Mèo cưng cứu chủ nhân thoát chết trong gang tấc

Dù chỉ là con vật nhỏ bé nhưng thú cưng cũng có cảm xúc, tình yêu và không ngần ngại xả thân cứu sống chủ nhân ở những tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Con mèo cưng của gia đình đến từ Nottingham, Anh được ca ngợi hết lời khi nhanh trí hành động cứu sống chủ nhân.

Sam Felstead, đến từ Nottingham ở Anh đã trải qua khoảnh khắc sống đi chết lại vào lúc giữa đêm. Người phụ nữ 42 tuổi đang say giấc ngủ thì bị lên cơn đau tim.

Sam Felstead không thể cử động cơ thể, và đau như bị bắn ở phía bên phải. May mắn cho cô khi con mèo 7 tuổi có tên là Billy nhanh trí đập vào người cô, đánh thức cô lúc 4h30 sáng.

Sam Felstead như tỉnh lại, gọi điện cho mẹ ở phòng bên để được giúp đỡ, sau đó cô được đưa đến bệnh viện thành phố Nottingham.

Các bác sĩ nói rằng động mạch của Sam bị tắc nghẽn gây ra cơn đau tim. Bác sĩ của Sam Felstead cho biết điều không may là cô ấy bị lên cơn đau tim trong khi ngủ và điều may mắn là chính con mèo cưng Billy đã cứu mạng cô.

Sam Felstead chia sẻ rằng: "Tôi hơi bị sốc, tôi đi ngủ và cảm thấy ổn. Tôi thậm chí vẫn chơi với lũ chó bình thường. Trước đó tôi không cảm thấy ốm đau hay khó chịu bất thường gì. Tôi chỉ tỉnh lại khi con mèo đụng vào người, đầu đầy mồ hôi và không thể di chuyển. Billy đã đập vào ngực tôi, nó kêu rất to như hét vào tai tôi. Bình thường con mèo ngủ rất nhiều rất say nhưng hôm đó nó dường như không ngủ và cứu sống tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn".

Đồng hồ báo thức của Sam Felstead sẽ kêu sau khoảng 2 giờ nữa nhưng thật may mắn vì mèo cưng tỉnh dậy trước đó.

Sam Felstead nói: "Con mèo chưa bao giờ đánh thức tôi lúc giữa đêm, nó không bao giờ làm phiền bất cứ ai, ý thức rất cao. Chưa bao giờ vì muốn ăn mà con mèo đánh thức các thành viên trong gia đình. Mẹ tôi bị sốc khi nghe kể lại toàn bộ câu chuyện. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, vui mừng vì con mèo đã đánh thức tôi. Ai biết được điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu con mèo không thức dậy và đập vào tôi đúng lúc đó".

Câu chuyện về chú mèo Billy cứu sống chủ nhân của mình đã khiến cộng đồng mạng tan chảy. Rất nhiều lời khen dành cho mèo cưng vì sự nhanh trí, thông minh, thậm chí có ý kiến cho rằng con mèo có linh cảm rất tốt.