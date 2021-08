Khẩu phần ăn của 9 con hổ ở Nghệ An có gì mà tốn hết 20 triệu đồng/ngày?

Dân trí Một con hổ có kích thước trung bình có thể ăn tới 27kg thịt mỗi bữa. Riêng hổ Bengal có thể ăn tới khoảng 30kg thịt một ngày.

9 con hổ còn sống hiện được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ nuôi bị nhốt trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) vào ngày 4/8, theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, hiện kinh phí phải chi trả cho đơn vị nuôi 9 con hổ còn sống là rất cao.

Cụ thể, chi phí nuôi dưỡng đối với 9 con hổ ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm bao gồm tiền ăn, công chăm sóc khoảng 20 triệu đồng/ngày, tức mỗi con hổ cần chi phí trung bình là 2,2 triệu đồng/ngày.

Số tiền này có thể khiến nhiều người cảm thấy "choáng váng", vì không biết một con hổ ăn những gì mà tốn nhiều như vậy.

Theo chia sẻ của ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, 9 con hổ còn sống hiện đang được chăm sóc theo đúng chế độ về duy trì, chăn nuôi động vật hoang dã tại vườn thú, khu sinh thái, dựa theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Quyết định này nêu rõ một con Hổ Amur (hay còn gọi là hổ Siberi) được đáp ứng trung bình 6kg thịt bò loại 1, 1kg sườn lợn, 0.5kg tim gan cùng các khẩu phần đi kèm như muối, nước, thuốc thú y...

Trong trường hợp không có thịt bò loại 1, người nuôi có thể thay thế bằng thịt gà, thỏ, dê, cừu, lợn... theo đúng tỷ lệ đã quy định của mỗi loại thức ăn.

Những con hổ này sẽ có số ngày ăn trong tuần là 6 ngày. Trong khi đó, thú non dưới 6 tháng có khẩu phần bằng 1/4 định mức, thú non từ 6 tháng đến 12 tháng có khẩu phần bằng 1/2 định mức.

Trong thế giới tự nhiên, hổ cũng là loài ăn khỏe nhất trong họ nhà mèo và là loài động có nhu cầu tiêu thụ thức ăn hàng ngày rất lớn. Ước tính cho thấy, trung bình mỗi năm, một con hổ cần săn được 50 con hươu hoặc lợn rừng để cung cấp đủ nguồn thực phẩm cho sự tồn tại của chúng.

Trong đó, một con hổ có kích thước trung bình có thể ăn tới 27kg thịt mỗi bữa. Riêng hổ Bengal có thể ăn tới khoảng 30kg thịt một ngày.

Phàm ăn cũng chính là nhược điểm của loài hổ khi chúng phải đối mặt với tình trạng nguồn thức ăn trong tự nhiên bị đe dọa hoặc suy giảm. Hổ được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ IUCN kể từ năm 1986.

Tính đến năm 2015, quần thể hổ hoang dã toàn cầu được ước tính có khoảng từ 3.062 đến 3.948 cá thể trưởng thành, giảm khoảng 100.000 (95%) so với đầu thế kỷ 20.

Lý do chính dẫn tới sự suy giảm số lượng quần thể hổ bao gồm việc chúng bị phá hủy/phân mảnh môi trường sống, và nạn săn bắt trộm. Theo đó, hổ thường xuyên bị săn bắt trái phép để lấy da, xương, hay các bộ phận khác.

Ngoài ra, hổ cũng thường phân bố ở những khu vực đông dân cư trên Trái đất, nên đã gây ra những xung đột đáng kể với đời sống con người.

Minh Khôi- Nguyễn Duy