Miếng thịt "sống lại" sau khi bị cắt, sự thật đằng sau là gì?

Một đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook đã khiến nhiều cư dân mạng xôn xao trong những ngày gần đây. Theo đó, đoạn clip cho thấy hình ảnh những miếng thịt vẫn động đậy sau khi được cắt ra từ tảng thịt lớn, như thể miếng thịt đang "sống lại".

Đoạn clip đã thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ, trong đó nhiều cư dân mạng cho biết họ cảm thấy rùng mình khi xem đoạn clip. Không ít bình luận cho rằng họ có cảm giác miếng thịt như một sinh vật ngoài không gian, trong khi đó, nhiều người lại cho rằng nhìn miếng thịt như thể bị nhiễm ký sinh trùng nên vẫn có thể cử động như vậy sau khi được cắt ra.

Sự thật về clip miếng thịt "sống lại" sau khi bị cắt khiến dân mạng xôn xao

"Nhìn đáng sợ quá, nếu là tôi đi chợ, tôi sẽ không bao giờ mua miếng thịt như vậy. Nhìn cứ như con vật đã bị nhiễm giun sán hoặc ký sinh trùng gì đó nên miếng thịt của nó mới có thể cử động được như vậy. Nhìn thấy thôi cũng cảm thấy thật rùng mình", tài khoản Facebook có tên V.Anh bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Nhìn cứ như một sinh vật ngoài hành tinh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng ấy, chứ không giống một miếng thịt vừa được cắt ra. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với miếng thịt này, nhưng chắc chắn rằng mình sẽ không ăn nó", tài khoản Facebook có tên M.Thi nhận xét.

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng khác lại cho rằng hiện tượng miếng thịt chuyển động sau khi được cắt là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí đây là dấu hiệu cho thấy miếng thịt đang còn rất tươi, được cắt ra từ một con vật vừa được giết mổ.

"Nếu ai cho rằng miếng thịt này đang sợ và không dám ăn thì hoàn toàn sai lầm. Đây là dấu hiệu cho thấy miếng thịt này đang rất tươi và con vật chỉ mới được mổ để xẻ thịt thôi. Đi chợ mà gặp được miếng thịt như thế này thì phải mua ngay kẻo hết ấy chứ", người dùng Facebook có tên M.Thanh bình luận.

"Nhìn là đã thấy tươi và ngon rồi. Từng thớ thịt đều và thịt rất tươi, không phải ai cũng có may mắn mua được miếng thịt tươi như thế này đâu", một cư dân mạng bình luận.

Trên thực tế, việc miếng thịt chuyển động sau khi cắt là một hiện tượng hết sức bình thường. Từng có nhiều đoạn clip về những miếng thịt chuyển động như vậy được chia sẻ trên mạng xã hội và nhiều nhà khoa học cũng đã lên tiếng giải thích về điều này.

Theo Lu Suwen, một chuyên gia động vật học người Trung Quốc, thì những con vật sau khi bị giết mổ, hệ thần kinh trung ương của con vật đó chắc chắn đã chết, nhưng những bó dây thần kinh khác thì vẫn chưa chết hẳn. Do đó, đôi khi các bó cơ trên miếng thịt vẫn co thắt sau khi bị xẻ ra, tạo nên hiện tượng miếng thịt cử động. Hiện tượng này sẽ chấm dứt sau một khoảng thời gian ngắn. Do vậy, nếu gặp miếng thịt vẫn cử động sau khi cắt là dấu hiệu cho thấy miếng thịt đó vẫn còn rất tươi và đáng để lựa chọn.