Khoảnh khắc hiếm thấy được du khách có tên Klauss Bohmer ghi lại trong chuyến ghé thăm Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngorongoro (Tanzania), cho thấy một con sư tử cái đơn độc đang ngoạm đứa con mới sinh của mình đi lang thang.

Con sư tử cái sau đó dừng lại, thả con non xuống đất và bắt đầu âu yếm, liếm láp để làm vệ sinh cho con của mình. Tưởng rằng sư tử mẹ đang thể hiện tình cảm với con non, thì điều bất ngờ đã xảy ra. Con sư tử cái này đã cắn chết, sau đó ăn thịt chính đứa con của mình.

"Khi tôi thấy sư tử cái há miệng để cắn vào đầu con non, tôi tưởng rằng nó chuẩn bị ngoạm lấy đứa con để tha đi nơi khác, nhưng không ngờ sư tử mẹ đã cắn chết và ăn thịt đứa con của mình một cách tàn nhẫn. Chúng tôi đã choáng váng và hoàn toàn sửng sốt với những gì vừa nhìn thấy", Klauss Bohmer chia sẻ về khoảnh khắc khó tin mà mình đã được chứng kiến.

Sau khi ăn thịt con non, sư tử cái đứng dậy và rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc gây sốc khi sư tử cái cắn chết và ăn thịt con của chính mình

Mặc dù rất hiếm gặp, nhưng theo các chuyên gia về động vật hoang dã, đã có những trường hợp sư tử cái ăn thịt con non mới sinh của chính mình. Thông thường, sư tử cái sinh từ 2 đến 4 con non trong một lứa, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sư tử cái chỉ sinh được một con duy nhất.

Nếu sư tử cái sinh được nhiều con non trong một lứa sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót của đàn sư tử con. Tuy nhiên, nếu chỉ sinh được một con duy nhất, sư tử cái sẽ giết chết và ăn thịt con non này để không phải tốn công chăm sóc, đồng thời sẵn sàng cho một chu kỳ sinh sản mới.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu sư tử cái bị sinh non hoặc một trong các con mới sinh quá yếu, bị dị tật… thì sư tử mẹ cũng sẽ ăn thịt con non này để tập trung chăm sóc cho những con còn lại trong lứa. Đôi khi điều kiện sống quá khắc nghiệt, không đủ thức ăn hoặc bị kẻ thù tấn công, sư tử cái cũng sẽ ăn thịt những con non mới sinh.

Có nhiều lý do để sư tử cái giết chết chính đứa con của mình, nhưng điều này không thường xuyên xảy ra (Ảnh: AFG).

Tuy nhiên, các chuyên gia về động vật cho biết hành vi ăn thịt con non của chính mình không phải là đặc trưng của loài sư tử. Về cơ bản, sư tử cái vẫn rất yêu thương, chăm sóc và bảo vệ những đứa con do mình sinh ra.

Trong khi sư tử cái hiếm khi giết chết con non thì việc sư tử đực giết và ăn thịt con non xảy ra khá thường xuyên. Khi một đàn sư tử chuyển giao quyền lực, sư tử đực mới lên nắm quyền sẽ giết những con non là hậu duệ của sư tử đầu đàn trước đây. Ngoài ra, sư tử đực cũng giết chết con non để ép buộc sư tử cái phải giao phối với chúng để duy trì nòi giống.

Ngoài sư tử, hành vi giết chết và ăn thịt con non mới sinh cũng bắt gặp ở các loài động vật khác thuộc họ nhà mèo, như hổ, báo hoa mai, mèo nhà…

Theo Kruger/Azanimals