám sức khỏe lâm sàng cho gấu tại nơi cứu hộ.

Cùng với đó, đội ngũ nhân viên đã phải dùng những đồ ăn mà gấu yêu thích như mật ong, sữa đặc, mứt, quả khô để dụ gấu, nhằm giúp chúng bình tĩnh và giảm bớt căng thẳng.

Bác sỹ thú y cao cấp Shaun Thomson, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cho biết: "Gấu Bonnie rất hiền lành và ngoan ngoãn nhưng nó có rất nhiều vấn đề về sức khỏe, nhiều khả năng phải cắt túi mật, chân phải sau của gấu bị cụt và bàn chân trái sau bị tổn thương.

Các chuyên gia đang kiểm tra sức khỏe cho gấu trước khi đưa chúng về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (Ảnh: Animals Asia).

Gấu Clyde bị vỡ một răng nanh, bàn chân, túi mật ít bị tổn thương. Do nó nằm trên nền xi măng nhiều nên bụng và ngực gấu bị trụi lông. Hy vọng khi về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, lông gấu sẽ mọc trở lại".

Sau khi gây mê và khám sức khỏe, gấu sẽ được nhanh chóng đưa vào lồng và vận chuyển lên xe tải. Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã hoàn thiện các giấy tờ liên quan đến thủ tục vận chuyển đặc biệt cho gấu.

Hai con gấu cùng đoàn cứu hộ sẽ bắt đầu chuyến hành trình hơn 1.700 km đường bộ và dự kiến về đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam trong ngày 1/8.

Trong suốt đường đi, gấu sẽ có nhân viên chăm sóc, thường xuyên cung cấp nước uống, đồ ăn dinh dưỡng phù hợp và những cành cây tươi như lá chuối, lá keo để gấu lót lông cũng như nhai gặm cho đỡ buồn chán.

Ngoài tự nhiên, loài gấu có thể sống được 30-35 năm và hai chú gấu may mắn này sẽ được sống phần đời còn lại trong an toàn và tự do, Tổ chức Động vật Châu Á cam kết chăm sóc trọn đời cho chúng.

Tổ chức Động vật Châu Á và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã vận động cứu hộ được 48 cá thể gấu từ trước tới nay. Đây là chuyến cứu hộ thứ năm trong năm 2023 của Tổ chức Động vật Châu Á, đưa tổng số gấu cứu được là 264 cá thể.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, toàn tỉnh còn 27 cá thể gấu nuôi nhốt và các cơ quan chức năng vẫn triển khai vận động, kiểm tra định kỳ thường xuyên tới các cơ sở nuôi gấu.